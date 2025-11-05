Nexperia уведомила клиентов, что понятия не имеет о сроках возможного возобновления поставок чипов из Китая

Захваченная властями Нидерландов компания Nexperia от лица штаб-квартиры недавно уведомила клиентов, что не имеет ни малейшего представления о сроках возобновления поставок автомобильных чипов со своего китайского предприятия, и даже не может гарантировать, что они возобновятся в целом. Nissan на этом фоне сокращает производство кроссоверов Rogue на своём предприятии в Японии.

Раскол в компании Nexperia, в продукции которой нуждаются все мировые автопроизводители, начался в прошлом месяце, когда контроль над штаб-квартирой в Нидерландах по решению суда получили местные власти, отстранив от руководства китайского генерального директора Чжан Сюэчжэна (Zhang Xuezheng). Штаб-квартира перестала поставлять полуфабрикаты чипов из Европы в Китай, а власти КНР запретили экспорт продукции Nexperia, около 80 % которой проходит окончательные этапы обработки именно в Китае. Стороны пытаются упрекнуть друг друга в неисполнении контрактных обязательств, но власти КНР выразили готовность разрешить поставки чипов Nexperia особо нуждающимся клиентам за пределами страны.

Как сообщает Reuters в новой серии публикаций на эту тему, штаб-квартира Nexperia в Нидерландах начала уведомлять клиентов компании о том, что не может сообщить, когда поставки чипов из Китая будут возобновлены, а ещё она заявила, что не может ручаться за их качество. Как отмечается в официальном обращении к клиентам, Nexperia сейчас пытается понять, в какой степени действия китайских властей способны повлиять на деятельность местного подразделения компании и его подрядчиков. По словам нидерландской штаб-квартиры, пока она не восстановит контроль над китайским подразделением, возобновление поставок чипов из Китая не может прогнозироваться или гарантироваться. Ранее компания уже направляла своим клиентам уведомление о появлении форс-мажорных обстоятельств, мешающих ей исполнять свои контрактные обязательства перед ними.

Как отмечается в новом обращении, Nexperia не может гарантировать своим клиентам подлинность и качество своих чипов, изготовленных с 13 октября и позже. Источники также сообщили Reuters, что японская компания Nissan вынуждена со следующей недели сократить объёмы выпуска кроссоверов Rogue на предприятии в Японии примерно на 900 машин, поскольку ей не хватает чипов производства Nexperia. Программа выпуска может быть пересмотрена ещё раз с 17 ноября, если поставки чипов не возобновятся к тому времени. Rogue является «двойником» известного на других рынках кроссовера X-Trail и самой популярной моделью Nissan в этом классе. Производство хэтчбеков Note в Японии тоже будет сокращено из-за дефицита чипов Nexperia. Китайское представительство последней недавно заверило клиентов, что имеющихся у него запасов продукции хватит для покрытия ближайшей потребности автопроизводителей. Honda Motor на своих предприятиях в Северной Америке уже приостановила сборку машин или сократила объёмы производства.