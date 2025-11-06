Предстоящее сокращение сотрудничества Qualcomm и Samsung вызвало падение курса акций первой

Компания Qualcomm опубликовала квартальный прогноз, который превзошёл ожидания аналитиков, но чуть более отдалённая перспектива оказалась для них важнее, поэтому заявления руководства компании о предстоящем сокращении сотрудничества с Samsung в сфере смартфонов вызвали падение курса акций разработчика чипов.

Qualcomm остаётся в числе крупнейших поставщиков модемов для смартфонов, как напоминает Reuters. В текущем квартале компания ожидает выручить $12,2 млрд против заложенных в прогноз аналитиками $11,62 млрд. Семейство смартфонов Samsung Galaxy S25 на 100 % обеспечивается модемами Qualcomm, но генеральный директор Криштиано Амон (Cristiano Amon) вчера заявил, что в семействе Galaxy S26 эта доля сократится до 75 %. Это вызвало снижение курса акций Qualcomm на 2,7 % после закрытия торгов.

Samsung станет не первым клиентом Qualcomm, планомерно отказывающимся от её модемов, поскольку ранее такой курс взяла Apple. С другой стороны, Qualcomm ведёт переговоры с неким крупным клиентом в сфере ИИ о поставках своих чипов. По поводу тенденций на рынке смартфонов глава Qualcomm пояснил, что спрос в буквальном смысле концентрируется в полярных сегментах: недорогом и премиальном соответственно, а между ними практически исчезает средний. Это характерно для всех географических рынков, включая Китай и Индию.

Для Qualcomm важнейшими клиентами всё равно остаются Apple, Samsung и Xiaomi, поскольку каждый из них обеспечивает более 10 % выручки компании. Как подчеркнул вчера Амон, у Qualcomm на направлении ИИ-чипов может появиться ещё один крупный клиент, помимо арабской Humain. Новый клиент относится к сегменту гиперскейлеров, по словам руководителя Qualcomm.

В календаре Qualcomm только что завершился очередной фискальный год, и не относящаяся к Apple выручка компании по всем сегментам выросла на 18 %. В сегменте смартфонов выручка выросла на 14 % до $6,96 млрд. По словам Амона, приложения для смартфонов требуют всё больше ресурсов, и это толкает потребителей покупать более производительные модели смартфонов. В текущем квартале выручка Qualcomm в сегменте смартфонов должна вырасти на 10–12 % до $7,7 млрд. Это выше ожидавшихся аналитиками $7,22 млрд. В прошлом квартале Qualcomm в целом выручила $11,27 млрд, что также оказалось выше ожиданий рынка ($10,79 млрд).

Для Qualcomm минувший квартал также характеризовался единовременной налоговой выплатой в размере $5,7 млрд, которая вынудила компанию завершить период с чистым убытком в размере $3,12 млрд. Это временные трудности, которые в дальнейшем не будут влиять на прибыль компании. Выручка в сегменте постоянно подключенных к сети устройств в прошлом квартале достигла $1,81 млрд, автомобильное направление принесло $1,05 млрд. Qualcomm намерена сохранять курс на диверсификацию бизнеса с постепенным отдалением от рынка смартфонов.