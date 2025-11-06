Arm отчиталась о подскочившей на 34 % выручке — в этом замешан ИИ, но не только

Британский холдинг Arm специализируется на разработке процессорных архитектур, в условиях бума систем вычислений инвесторы вполне обоснованно могли рассчитывать на рост финансовых показателей этой компании. В прошлом квартале выручка Arm выросла на 34 %, а прогноз на текущий превзошёл ожидания аналитиков. Акции компании выросли в цене на 3 %.

Такая реакция рынка несколько расходится с теми проявлениями завышенных ожиданий, которые наблюдались в случае с публикацией отчётности тех же Qualcomm и AMD, которые являются клиентами Arm, хотя в отношении AMD это и справедливо с большими оговорками. В текущем квартале Arm рассчитывает выручить $1,23 млрд, что в среднем превышает ожидания аналитиков, рассчитывающих на сумму около $1,1 млрд.

По словам генерального директора Arm Рене Хааса (Rene Haas), на которого ссылается Reuters, направление Compute Subsystems бизнеса компании формирует более высокие поступления роялти, чем другие подразделения. Росту показателей способствует не только увеличение количества клиентов Arm в этой сфере, но и рост затрат на инфраструктуру ИИ в целом. Это позволяет холдингу с оптимизмом смотреть в ближайшее будущее.

Бизнес-модель Compute Subsystems позволяет клиентам Arm выводить на рынок готовые чипы быстрее, чем ранее, поскольку предусматривает меньшие затраты на доработку с их стороны. Рене Хаас подчеркнул, что в сфере центров обработки данных ограничителем для их масштабирования остаётся высокое энергопотребление, и архитектуры Arm в этой ситуации становятся привлекательными для разработчиков чипов, поскольку они изначально более экономичны.

В прошлом квартале выручка Arm в целом выросла на 34 % до $1,14 млрд, против заложенных в прогноз аналитиками $1,06 млрд. Компания надеется, что облачные гиганты в своей инфраструктуре по итогам 2025 года будут использовать процессоры с архитектурой Arm почти в 50 % случаев. Google удалось создать Arm-совместимые процессоры Axion, которые обеспечивают превосходство в энергоэффективности над изделиями Intel или AMD в размере до 60 %, по словам главы Arm.

Лицензионные отчисления в прошлом квартале увеличили профильную выручку компании на 56 % до $515 млн. При этом роялти с каждого проданного процессора с архитектурой Arm в совокупности нарастили выручку на 21 % до $620 млн, причём подъём наблюдался как в сегменте смартфонов и центров обработки данных, так и в автомобильном. По оценкам TD Cowen, клиенты Arm способны ежегодно получать до $200 млрд от реализации чипов с соответствующими архитектурами. В дальнейшем Arm готова разрабатывать собственные процессоры, как стало известно в прошлом квартале. Глава холдинга пояснил, что специалисты Arm продвинулись в этой сфере немного дальше, но пока речь идёт только об изучении самой возможности разработки собственных чипов.