OpenAI хочет занять триллион долларов на ИИ — и просит США взять на себя риски

OpenAI, крупнейшая в мире частная компания, обратилась к правительству США с просьбой предоставить гарантии по кредитам для масштабного расширения своей инфраструктуры на сумму более чем триллион долларов. Финансовый директор OpenAI Сара Фрайар (Sarah Friar) объяснила, что государственная поддержка поможет привлечь инвестиции, необходимые для вычислений и инфраструктуры ИИ.

«Именно здесь мы ищем экосистему банков, частных инвестиций, а возможно, даже и государства», — заявила Фрайар. Она рассчитывает, что федеральные гарантии по кредитам «действительно снизят стоимость финансирования», что позволит OpenAI и её инвесторам привлекать больше средств по более низким ставкам для достижения амбициозных целей компании.

Эта необычная для технологического гиганта из Кремниевой долины просьба теоретически может снизить стоимость заимствований OpenAI, поскольку правительство возьмёт на себя убытки в случае дефолта компании. Такие гарантии также значительно расширят круг потенциальных кредиторов OpenAI, поскольку многие банки и финансовые учреждения сталкиваются со строгими ограничениями на высокорискованное кредитование.

Обращение OpenAI за государственной поддержкой происходит на фоне масштабных расходов на вычислительную инфраструктуру, что ставит под сомнение способность компании окупить эти инвестиции. По некоторым оценкам, только в этом году OpenAI заключила инфраструктурные сделки на сумму около одного триллиона долларов, включая партнёрство с Oracle на $300 млрд и проект Stargate на $500 млрд с Oracle и SoftBank. Ожидаемая в этом году выручка в десятки миллиардов долларов даже близко не покрывает вычислительные затраты, необходимые для поддержки продвинутых чат-ботов OpenAI.

Фрайар опровергла сообщения о том, что OpenAI планирует вскоре выйти на биржу. «IPO пока не рассматривается», — сказала она, подчеркнув, что текущий приоритет компании — рост. В недавних сообщениях СМИ говорилось, что OpenAI готовится к публичному размещению акций после завершения сложной реструктуризации управления.