За предыдущие несколько дней DDR4 подорожала на 20 %, DDR5 — на 30 %

Когда потребности рынка значительно превышают возможности поставщиков, микросхемы памяти начинают стремительно дорожать на рынке моментальных сделок. В период с конца октября по 4 ноября включительно контрактные цены на DDR5 выросли на 30 %, а DDR4 подорожала на величину до 22 %, как уточняет TrendForce.

По данным источника, дефицит микросхем DRAM сохраняется, а основные поставщики типа Kingston сдерживают поставки модулей памяти преднамеренно. Покупатели не останавливаются перед ростом цен, скупая все доступные объёмы продукции, как уточняют авторы отчёта. Нуждающиеся в памяти покупатели стремятся сформировать запас продукции, ажиотажный спрос только усугубляет дефицит и увеличивает цены. DDR4 дорожала в предыдущие дни на величину до 22 %, в среднем рост цен на рынке срочных сделок по DRAM достиг 11,61 % в популярных категориях типа той же DDR4-3200.

В сегменте NAND производители стараются ограничивать количество обрабатываемых кремниевых пластин с продукцией, а поставщики не торопятся в полном объёме реализовывать имеющуюся у них флеш-память. Всё это привело к тому, что рынок NAND практически замер по объёму заключаемых сделок. Средняя стоимость 512-гигабитных микросхем типа TLC на прошлой неделе и в начале этой выросла на 14,21 % до $5,514, и тенденция имеет все шансы сохраниться в дальнейшем.