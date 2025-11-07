Сегодня 07 ноября 2025
Поручительство США нужно OpenAI для строительства фабрик чипов, а не центров обработки данных

Схема кругового финансирования амбициозных проектов OpenAI по развитию вычислительной инфраструктуры ИИ уже вызвала немало критики, и недавно представители стартапа заявили, что он рассчитывает на государственное поручительство при реализации ряда проектов. Как позже пояснил Сэм Альтман (Sam Altman), оно нужно только для строительства предприятий по выпуску чипов.

Источник изображения: Nvidia

Напомним, что Илон Маск (Elon Musk) не является единственным крупным бизнесменом, который считает целесообразным наладить самостоятельный выпуск чипов для своей вычислительной инфраструктуры. OpenAI не раз заявляла, что нуждается в вычислительных мощностях настолько, что готова не только разрабатывать чипы для них, но и выпускать их на специально построенных предприятиях. Генеральный директор компании Сэм Альтман (Sam Altman) накануне пояснил, что государственные гарантии потребуются OpenAI не под строительство центров обработки данных, а именно под возведение предприятий по выпуску чипов.

Об этом стало известно с подачи агентства Reuters, которое ссылается на комментарии главы OpenAI. Государственные гарантии по кредитам, таким образом, потребуются компании для строительства предприятий для выпуска чипов, и они не предусмотрены для финансирования строительства центров обработки данных. Обсуждения в этой сфере с правительством США, по словам Альтмана, являются частью общей инициативы властей по развитию национальной полупроводниковой отрасли. Хотя прочие компании и инвесторы поддержали на словах идею развития национального производства чипов, никто из них пока не предложил финансовые ресурсы, по словам главы OpenAI. При этом он убеждён, что налогоплательщики не должны поддерживать проекты по строительству ЦОД в частном секторе экономики или поручаться за компании, которые принимают плохие бизнес-решения.

OpenAI намерена потратить $1,4 трлн на строительство объектов вычислительной инфраструктуры за ближайшие восемь лет, как признался вчера Сэм Альтман. При этом, в отличие от Meta и Google, у компании нет сопутствующих видов бизнеса, доходы от которого позволяли финансировать столь активное расширение инфраструктуры за счёт собственных средств. Финансовая отчётность являющейся главным инвестором OpenAI корпорации Microsoft показала, что первая в прошлом квартале понесла убытки в размере более $12 млрд. Альтман надеется, что по итогам текущего года OpenAI сможет поднять годовую выручку до $20 млрд в приведённом значении, а к концу десятилетия увеличит её до нескольких сотен миллиардов долларов в год.

Альтман в своём посте на страницах социальной сети X дал понять, что не считает уместным рассчитывать на спасение со стороны правительства США, если бизнес OpenAI станет слишком значимым для коммерческого провала. Потенциальный крах OpenAI, по его словам, не помешает прочим компаниям продолжить ведение бизнеса и обслуживание клиентов, и с национальной экономикой всё будет в порядке. OpenAI рассматривает возможность продажи вычислительных мощностей напрямую конкретным компаниям и даже частным лицам. Для финансирования подобной деятельности потребуются дополнительные, довольно существенные ресурсы, которые будут добываться и на долговом рынке, в том числе.

Источник:

Теги: openai, сэм альтман, ии, инвестиции, сша
