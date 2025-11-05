Google наконец разрешила Gemini рыться в письмах и документах в Gmail, «Диске» и Chat

Компания Google начала добавлять поддержку взаимодействия со своими фирменными сервисами в Google Gemini, — всего через месяц после того, как Microsoft начала предлагать аналогичные возможности тестировщикам Windows.

В среду Google заявила, что Gemini Deep Research теперь может подключаться к почте Gmail, облачному хранилищу «Google Диск» и приложению Chat, а также получать доступ к документам, презентациям, таблицам и PDF-файлам, хранящимся или пересылаемым в этих сервисах.

«Эта новая мощная функция теперь доступна всем пользователям Gemini. Чтобы начать, просто выберите "Deep Research" в меню "Инструменты" в Gemini на компьютере и выберите источники. Внедрение этой функции начнётся в ближайшие дни для мобильных пользователей», — сообщила Google в своём блоге.

Компания Microsoft в октябре объявила, что её собственный ИИ Copilot может начать читать Gmail и «Google Календарь» с помощью технологии Connectors, которая позволяет вручную предоставить доступ Copilot для сбора и анализа данных. На тот момент эта функция была доступна только участникам программы тестирования Windows Insiders. Неделю спустя Microsoft официально объявила, что эти же «коннекторы» позволят Copilot получать доступ к файлам OneDrive, контактам, электронной почте и событиям календаря Outlook, а также подключаться к сервисам Google, включая Google Drive, Gmail, «Google Календарь» и «Google Контакты». Однако Microsoft официально не сообщила, когда эти дополнительные возможности станут доступны пользователям, что дало Google преимущество первого выхода на рынок.

В августе компания OpenAI кратко продемонстрировала возможность интеграции ChatGPT с Gmail. В октябре на мероприятии DevDay 2025 OpenAI показала, что ChatGPT может работать с такими приложениями, как Zillow и Canva, и запрашивать у них дополнительную информацию.