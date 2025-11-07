Tesla пообещала представить «совершенно другой» летающий спорткар Roadster 1 апреля 2026 года

Спортивный электромобиль Roadster второго поколения был продемонстрировал Илоном Маском (Elon Musk) в виде макета и предполагаемых технических характеристик ещё в 2017 году, изначально Tesla рассчитывала наладить его выпуск в 2020 году и приступила к приёму предоплаты. После серии переносов выяснилось, что теперь Roadster второго поколения будет представлен только в апреле следующего года, а в производство пойдёт ещё на год позднее, как минимум.

Подобные откровения Илон Маск был вынужден сделать на минувшем собрании акционеров Tesla. Не так давно он выражал уверенность, что Roadster второго поколения будет продемонстрирован в конце этого года и получит некие технические особенности, благодаря которым на его фоне будут меркнуть «все машины Джеймса Бонда, вместе взятые» — в частности, машину обещают сделать «летающей». На этой неделе глава Tesla, не моргнув глазом, пояснил, что данные технические возможности не достанутся всем прочим электромобилям Tesla, а презентацию обновлённого Roadster он запланировал на 1 апреля будущего года.

Маск иронично подметил, что подобная дата оставляет ему дополнительную возможность перенести сроки мероприятия, поскольку всегда можно сказать, что «это была шутка». По словам Маска, этот электромобиль будет «сильно отличаться от того, что мы продемонстрировали ранее», хотя и не стал вдаваться в подробности. «Мы действительно предварительно настроились на 1 апреля, чтобы провести демонстрацию самого волнующего продукта, даже если он не будет работать», — заявил глава Tesla. Он добавил, что производство Roadster в новом исполнении начнётся через год или полтора после презентации. По сути, это позволяет привязать данное событие к диапазону от апреля до октября 2027 года. Маск также заявил, что все ожидавшие этой премьеры не будут разочарованы, а заплатившие несколько лет назад аванс в размере $250 000 будут лично приглашены на апрельскую презентацию.

Не исключено, что Tesla пришлось пересмотреть технические характеристики Roadster, ведь за прошедшие восемь лет с момента его номинального анонса на рынке успело появиться сразу несколько электрических спорткаров, способных разгоняться до 100 км/ч менее чем за пару секунд. Максимальная скорость, достигаемая машинами конкурентов на гоночных трассах, тоже продолжает расти. Всё это наверняка уязвляет самолюбие Маска и заставляет его пересматривать технические характеристики нового поколения Roadster.