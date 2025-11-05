Сегодня 05 ноября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости разработка и производство электроники Nexperia уведомила клиентов, что понятия...
реклама
Новости Hardware

Nexperia уведомила клиентов, что понятия не имеет о сроках возможного возобновления поставок чипов из Китая

Захваченная властями Нидерландов компания Nexperia от лица штаб-квартиры недавно уведомила клиентов, что не имеет ни малейшего представления о сроках возобновления поставок автомобильных чипов со своего китайского предприятия, и даже не может гарантировать, что они возобновятся в целом. Nissan на этом фоне сокращает производство кроссоверов Rogue на своём предприятии в Японии.

Источник изображения: Nissan Motor

Источник изображения: Nissan Motor

Раскол в компании Nexperia, в продукции которой нуждаются все мировые автопроизводители, начался в прошлом месяце, когда контроль над штаб-квартирой в Нидерландах по решению суда получили местные власти, отстранив от руководства китайского генерального директора Чжан Сюэчжэна (Zhang Xuezheng). Штаб-квартира перестала поставлять полуфабрикаты чипов из Европы в Китай, а власти КНР запретили экспорт продукции Nexperia, около 80 % которой проходит окончательные этапы обработки именно в Китае. Стороны пытаются упрекнуть друг друга в неисполнении контрактных обязательств, но власти КНР выразили готовность разрешить поставки чипов Nexperia особо нуждающимся клиентам за пределами страны.

Как сообщает Reuters в новой серии публикаций на эту тему, штаб-квартира Nexperia в Нидерландах начала уведомлять клиентов компании о том, что не может сообщить, когда поставки чипов из Китая будут возобновлены, а ещё она заявила, что не может ручаться за их качество. Как отмечается в официальном обращении к клиентам, Nexperia сейчас пытается понять, в какой степени действия китайских властей способны повлиять на деятельность местного подразделения компании и его подрядчиков. По словам нидерландской штаб-квартиры, пока она не восстановит контроль над китайским подразделением, возобновление поставок чипов из Китая не может прогнозироваться или гарантироваться. Ранее компания уже направляла своим клиентам уведомление о появлении форс-мажорных обстоятельств, мешающих ей исполнять свои контрактные обязательства перед ними.

Как отмечается в новом обращении, Nexperia не может гарантировать своим клиентам подлинность и качество своих чипов, изготовленных с 13 октября и позже. Источники также сообщили Reuters, что японская компания Nissan вынуждена со следующей недели сократить объёмы выпуска кроссоверов Rogue на предприятии в Японии примерно на 900 машин, поскольку ей не хватает чипов производства Nexperia. Программа выпуска может быть пересмотрена ещё раз с 17 ноября, если поставки чипов не возобновятся к тому времени. Rogue является «двойником» известного на других рынках кроссовера X-Trail и самой популярной моделью Nissan в этом классе. Производство хэтчбеков Note в Японии тоже будет сокращено из-за дефицита чипов Nexperia. Китайское представительство последней недавно заверило клиентов, что имеющихся у него запасов продукции хватит для покрытия ближайшей потребности автопроизводителей. Honda Motor на своих предприятиях в Северной Америке уже приостановила сборку машин или сократила объёмы производства.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Китай обвинил Нидерланды в бездействии в кризисе вокруг Nexperia, который грозит дефицитом чипов всему автопрому
Nexperia заверила клиентов, что имеющихся у неё запасов продукции хватит на всех
Дефицит авточипов отменяется: Китай разрешил Nexperia возобновить поставки нуждающимся клиентам
Белый дом заявил, что Nvidia не может поставлять в Китай свои самые передовые чипы
Октябрьские продажи Tesla в Европе сильно просели, местами достигнув снижения на 89 %
Оперативная память дорожает быстрее золота — ИИ разогнал рост цен на DRAM до 171 % за год
Теги: nexperia, производство микросхем, дефицит, кризис, полупроводники
nexperia, производство микросхем, дефицит, кризис, полупроводники
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Epic Games Store разблокировал игру из новой раздачи для российских пользователей, но никому об этом не сказал
«Тарков здорового человека»: пародийный шутер Escape from Duckov оказался не на шутку популярен
Исследование показало, что ИИ ускорил мышление подростков, но есть одна проблема
Zotac выпустила самый компактный в мире ПК с настольной GeForce RTX 5060 Ti 16GB
Microsoft подтвердила, что обновление Windows 11 нарушило работу localhost, «Проводника» и USB-мышей
«Жидкое стекло» Apple можно будет заматировать: представлена нова бета iOS 26.1 12 мин.
Сервисы AWS упали второй раз за день — тысячи сайтов по всему миру снова недоступны 8 ч.
Fujitsu влила £280 млн в британское подразделение в преддверии выплат компенсаций жертвам багов в её ПО Horizon 8 ч.
Календарь релизов 20 – 26 октября: Ninja Gaiden 4, Painkiller, Dispatch и VTM – Bloodlines 2 8 ч.
В Windows сломалась аутентификация по смарт-картам после октябрьских обновлений — у Microsoft есть временное решение 9 ч.
Вместо Majesty 3: российские разработчики выпустили в Steam амбициозную фэнтезийную стратегию Lessaria: Fantasy Kingdom Sim 9 ч.
Слухи: Лана Дель Рей исполнит заглавную песню для «Джеймса Бонда», но не в кино, а в игре от создателей Hitman 10 ч.
Зов сердца: разработчики Dead Cells объяснили, почему вместо Dead Cells 2 выпустили Windblown 11 ч.
Adobe запустила фабрику ИИ-моделей, заточенных под конкретный бизнес 11 ч.
Китай обвинил США в кибератаках на Национальный центр службы времени — это угроза сетям связи, финансовым системам и не только 12 ч.
Президент США подписал соглашение с Австралией на поставку критически важных минералов на сумму $8,5 млрд 18 мин.
Новая статья: Обзор смартфона realme 15 Pro: светит, но не греется 5 ч.
Ещё одна альтернатива платформам NVIDIA — IBM объединила усилия с Groq 5 ч.
Учёные создали кибер-глаз, частично возвращающий зрение слепым людям 6 ч.
Samsung выпустила недорогой 27-дюймовый геймерский монитор Odyssey OLED G50SF c QD-OLED, 1440p и 180 Гц 6 ч.
Акции Apple обновили исторический максимум на новостях об отличных продажах iPhone 17 8 ч.
Представлен флагман iQOO 15 с чипом Snapdragon 8 Elite Gen 5 и батареей на 7000 мА·ч по цене меньше $600 9 ч.
Нечто из космоса врезалось в лобовое стекло самолёта Boeing 737 MAX компании United Airlines 10 ч.
Умные кольца Oura научатся выявлять признаки гипертонии, как последние Apple Watch 11 ч.
Дешёвая корейская термопаста оказалась вредна для процессоров и здоровья пользователей 11 ч.