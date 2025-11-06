Сегодня 06 ноября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Боевик Kingdom Come: Deliverance 2 стала беспла...
реклама
Новости Software

Kingdom Come: Deliverance 2 стала бесплатной в Steam и на Xbox, но ненадолго

Издатель Deep Silver и разработчики из Warhorse Studios объявили, что средневековый ролевой экшен с открытым миром Kingdom Come: Deliverance 2 можно попробовать совершенно бесплатно, но в течение ограниченного времени.

Источник изображения: Steam (Doofus)

Источник изображения: Steam (Doofus)

Бесплатные выходные Kingdom Come: Deliverance 2 стартовали в Steam (в российском регионе игра недоступна), на Xbox Series X и S. Для участия в акции на консолях Microsoft требуется подписка Game Pass (Ultimate, Premium или Essential).

Период бесплатной игры продлится с 6 по 10 ноября. Достигнутый за время предложения прогресс после покупки можно будет перенести в полную версию Kingdom Come: Deliverance 2.

Источник изображения: Deep Silver

Источник изображения: Deep Silver

«Для тех, кто ещё не успел попробовать жизнь средневековую, настал идеальный момент познать историю мести, предательства и открытия в этом грандиозном ролевом приключении», — считают в Deep Silver.

Бесплатные выходные Kingdom Come: Deliverance 2 сопровождаются рекордными скидками на игру: 40 % на стандартное и золотое (включает все дополнения) издания в Steam (до 13 ноября) и только на золотое в Microsoft Store (до 19 ноября).

Источник изображения: Deep Silver

Источник изображения: Deep Silver

В пресс-релизе также упоминается, что «количество Индржихов, познавших жизнь средневековую», приближается к 4 миллионам. По всей видимости, речь идёт о продажах — 3 млн копий покорились игре в мае.

Kingdom Come: Deliverance 2 вышла 4 февраля на PC (Steam, EGS), PS5, Xbox Series X и S, а 28 марта добралась до GOG. Уже 11 ноября проект получит последнее сюжетное дополнение — Mysteria Ecclesiae.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Режиссёра Kingdom Come: Deliverance 2 расстроило, что The Outer Worlds 2 не похожа на Kingdom Come: Deliverance 2
«Последнее приключение»: чумное сюжетное дополнение Mysteria Ecclesiae к Kingdom Come: Deliverance 2 получило первый трейлер и дату выхода
Слухи: для Kingdom Come: Deliverance скоро выйдет апгрейд, а следующей игрой Warhorse будет не Kingdom Come: Deliverance 3
В Steam вышла временная демоверсия Active Matter — паранормального шутера в раздробленной мультивселенной
Через пару лет тестировать новые игры Square Enix будет по большей части генеративный ИИ
Полный комплект: благодаря успеху на Kickstarter нелинейная партийная ролевая игра Starfinder: Afterlight выйдет в наилучшем виде
Теги: kingdom come: deliverance 2, warhorse studios, deep silver, ролевой экшен
kingdom come: deliverance 2, warhorse studios, deep silver, ролевой экшен
← В прошлое

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Epic Games Store разблокировал игру из новой раздачи для российских пользователей, но никому об этом не сказал
«Тарков здорового человека»: пародийный шутер Escape from Duckov оказался не на шутку популярен
Исследование показало, что ИИ ускорил мышление подростков, но есть одна проблема
Zotac выпустила самый компактный в мире ПК с настольной GeForce RTX 5060 Ti 16GB
Microsoft подтвердила, что обновление Windows 11 нарушило работу localhost, «Проводника» и USB-мышей
«Жидкое стекло» Apple можно будет заматировать: представлена нова бета iOS 26.1 12 мин.
Сервисы AWS упали второй раз за день — тысячи сайтов по всему миру снова недоступны 8 ч.
Fujitsu влила £280 млн в британское подразделение в преддверии выплат компенсаций жертвам багов в её ПО Horizon 8 ч.
Календарь релизов 20 – 26 октября: Ninja Gaiden 4, Painkiller, Dispatch и VTM – Bloodlines 2 8 ч.
В Windows сломалась аутентификация по смарт-картам после октябрьских обновлений — у Microsoft есть временное решение 9 ч.
Вместо Majesty 3: российские разработчики выпустили в Steam амбициозную фэнтезийную стратегию Lessaria: Fantasy Kingdom Sim 9 ч.
Слухи: Лана Дель Рей исполнит заглавную песню для «Джеймса Бонда», но не в кино, а в игре от создателей Hitman 10 ч.
Зов сердца: разработчики Dead Cells объяснили, почему вместо Dead Cells 2 выпустили Windblown 11 ч.
Adobe запустила фабрику ИИ-моделей, заточенных под конкретный бизнес 11 ч.
Китай обвинил США в кибератаках на Национальный центр службы времени — это угроза сетям связи, финансовым системам и не только 12 ч.
Президент США подписал соглашение с Австралией на поставку критически важных минералов на сумму $8,5 млрд 18 мин.
Новая статья: Обзор смартфона realme 15 Pro: светит, но не греется 5 ч.
Ещё одна альтернатива платформам NVIDIA — IBM объединила усилия с Groq 5 ч.
Учёные создали кибер-глаз, частично возвращающий зрение слепым людям 6 ч.
Samsung выпустила недорогой 27-дюймовый геймерский монитор Odyssey OLED G50SF c QD-OLED, 1440p и 180 Гц 6 ч.
Акции Apple обновили исторический максимум на новостях об отличных продажах iPhone 17 8 ч.
Представлен флагман iQOO 15 с чипом Snapdragon 8 Elite Gen 5 и батареей на 7000 мА·ч по цене меньше $600 9 ч.
Нечто из космоса врезалось в лобовое стекло самолёта Boeing 737 MAX компании United Airlines 10 ч.
Умные кольца Oura научатся выявлять признаки гипертонии, как последние Apple Watch 11 ч.
Дешёвая корейская термопаста оказалась вредна для процессоров и здоровья пользователей 11 ч.