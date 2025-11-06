Сегодня 06 ноября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости разработка и производство электроники Arm отчиталась о подскочившей на 34 % вы...
реклама
Новости Hardware

Arm отчиталась о подскочившей на 34 % выручке — в этом замешан ИИ, но не только

Британский холдинг Arm специализируется на разработке процессорных архитектур, в условиях бума систем вычислений инвесторы вполне обоснованно могли рассчитывать на рост финансовых показателей этой компании. В прошлом квартале выручка Arm выросла на 34 %, а прогноз на текущий превзошёл ожидания аналитиков. Акции компании выросли в цене на 3 %.

Источник изображения: Arm

Источник изображения: Arm

Такая реакция рынка несколько расходится с теми проявлениями завышенных ожиданий, которые наблюдались в случае с публикацией отчётности тех же Qualcomm и AMD, которые являются клиентами Arm, хотя в отношении AMD это и справедливо с большими оговорками. В текущем квартале Arm рассчитывает выручить $1,23 млрд, что в среднем превышает ожидания аналитиков, рассчитывающих на сумму около $1,1 млрд.

По словам генерального директора Arm Рене Хааса (Rene Haas), на которого ссылается Reuters, направление Compute Subsystems бизнеса компании формирует более высокие поступления роялти, чем другие подразделения. Росту показателей способствует не только увеличение количества клиентов Arm в этой сфере, но и рост затрат на инфраструктуру ИИ в целом. Это позволяет холдингу с оптимизмом смотреть в ближайшее будущее.

Бизнес-модель Compute Subsystems позволяет клиентам Arm выводить на рынок готовые чипы быстрее, чем ранее, поскольку предусматривает меньшие затраты на доработку с их стороны. Рене Хаас подчеркнул, что в сфере центров обработки данных ограничителем для их масштабирования остаётся высокое энергопотребление, и архитектуры Arm в этой ситуации становятся привлекательными для разработчиков чипов, поскольку они изначально более экономичны.

В прошлом квартале выручка Arm в целом выросла на 34 % до $1,14 млрд, против заложенных в прогноз аналитиками $1,06 млрд. Компания надеется, что облачные гиганты в своей инфраструктуре по итогам 2025 года будут использовать процессоры с архитектурой Arm почти в 50 % случаев. Google удалось создать Arm-совместимые процессоры Axion, которые обеспечивают превосходство в энергоэффективности над изделиями Intel или AMD в размере до 60 %, по словам главы Arm.

Лицензионные отчисления в прошлом квартале увеличили профильную выручку компании на 56 % до $515 млн. При этом роялти с каждого проданного процессора с архитектурой Arm в совокупности нарастили выручку на 21 % до $620 млн, причём подъём наблюдался как в сегменте смартфонов и центров обработки данных, так и в автомобильном. По оценкам TD Cowen, клиенты Arm способны ежегодно получать до $200 млрд от реализации чипов с соответствующими архитектурами. В дальнейшем Arm готова разрабатывать собственные процессоры, как стало известно в прошлом квартале. Глава холдинга пояснил, что специалисты Arm продвинулись в этой сфере немного дальше, но пока речь идёт только об изучении самой возможности разработки собственных чипов.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Arm заговорила о производстве собственных процессоров, но квартальный отчёт всё равно обрушил акции
Arm похвалилась успехами в серверном сегменте — рост в 14 раз за четыре года
Arm отчиталась о рекордной выручке, но инвесторов разочаровал прогноз — акции рухнули на 10 %
Huawei представила тонкий смартфон Mate 70 Air с огромным 7" экраном и батареей вдвое ёмче iPhone Air
Захваченная часть Nexperia объяснила, почему остановила поставки чиповых полуфабрикатов в Китай
На рынке чипов памяти начался сущий кошмар: все предложения скупаются мгновенно, а цены подскочили на 20–30 % за несколько дней
Теги: arm, процессоры, финансы, аналитика, разработка чипа
arm, процессоры, финансы, аналитика, разработка чипа
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Epic Games Store разблокировал игру из новой раздачи для российских пользователей, но никому об этом не сказал
«Тарков здорового человека»: пародийный шутер Escape from Duckov оказался не на шутку популярен
Исследование показало, что ИИ ускорил мышление подростков, но есть одна проблема
Zotac выпустила самый компактный в мире ПК с настольной GeForce RTX 5060 Ti 16GB
Microsoft подтвердила, что обновление Windows 11 нарушило работу localhost, «Проводника» и USB-мышей
«Жидкое стекло» Apple можно будет заматировать: представлена нова бета iOS 26.1 12 мин.
Сервисы AWS упали второй раз за день — тысячи сайтов по всему миру снова недоступны 8 ч.
Fujitsu влила £280 млн в британское подразделение в преддверии выплат компенсаций жертвам багов в её ПО Horizon 8 ч.
Календарь релизов 20 – 26 октября: Ninja Gaiden 4, Painkiller, Dispatch и VTM – Bloodlines 2 8 ч.
В Windows сломалась аутентификация по смарт-картам после октябрьских обновлений — у Microsoft есть временное решение 9 ч.
Вместо Majesty 3: российские разработчики выпустили в Steam амбициозную фэнтезийную стратегию Lessaria: Fantasy Kingdom Sim 9 ч.
Слухи: Лана Дель Рей исполнит заглавную песню для «Джеймса Бонда», но не в кино, а в игре от создателей Hitman 10 ч.
Зов сердца: разработчики Dead Cells объяснили, почему вместо Dead Cells 2 выпустили Windblown 11 ч.
Adobe запустила фабрику ИИ-моделей, заточенных под конкретный бизнес 11 ч.
Китай обвинил США в кибератаках на Национальный центр службы времени — это угроза сетям связи, финансовым системам и не только 12 ч.
Президент США подписал соглашение с Австралией на поставку критически важных минералов на сумму $8,5 млрд 18 мин.
Новая статья: Обзор смартфона realme 15 Pro: светит, но не греется 5 ч.
Ещё одна альтернатива платформам NVIDIA — IBM объединила усилия с Groq 5 ч.
Учёные создали кибер-глаз, частично возвращающий зрение слепым людям 6 ч.
Samsung выпустила недорогой 27-дюймовый геймерский монитор Odyssey OLED G50SF c QD-OLED, 1440p и 180 Гц 6 ч.
Акции Apple обновили исторический максимум на новостях об отличных продажах iPhone 17 8 ч.
Представлен флагман iQOO 15 с чипом Snapdragon 8 Elite Gen 5 и батареей на 7000 мА·ч по цене меньше $600 9 ч.
Нечто из космоса врезалось в лобовое стекло самолёта Boeing 737 MAX компании United Airlines 10 ч.
Умные кольца Oura научатся выявлять признаки гипертонии, как последние Apple Watch 11 ч.
Дешёвая корейская термопаста оказалась вредна для процессоров и здоровья пользователей 11 ч.