Сегодня 07 ноября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости разработка и производство электроники И целого мира мало: Илон Маск заявил, чт...
реклама
Новости Hardware

И целого мира мало: Илон Маск заявил, что Tesla придётся самостоятельно выпускать по 1 млн пластин с чипами ежемесячно

Воодушевлённый итогами голосования по новому компенсационному плану Илон Маск (Elon Musk) на собрании акционеров фонтанировал обещаниями и идеями, и по традиции пританцовывал в момент появления на сцене человекоподобного робота Optimus. Он признался, что для достижения поставленных новым планом целей Tesla вынуждена будет наладить самостоятельный выпуск чипов.

Источник изображения: Tesla

Источник изображения: Tesla

До сих пор глава Tesla обсуждал только возможность выпуска чипов AI5 и AI6 компаниями TSMC и Samsung Electronics на их американских предприятиях, но на собрании акционеров он в своих рассуждениях зашёл дальше. Поскольку Tesla должна будет выпустить в ближайшие десять лет по 1 млн роботакси и человекоподобных роботов Optimus, а также нарастить совокупный автопарк своих электромобилей до 20 млн штук, ей понадобится огромное количество процессоров собственной разработки. И эти планы ещё не учитывают потребности других компаний Илона Маска типа xAI в подобных чипах, которые могут возникнуть на фоне аппаратной унификации. Маск ранее пояснял, что Tesla чипы нового поколения намерена использовать и в центрах обработки данных.

Глава Tesla, как поясняет Nikkei Asian Review, сравнил процессор AI5 с решениями Nvidia семейства Blackwell и подчеркнул, что он в десять раз дешевле, а электроэнергии потребляет в три раза меньше. При этом чип AI5 оптимизирован под используемую Tesla программную инфраструктуру, а потому не может похвастать такой же универсальностью применения, как Nvidia Blackwell.

Ещё одним откровением со стороны Маска стало заявление о готовности вести переговоры с Intel о выпуске чипов для Tesla. Пока никаких контрактов между компаниями не существует, но переговоры наверняка стоило бы начать, как заявил Маск. Даже участия всех крупных контрактных производителей чипов в выпуске компонентов для Tesla, по его мнению, будет недостаточно для покрытия потребностей компании. «Мы будем выкупать столько чипов, сколько смогут предоставить наши поставщики, но сверх этого, если они не смогут нас обеспечить дополнительным количеством чипов, мы будем вынуждены выпускать их своими силами, либо мы застрянем», — пояснил глава Tesla.

По словам Маска, он не видит других способов получить тот объём чипов, который нужен Tesla. Скорее всего, как он предположил, компании придётся «построить гигантскую фабрику чипов», которая начнёт с объёмов выпуска по 100 000 кремниевых пластин в месяц и доведёт его до 1 млн пластин в месяц. Стоит признать эту заявку достаточно амбициозной, поскольку ведущий контрактный производитель чипов TSMC в прошлом году обработал 17 млн кремниевых пластин. Tesla готова выйти на годовой объём в 12 млн пластин, и это без учёта поставляемых от подрядчиков чипов.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Акционеры Tesla поддержали план по выплате Илону Маску $1 трлн тремя четвертями голосов
Илон Маск: ИИ-процессоры Tesla AI5 выйдут только в 2027 году, а AI6 подоспеют к середине 2028 года
Глава совета директоров Tesla: для Маска важнее власть над компанией, чем $1 трлн компенсации
Выручка Meta✴ от запрещённой и мошеннической рекламы в 2024 году достигла $16 млрд
В Китае запустят беспилотные аэротакси между аэропортами и городами в ближайшие два года
Да воссияет «Солнце»: представлен передовой квантовый суперкомпьютер Helios с облачным доступом
Теги: tesla, илон маск, производство микросхем, intel, полупроводники
tesla, илон маск, производство микросхем, intel, полупроводники
← В прошлое В будущее →

Входит в перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»;

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Epic Games Store разблокировал игру из новой раздачи для российских пользователей, но никому об этом не сказал
«Тарков здорового человека»: пародийный шутер Escape from Duckov оказался не на шутку популярен
Исследование показало, что ИИ ускорил мышление подростков, но есть одна проблема
Zotac выпустила самый компактный в мире ПК с настольной GeForce RTX 5060 Ti 16GB
Microsoft подтвердила, что обновление Windows 11 нарушило работу localhost, «Проводника» и USB-мышей
«Жидкое стекло» Apple можно будет заматировать: представлена нова бета iOS 26.1 12 мин.
Сервисы AWS упали второй раз за день — тысячи сайтов по всему миру снова недоступны 8 ч.
Fujitsu влила £280 млн в британское подразделение в преддверии выплат компенсаций жертвам багов в её ПО Horizon 8 ч.
Календарь релизов 20 – 26 октября: Ninja Gaiden 4, Painkiller, Dispatch и VTM – Bloodlines 2 8 ч.
В Windows сломалась аутентификация по смарт-картам после октябрьских обновлений — у Microsoft есть временное решение 9 ч.
Вместо Majesty 3: российские разработчики выпустили в Steam амбициозную фэнтезийную стратегию Lessaria: Fantasy Kingdom Sim 9 ч.
Слухи: Лана Дель Рей исполнит заглавную песню для «Джеймса Бонда», но не в кино, а в игре от создателей Hitman 10 ч.
Зов сердца: разработчики Dead Cells объяснили, почему вместо Dead Cells 2 выпустили Windblown 11 ч.
Adobe запустила фабрику ИИ-моделей, заточенных под конкретный бизнес 11 ч.
Китай обвинил США в кибератаках на Национальный центр службы времени — это угроза сетям связи, финансовым системам и не только 12 ч.
Президент США подписал соглашение с Австралией на поставку критически важных минералов на сумму $8,5 млрд 18 мин.
Новая статья: Обзор смартфона realme 15 Pro: светит, но не греется 5 ч.
Ещё одна альтернатива платформам NVIDIA — IBM объединила усилия с Groq 5 ч.
Учёные создали кибер-глаз, частично возвращающий зрение слепым людям 6 ч.
Samsung выпустила недорогой 27-дюймовый геймерский монитор Odyssey OLED G50SF c QD-OLED, 1440p и 180 Гц 6 ч.
Акции Apple обновили исторический максимум на новостях об отличных продажах iPhone 17 8 ч.
Представлен флагман iQOO 15 с чипом Snapdragon 8 Elite Gen 5 и батареей на 7000 мА·ч по цене меньше $600 9 ч.
Нечто из космоса врезалось в лобовое стекло самолёта Boeing 737 MAX компании United Airlines 10 ч.
Умные кольца Oura научатся выявлять признаки гипертонии, как последние Apple Watch 11 ч.
Дешёвая корейская термопаста оказалась вредна для процессоров и здоровья пользователей 11 ч.