Сегодня 06 ноября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости разработка и производство электроники За предыдущие несколько дней DDR4 подоро...
реклама
Новости Hardware

За предыдущие несколько дней DDR4 подорожала на 20 %, DDR5 — на 30 %

Когда потребности рынка значительно превышают возможности поставщиков, микросхемы памяти начинают стремительно дорожать на рынке моментальных сделок. В период с конца октября по 4 ноября включительно контрактные цены на DDR5 выросли на 30 %, а DDR4 подорожала на величину до 22 %, как уточняет TrendForce.

Источник изображения: Samsung Electronics

Источник изображения: Samsung Electronics

По данным источника, дефицит микросхем DRAM сохраняется, а основные поставщики типа Kingston сдерживают поставки модулей памяти преднамеренно. Покупатели не останавливаются перед ростом цен, скупая все доступные объёмы продукции, как уточняют авторы отчёта. Нуждающиеся в памяти покупатели стремятся сформировать запас продукции, ажиотажный спрос только усугубляет дефицит и увеличивает цены. DDR4 дорожала в предыдущие дни на величину до 22 %, в среднем рост цен на рынке срочных сделок по DRAM достиг 11,61 % в популярных категориях типа той же DDR4-3200.

Источник изображения: TrendForce

Источник изображения: TrendForce

В сегменте NAND производители стараются ограничивать количество обрабатываемых кремниевых пластин с продукцией, а поставщики не торопятся в полном объёме реализовывать имеющуюся у них флеш-память. Всё это привело к тому, что рынок NAND практически замер по объёму заключаемых сделок. Средняя стоимость 512-гигабитных микросхем типа TLC на прошлой неделе и в начале этой выросла на 14,21 % до $5,514, и тенденция имеет все шансы сохраниться в дальнейшем.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Цены на серверную DRAM подскочили на 50 % из-за дефицита — выполняется лишь 70 % заказов
Цены на модули DDR4 и DDR5 пошли на взлёт: производители переключились на память для ИИ, а планок для ПК становится всё меньше
Рост цен на память продолжается — NAND начала обгонять DRAM
Foxconn видит десять крупнейших японских автопроизводителей в числе своих потенциальных заказчиков
Китай победит США в гонке ИИ, как заявил основатель Nvidia
Предстоящее сокращение сотрудничества Qualcomm и Samsung вызвало падение курса акций первой
Теги: ddr4, ddr5, nand, trendforce, аналитика
ddr4, ddr5, nand, trendforce, аналитика
← В прошлое

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Epic Games Store разблокировал игру из новой раздачи для российских пользователей, но никому об этом не сказал
«Тарков здорового человека»: пародийный шутер Escape from Duckov оказался не на шутку популярен
Исследование показало, что ИИ ускорил мышление подростков, но есть одна проблема
Zotac выпустила самый компактный в мире ПК с настольной GeForce RTX 5060 Ti 16GB
Microsoft подтвердила, что обновление Windows 11 нарушило работу localhost, «Проводника» и USB-мышей
«Жидкое стекло» Apple можно будет заматировать: представлена нова бета iOS 26.1 12 мин.
Сервисы AWS упали второй раз за день — тысячи сайтов по всему миру снова недоступны 8 ч.
Fujitsu влила £280 млн в британское подразделение в преддверии выплат компенсаций жертвам багов в её ПО Horizon 8 ч.
Календарь релизов 20 – 26 октября: Ninja Gaiden 4, Painkiller, Dispatch и VTM – Bloodlines 2 8 ч.
В Windows сломалась аутентификация по смарт-картам после октябрьских обновлений — у Microsoft есть временное решение 9 ч.
Вместо Majesty 3: российские разработчики выпустили в Steam амбициозную фэнтезийную стратегию Lessaria: Fantasy Kingdom Sim 9 ч.
Слухи: Лана Дель Рей исполнит заглавную песню для «Джеймса Бонда», но не в кино, а в игре от создателей Hitman 10 ч.
Зов сердца: разработчики Dead Cells объяснили, почему вместо Dead Cells 2 выпустили Windblown 11 ч.
Adobe запустила фабрику ИИ-моделей, заточенных под конкретный бизнес 11 ч.
Китай обвинил США в кибератаках на Национальный центр службы времени — это угроза сетям связи, финансовым системам и не только 12 ч.
Президент США подписал соглашение с Австралией на поставку критически важных минералов на сумму $8,5 млрд 18 мин.
Новая статья: Обзор смартфона realme 15 Pro: светит, но не греется 5 ч.
Ещё одна альтернатива платформам NVIDIA — IBM объединила усилия с Groq 5 ч.
Учёные создали кибер-глаз, частично возвращающий зрение слепым людям 6 ч.
Samsung выпустила недорогой 27-дюймовый геймерский монитор Odyssey OLED G50SF c QD-OLED, 1440p и 180 Гц 6 ч.
Акции Apple обновили исторический максимум на новостях об отличных продажах iPhone 17 8 ч.
Представлен флагман iQOO 15 с чипом Snapdragon 8 Elite Gen 5 и батареей на 7000 мА·ч по цене меньше $600 9 ч.
Нечто из космоса врезалось в лобовое стекло самолёта Boeing 737 MAX компании United Airlines 10 ч.
Умные кольца Oura научатся выявлять признаки гипертонии, как последние Apple Watch 11 ч.
Дешёвая корейская термопаста оказалась вредна для процессоров и здоровья пользователей 11 ч.