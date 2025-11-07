И целого мира мало: Илон Маск заявил, что Tesla придётся самостоятельно выпускать по 1 млн пластин с чипами ежемесячно

Воодушевлённый итогами голосования по новому компенсационному плану Илон Маск (Elon Musk) на собрании акционеров фонтанировал обещаниями и идеями, и по традиции пританцовывал в момент появления на сцене человекоподобного робота Optimus. Он признался, что для достижения поставленных новым планом целей Tesla вынуждена будет наладить самостоятельный выпуск чипов.

До сих пор глава Tesla обсуждал только возможность выпуска чипов AI5 и AI6 компаниями TSMC и Samsung Electronics на их американских предприятиях, но на собрании акционеров он в своих рассуждениях зашёл дальше. Поскольку Tesla должна будет выпустить в ближайшие десять лет по 1 млн роботакси и человекоподобных роботов Optimus, а также нарастить совокупный автопарк своих электромобилей до 20 млн штук, ей понадобится огромное количество процессоров собственной разработки. И эти планы ещё не учитывают потребности других компаний Илона Маска типа xAI в подобных чипах, которые могут возникнуть на фоне аппаратной унификации. Маск ранее пояснял, что Tesla чипы нового поколения намерена использовать и в центрах обработки данных.

Глава Tesla, как поясняет Nikkei Asian Review, сравнил процессор AI5 с решениями Nvidia семейства Blackwell и подчеркнул, что он в десять раз дешевле, а электроэнергии потребляет в три раза меньше. При этом чип AI5 оптимизирован под используемую Tesla программную инфраструктуру, а потому не может похвастать такой же универсальностью применения, как Nvidia Blackwell.

Ещё одним откровением со стороны Маска стало заявление о готовности вести переговоры с Intel о выпуске чипов для Tesla. Пока никаких контрактов между компаниями не существует, но переговоры наверняка стоило бы начать, как заявил Маск. Даже участия всех крупных контрактных производителей чипов в выпуске компонентов для Tesla, по его мнению, будет недостаточно для покрытия потребностей компании. «Мы будем выкупать столько чипов, сколько смогут предоставить наши поставщики, но сверх этого, если они не смогут нас обеспечить дополнительным количеством чипов, мы будем вынуждены выпускать их своими силами, либо мы застрянем», — пояснил глава Tesla.

По словам Маска, он не видит других способов получить тот объём чипов, который нужен Tesla. Скорее всего, как он предположил, компании придётся «построить гигантскую фабрику чипов», которая начнёт с объёмов выпуска по 100 000 кремниевых пластин в месяц и доведёт его до 1 млн пластин в месяц. Стоит признать эту заявку достаточно амбициозной, поскольку ведущий контрактный производитель чипов TSMC в прошлом году обработал 17 млн кремниевых пластин. Tesla готова выйти на годовой объём в 12 млн пластин, и это без учёта поставляемых от подрядчиков чипов.