Kingdom Come: Deliverance 2 стала бесплатной в Steam и на Xbox, но ненадолго

Издатель Deep Silver и разработчики из Warhorse Studios объявили, что средневековый ролевой экшен с открытым миром Kingdom Come: Deliverance 2 можно попробовать совершенно бесплатно, но в течение ограниченного времени.

Бесплатные выходные Kingdom Come: Deliverance 2 стартовали в Steam (в российском регионе игра недоступна), на Xbox Series X и S. Для участия в акции на консолях Microsoft требуется подписка Game Pass (Ultimate, Premium или Essential).

Период бесплатной игры продлится с 6 по 10 ноября. Достигнутый за время предложения прогресс после покупки можно будет перенести в полную версию Kingdom Come: Deliverance 2.

«Для тех, кто ещё не успел попробовать жизнь средневековую, настал идеальный момент познать историю мести, предательства и открытия в этом грандиозном ролевом приключении», — считают в Deep Silver.

Бесплатные выходные Kingdom Come: Deliverance 2 сопровождаются рекордными скидками на игру: 40 % на стандартное и золотое (включает все дополнения) издания в Steam (до 13 ноября) и только на золотое в Microsoft Store (до 19 ноября).

В пресс-релизе также упоминается, что «количество Индржихов, познавших жизнь средневековую», приближается к 4 миллионам. По всей видимости, речь идёт о продажах — 3 млн копий покорились игре в мае.

Kingdom Come: Deliverance 2 вышла 4 февраля на PC (Steam, EGS), PS5, Xbox Series X и S, а 28 марта добралась до GOG. Уже 11 ноября проект получит последнее сюжетное дополнение — Mysteria Ecclesiae.