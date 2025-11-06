Сегодня 06 ноября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Искусственный интеллект, машинное обучен... Симулятор маркетплейса Microsoft выявил ...
реклама
Новости Software

Симулятор маркетплейса Microsoft выявил уязвимости даже самых продвинутых ИИ-агентов

Команда исследователей из Microsoft Research совместно с учёными из Университета штата Аризона (Arizona State University) создала симулятор торговой площадки для тестирования поведения автономных ИИ-агентов. Первые эксперименты, как стало известно изданию TechCrunch, выявили неожиданные уязвимости: агенты оказались склонны к манипуляциям и теряли эффективность при большом количестве вариантов выбора.

Источник изображения: AI

Источник изображения: AI

Симулятор под названием Magentic Marketplace предназначен для изучения поведения автономных ИИ-агентов в условиях рыночного взаимодействия. В типичном сценарии эксперимента агент-покупатель должен был выполнить заказ ужина в соответствии с инструкциями пользователя, в то время как агенты, представляющие различные рестораны, соревновались между собой за получение этого заказа.

В ходе экспериментов, в которых участвовали 100 клиентских агентов и 300 агентов-представителей бизнеса и использовались ведущие ИИ-модели, включая GPT-4o, GPT-5 и Gemini-2.5-Flash, было обнаружено, что бизнес-агенты могут успешно манипулировать поведением клиентских агентов, побуждая их делать покупки в пользу определённых предложений. Особенно заметным оказался эффект перегрузки, когда при увеличении количества доступных вариантов клиентские агенты теряли эффективность, поскольку их пространственный модуль внимания (attention space) оказывался переполненным.

Эче Камар (Ece Kamar), управляющий директор лаборатории AI Frontiers Lab в Microsoft Research, пояснила, что хотя ИИ-агенты и должны были помогать пользователям обрабатывать большое количество опций, на практике текущие модели справляются с этим пока плохо. Кроме того, при попытках совместной работы над общей целью агенты не могли самостоятельно определить, кто из них должен выполнять какую роль. Эффективность взаимодействия возрастала лишь тогда, когда им давали чёткие пошаговые инструкции, однако исследователи считают, что базовые способности к кооперации должны быть встроены в такие модели по умолчанию.

Камар отметила, что подобные исследования крайне важны для понимания того, как ИИ-агенты будут функционировать в условиях автономной работы. По её словам, ключевой вопрос заключается в том, как изменится мир, если агенты начнут активно взаимодействовать, вести переговоры и сотрудничать друг с другом без прямого контроля человека.

Исходный код платформы размещён в открытом доступе, что позволяет другим исследовательским группам использовать его для проведения независимых экспериментов.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Apple будет выплачивать Google около $1 млрд в год за поддержку Siri
Xpeng готовит трио роботакси с фирменным ИИ-мозгов — на дорогах они появятся уже в 2026 году
В «Google Картах» появился ИИ-ассистент Gemini — главное не заболтаться и не пропустить свой поворот
Google наконец разрешила Gemini рыться в письмах и документах в Gmail, «Диске» и Chat
Amazon пригрозил засудить Perplexity за ИИ-агента, который сам покупает товары за пользователей
Важная победа ИИ: Stability AI выиграла суд у Getty Images по делу об авторских правах
Теги: microsoft, ai, ии-агент, ии, исследование
microsoft, ai, ии-агент, ии, исследование
← В прошлое

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Epic Games Store разблокировал игру из новой раздачи для российских пользователей, но никому об этом не сказал
«Тарков здорового человека»: пародийный шутер Escape from Duckov оказался не на шутку популярен
Исследование показало, что ИИ ускорил мышление подростков, но есть одна проблема
Zotac выпустила самый компактный в мире ПК с настольной GeForce RTX 5060 Ti 16GB
Microsoft подтвердила, что обновление Windows 11 нарушило работу localhost, «Проводника» и USB-мышей
«Жидкое стекло» Apple можно будет заматировать: представлена нова бета iOS 26.1 12 мин.
Сервисы AWS упали второй раз за день — тысячи сайтов по всему миру снова недоступны 8 ч.
Fujitsu влила £280 млн в британское подразделение в преддверии выплат компенсаций жертвам багов в её ПО Horizon 8 ч.
Календарь релизов 20 – 26 октября: Ninja Gaiden 4, Painkiller, Dispatch и VTM – Bloodlines 2 8 ч.
В Windows сломалась аутентификация по смарт-картам после октябрьских обновлений — у Microsoft есть временное решение 9 ч.
Вместо Majesty 3: российские разработчики выпустили в Steam амбициозную фэнтезийную стратегию Lessaria: Fantasy Kingdom Sim 9 ч.
Слухи: Лана Дель Рей исполнит заглавную песню для «Джеймса Бонда», но не в кино, а в игре от создателей Hitman 10 ч.
Зов сердца: разработчики Dead Cells объяснили, почему вместо Dead Cells 2 выпустили Windblown 11 ч.
Adobe запустила фабрику ИИ-моделей, заточенных под конкретный бизнес 11 ч.
Китай обвинил США в кибератаках на Национальный центр службы времени — это угроза сетям связи, финансовым системам и не только 12 ч.
Президент США подписал соглашение с Австралией на поставку критически важных минералов на сумму $8,5 млрд 18 мин.
Новая статья: Обзор смартфона realme 15 Pro: светит, но не греется 5 ч.
Ещё одна альтернатива платформам NVIDIA — IBM объединила усилия с Groq 5 ч.
Учёные создали кибер-глаз, частично возвращающий зрение слепым людям 6 ч.
Samsung выпустила недорогой 27-дюймовый геймерский монитор Odyssey OLED G50SF c QD-OLED, 1440p и 180 Гц 6 ч.
Акции Apple обновили исторический максимум на новостях об отличных продажах iPhone 17 8 ч.
Представлен флагман iQOO 15 с чипом Snapdragon 8 Elite Gen 5 и батареей на 7000 мА·ч по цене меньше $600 9 ч.
Нечто из космоса врезалось в лобовое стекло самолёта Boeing 737 MAX компании United Airlines 10 ч.
Умные кольца Oura научатся выявлять признаки гипертонии, как последние Apple Watch 11 ч.
Дешёвая корейская термопаста оказалась вредна для процессоров и здоровья пользователей 11 ч.