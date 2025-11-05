Сегодня 05 ноября 2025
Опасения ИИ-пузыря вновь потянули мировые фондовые индексы вниз

Основная часть крупных игроков в сегменте ИИ и сопутствующей инфраструктуры успела отчитаться о результатах квартала ещё на прошлой неделе, поэтому инвесторы получили некоторые сигналы, которые начали влиять на динамику фондовых индексов на этой неделе. Вновь возникшие опасения по поводу формирования пузыря подтолкнули акции к снижению в цене.

Источник изображения: Nvidia

Ситуацию иллюстрирует свежий квартальный отчёт AMD, который на уровне достигнутых финансовых показателей оказался выше ожиданий рынка, причём и в части прогноза на четвёртый квартал. Излучаемого руководством AMD оптимизма, тем не менее, не хватило для предотвращения снижения курса акций компании на несколько процентов.

Как поясняет Financial Times, с точки зрения динамики фондовых индексов, слабину теперь дали акции азиатских эмитентов, так или иначе связанных с темой ИИ. Южнокорейский индекс Kospi в моменте терял до 6,2 %, позже отыграв часть падения до уровня 2,9 %. Японский индекс Nikkei 225 снизился на 2,5 %, а тайваньский Taiex — на 1,4 %. Американские S&P 500 и Nasdaq Composite ещё во вторник снизились на 1,2 и 2 % соответственно, создав предпосылки для усиления негативной динамики на торгах в Азии. Лишь китайский индекс CSI 300 вырос на 0,2 % на сегодняшних торгах. Менее выраженным оказалось снижение котировок в Европе.

Представители Invesco предположили, что рынок в ближайшее время с большей вероятностью ожидает коррекция, чем рост на 10 или 20 %. Акции выпускающих востребованную в сегменте ИИ память типа HBM компаний Samsung Electronics и SK hynix в моменте снижались в цене на 7,2 и 9,1 % соответственно, прежде чем смогли отыграть потери. Акции TSMC снизились в цене на 2,7 %. Инвесторы направили как минимум часть своих средств в другие активы. В частности, биткоин вырос в цене на 1,5 %, а золото подорожало на 1,2 % до $3980 за тройскую унцию.

Теги: финансы, акции, биржа, ии, аналитика
