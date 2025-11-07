Сегодня 07 ноября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software PlayStation «Нам очень нравится эта дата выхода»: гл...
реклама
Новости Software

«Нам очень нравится эта дата выхода»: глава Take-Two убеждён, что новый перенос станет для GTA VI последним

Гендиректор Take-Two Interactive Штраус Зельник (Strauss Zelnick) в интервью IGN и The Game Business прокомментировал очередной перенос горячо ожидаемого криминального боевика с открытым миром GTA VI от Rockstar Games.

Источник изображений: Rockstar Games

Источник изображений: Rockstar Games

Напомним, изначально релиз GTA VI ожидался текущей осенью. Прошедшей весной Rockstar перенесла премьеру на 26 мая 2026 года, а накануне объявила о ещё одной задержке — до 19 ноября.

«Нам очень нравится эта дата выхода. Она приходится на тот же финансовый год и отличное релизное окно. Само собой, мы полностью поддерживаем подход Rockstar», — заявил Зельник в интервью The Game Business.

Когда в Take-Two объявляют новую дату выхода, то «действительно верят» в неё

Когда в Take-Two объявляют новую дату выхода, то «действительно верят» в неё

Хотя уверенность Зельника в предыдущих сроках выхода GTA VI от переносов игру не спасла, руководитель Take-Two убеждён, что новый перенос станет для проекта последним, и на 2027 год премьеру откладывать не придётся.

«Когда наши конкуренты выходят на рынок до того, как что-то готово, случаются неприятности. Тем не менее, я абсолютно уверен в новой дате», — заверил Зельник журналистов IGN.

До релиза GTA VI теперь больше года, однако Зельник не считает этот промежуток таким уж большим: «Нам нужно заблаговременно начать маркетинговую кампанию. Хотим дать потребителям как можно больше определённости».

GTA VI создаётся для PS5, Xbox Series X и S. События развернутся в вымышленном штате Леонида. Обещают «самый большой и правдоподобный мир за всю историю» серии. Ожидается поддержка русского языка.

Источники:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
GTA VI опять перенесли — акции Take-Two Interactive тут же рухнули
Rockstar обвинила уволенных разработчиков GTA VI в сливе конфиденциальной информации
Обновление сайта Rockstar дало фанатам надежду на скорый выход третьего трейлера GTA VI
В Steam вышла временная демоверсия Active Matter — паранормального шутера в раздробленной мультивселенной
Через пару лет тестировать новые игры Square Enix будет по большей части генеративный ИИ
Полный комплект: благодаря успеху на Kickstarter нелинейная партийная ролевая игра Starfinder: Afterlight выйдет в наилучшем виде
Теги: grand theft auto vi, gta vi, rockstar games, take-two interactive, экшен
grand theft auto vi, gta vi, rockstar games, take-two interactive, экшен
← В прошлое

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Epic Games Store разблокировал игру из новой раздачи для российских пользователей, но никому об этом не сказал
«Тарков здорового человека»: пародийный шутер Escape from Duckov оказался не на шутку популярен
Исследование показало, что ИИ ускорил мышление подростков, но есть одна проблема
Zotac выпустила самый компактный в мире ПК с настольной GeForce RTX 5060 Ti 16GB
Microsoft подтвердила, что обновление Windows 11 нарушило работу localhost, «Проводника» и USB-мышей
«Жидкое стекло» Apple можно будет заматировать: представлена нова бета iOS 26.1 12 мин.
Сервисы AWS упали второй раз за день — тысячи сайтов по всему миру снова недоступны 8 ч.
Fujitsu влила £280 млн в британское подразделение в преддверии выплат компенсаций жертвам багов в её ПО Horizon 8 ч.
Календарь релизов 20 – 26 октября: Ninja Gaiden 4, Painkiller, Dispatch и VTM – Bloodlines 2 8 ч.
В Windows сломалась аутентификация по смарт-картам после октябрьских обновлений — у Microsoft есть временное решение 9 ч.
Вместо Majesty 3: российские разработчики выпустили в Steam амбициозную фэнтезийную стратегию Lessaria: Fantasy Kingdom Sim 9 ч.
Слухи: Лана Дель Рей исполнит заглавную песню для «Джеймса Бонда», но не в кино, а в игре от создателей Hitman 10 ч.
Зов сердца: разработчики Dead Cells объяснили, почему вместо Dead Cells 2 выпустили Windblown 11 ч.
Adobe запустила фабрику ИИ-моделей, заточенных под конкретный бизнес 11 ч.
Китай обвинил США в кибератаках на Национальный центр службы времени — это угроза сетям связи, финансовым системам и не только 12 ч.
Президент США подписал соглашение с Австралией на поставку критически важных минералов на сумму $8,5 млрд 18 мин.
Новая статья: Обзор смартфона realme 15 Pro: светит, но не греется 5 ч.
Ещё одна альтернатива платформам NVIDIA — IBM объединила усилия с Groq 5 ч.
Учёные создали кибер-глаз, частично возвращающий зрение слепым людям 6 ч.
Samsung выпустила недорогой 27-дюймовый геймерский монитор Odyssey OLED G50SF c QD-OLED, 1440p и 180 Гц 6 ч.
Акции Apple обновили исторический максимум на новостях об отличных продажах iPhone 17 8 ч.
Представлен флагман iQOO 15 с чипом Snapdragon 8 Elite Gen 5 и батареей на 7000 мА·ч по цене меньше $600 9 ч.
Нечто из космоса врезалось в лобовое стекло самолёта Boeing 737 MAX компании United Airlines 10 ч.
Умные кольца Oura научатся выявлять признаки гипертонии, как последние Apple Watch 11 ч.
Дешёвая корейская термопаста оказалась вредна для процессоров и здоровья пользователей 11 ч.