Новости Software
Новости Software

«От нас не скроешься»: Devolver Digital подтвердила, что выпустит игру в один день с GTA VI

Большинство издателей от перспективы релиза своей игры в один день с горячо ожидаемым криминальным боевиком GTA VI от Rockstar Games наверняка бы оказались в ужасе, но Devolver Digital смотрит страху в лицо.

Источник изображения: Rockstar Games

Напомним, Devolver объявила о намерении выпустить игру одновременно с GTA VI, ещё когда будущий хит Rockstar ожидался текущей осенью, а на анонсе майского переноса (на 26 мая 2026 года) подтвердила угрозу.

С тех пор релиз GTA VI отложили ещё раз (теперь на 19 ноября 2026 года), и Devolver от плана, судя по всему, не отказывается: «От нас не скроешься. 19 ноября 2026 года, так 19 ноября 2026 года».

Источник изображения: X (Devolver Digital)

К настоящему моменту Devolver ничего (что собой представляет, кто создаёт) не рассказала об игре, которая должна составить конкуренцию GTA VI в день её неминуемого релиза. Впрочем, у издателя есть на это ещё целый год.

Как отмечают в PC Gamer, поход Devolver против GTA VI демонстрирует донкихотское упрямство перед лицом гиганта, который единолично преобразит праздничный период 2026 года, к великому огорчению почти всех других издателей и разработчиков.

Источник изображения: Rockstar Games

В сентябре сооснователь Devolver Найджел Лоури (Nigel Lowrie) назвал GTA VI игрой класса AAAAA, по размаху, культурному влиянию и уровню привлекаемого внимания не имеющую конкурентов в индустрии.

GTA VI создаётся для PS5, Xbox Series X и S. Гендиректор Take-Two Interactive Штраус Зельник (Strauss Zelnick) убеждён, что новый перенос станет для игры Rockstar Games последним (теперь-то точно).

Источник:

Теги: grand theft auto vi, gta vi, rockstar games, take-two interactive, devolver digital
