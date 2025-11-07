Сегодня 07 ноября 2025
Нидерланды рассказали, как китайцы могут вернуть себе контроль над захваченной Nexperia

Попытки устранить кризис, вызванный расколом в нидерландской компании Nexperia, теперь уже предпринимаются на высоком правительственном уровне, поскольку сама по себе проблема там же и зародилась изначально. По данным Bloomberg, власти Нидерландов готовы вернуть контроль над Nexperia китайским инвесторам, если китайское правительство разрешит экспорт чипов этой марки.

Источник изображения: Nexperia

Источник изображения: Nexperia

Напомним, в конце сентября правительство Нидерландов захватило контроль над штаб-квартирой компании, которая с 2019 года принадлежит китайской Wingtech Technology. Поводов для подобных действий, санкционированных судом в Нидерландах, набралось сразу несколько. Во-первых, у руководства компании в Нидерландах якобы возникли претензии к поведению китайского подразделения. Во-вторых, в сентябре экспортные ограничения США распространились на компанию Nexperia, которая полностью принадлежит китайским инвесторам. Власти Нидерландов отстранили от управления компанией китайского генерального директора Чжан Сэючжэна (Zhang Xuezheng), дальнейшее развитие кризиса привело к тому, что поставки полуфабрикатов из Европы в Китай прекратились, а власти КНР перед этим запретили экспорт чипов Nexperia с локального предприятия, которое отвечает за выпуск около 80 % продукции. Правда, недавно они заявили, что готовы выдать экспортные лицензии особо нуждающимся клиентам Nexperia.

Всё это создавало существенную угрозу для поставок автомобильных чипов Nexperia на конвейеры многих крупных производителей транспортных средств, некоторые из них уже начали снижать объёмы выпуска продукции или останавливать предприятия. Агентство Bloomberg теперь сообщает, что правительство Нидерландов готово отменить указ о захвате контроля над Nexperia, если Китай снимет ограничения на поставку продукции компании на экспорт. Если договорённость о поставках будет достигнута в ближайшие дни, власти Нидерландов готовы уступить контроль над Nexperia легитимным владельцам на следующей неделе. Сторонам внутри компании при этом также предстоит уладить все взаимные финансовые претензии.

Министр экономики Нидерландов Винсент Карреманс (Vincent Karremans) накануне вечером заявил: «Учитывая конструктивный характер наших переговоров с китайскими властями, Нидерланды верят, что поставки чипов из Китая в Европу клиентам Nexperia начнут осуществляться в ближайшие дни». Первые признаки прогресса в разрешении этого кризиса уже наметились. Исполнительный вице-президент Honda Motor Нория Каихара (Noriya Kaihara) в пятницу заявил, что поставки чипов Nexperia в Китае возобновлены, и это позволит японскому автопроизводителю восстановить сборку машин до 21 ноября.

nexperia, китай, нидерланды, производство микросхем, кризис
