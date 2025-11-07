Пользователи продолжают активно подключаться к Starlink — сервис набрал 8 млн человек

Спутниковый интернет-сервис Starlink компании SpaceX достиг отметки более чем в 8 миллионов активных пользователей, сообщает Habr со ссылкой на пост в X инвестора Tesla Сойера Меррита (Sawyer Merritt). По его данным, ещё в августе 2025 года число клиентов сервиса составляло 7 миллионов, а месяцем ранее, в июне — 6 миллионов.

С августа текущего года ежедневный прирост пользователей Starlink составил в среднем около 14,25 тысячи человек, превысив предыдущий рекордный показатель, который составлял 12,2 тысяч. Текущий темп роста оказался на 17 % выше, зафиксированного двумя месяцами ранее.

Знаковый рубеж в 1 миллион пользователей Starlink был преодолён в конце 2022 года. Именно в тот период сервис стал полноценно работать на всей территории Аляски и Канады после того, как группировка спутников стала стабильно функционировать в регионах с высокими географическими широтами.

Параллельно с ростом абонентской базы улучшились и технические показатели сети. В период с января по октябрь 2025 года скорость сети Starlink увеличилась более чем на 50 %. В компании объясняют этот прогресс беспрецедентной интенсивностью запусков новых спутников и регулярным обновлением ПО, которое повышает производительность как космических аппаратов на орбите, так и пользовательского оборудования на Земле. По состоянию на октябрь 2025 года, компания SpaceX вывела на орбиту уже 10 тысяч спутников системы Starlink.

В то же время, в конце прошлого месяца SpaceX уведомила пользователей, которые приостановили или отменили подписку, о необходимости обновить программное обеспечение своих терминалов. Компания предупредила, что в случае невыполнения обновления до 17 ноября терминалы перестанут функционировать.