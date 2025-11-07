«Нам очень нравится эта дата выхода»: глава Take-Two убеждён, что новый перенос станет для GTA VI последним

Гендиректор Take-Two Interactive Штраус Зельник (Strauss Zelnick) в интервью IGN и The Game Business прокомментировал очередной перенос горячо ожидаемого криминального боевика с открытым миром GTA VI от Rockstar Games.

Напомним, изначально релиз GTA VI ожидался текущей осенью. Прошедшей весной Rockstar перенесла премьеру на 26 мая 2026 года, а накануне объявила о ещё одной задержке — до 19 ноября.

«Нам очень нравится эта дата выхода. Она приходится на тот же финансовый год и отличное релизное окно. Само собой, мы полностью поддерживаем подход Rockstar», — заявил Зельник в интервью The Game Business.

Хотя уверенность Зельника в предыдущих сроках выхода GTA VI от переносов игру не спасла, руководитель Take-Two убеждён, что новый перенос станет для проекта последним, и на 2027 год премьеру откладывать не придётся.

«Когда наши конкуренты выходят на рынок до того, как что-то готово, случаются неприятности. Тем не менее, я абсолютно уверен в новой дате», — заверил Зельник журналистов IGN.

До релиза GTA VI теперь больше года, однако Зельник не считает этот промежуток таким уж большим: «Нам нужно заблаговременно начать маркетинговую кампанию. Хотим дать потребителям как можно больше определённости».

GTA VI создаётся для PS5, Xbox Series X и S. События развернутся в вымышленном штате Леонида. Обещают «самый большой и правдоподобный мир за всю историю» серии. Ожидается поддержка русского языка.