Tesla обновила внешность электрического грузовика Semi

Впервые продемонстрированный публике ещё в 2017 году, электрический магистральный тягач Tesla Semi стал одним из «долгостроев» компании, который уступает по длительности подготовки к массовому производству только спорткару Roadster. Производство грузовиков в Неваде должно стать массовым в следующем году, и Tesla решила освежить их внешность к этому моменту.

Поясним, что формально Tesla Semi уже выпускаются какое-то время, и по клиентам компании разошлось несколько десятков машин, как минимум, но они пока собираются на опытной линии в Неваде буквально в штучных количествах, а в следующем году массовый выпуск будет развёрнут на специально строящемся для них предприятии в том же штате.

К ежегодному собранию акционеров Tesla обновила дизайн грузовиков Semi, как поясняет ресурс Electrek. По словам представителей компании, обновлённая машина будет более эффективной с точки зрения расхода электроэнергии, хотя на слайде презентации фигурирует прежний показатель в 1,7 кВт·ч расхода на 1 милю пути. Запас хода в 800 км для старшей модификации тоже остался неизменным, как и максимальная мощность совместимой зарядной станции в 1,2 МВт. Силовая установка мощностью 800 кВт в привычных автомобилистам единицах измерения обеспечит 1088 л.с. В презентации также упоминаются возросшая грузоподъёмность Tesla Semi и готовность грузовика к работе в режиме автопилота.

Классические зеркала заднего вида при этом сохранены, но это наверняка обусловлено требованиями сертификации для американского рынка. Во внешности из обновлений бросается в глаза новая светотехника в стиле рестайлинговой Model 3, иной бампер, сокращённая площадь бокового остекления, а ещё надстройка над крышей тягача получила не такой покатый профиль, как у прежнего варианта Tesla Semi. Это, возможно, отрицательно скажется на аэродинамике, но добавит практичности за счёт увеличения полезного объёма, который в коммерческой технике обычно задействуется в полной мере.

Как отметил директор программы Tesla Semi Дэн Пристли (Dan Priestley), изменения в дизайне грузовика были сделаны как по просьбе клиентов в ходе практических испытаний, так и по инициативе инженеров Tesla. Серийное производство обновлённых грузовиков Tesla Semi будет развёрнуто в Неваде ориентировочно во второй половине следующего года.