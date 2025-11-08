OpenAI готова составить конкуренцию Amazon, Microsoft и Google в облачном бизнесе

Высочайшая активность OpenAI и её ближайших партнёров в сфере привлечения средств к развитию инфраструктуры ИИ в США хоть и вызывает у некоторых аналитиков не совсем лестные ассоциации с пьяными матросами, неуклонно охватывает всё новые направления. Недавно глава компании Сэм Альтман (Sam Altman) заявил, что готов продавать доступ к облачным мощностям напрямую.

Объясняя попытки OpenAI лоббировать свои интересы в США на высшем политическом уровне, Сэм Альтман подчеркнул, что компания не рассчитывает на финансовую помощь со стороны правительства страны в случае своего банкротства, но при этом хотела бы получить некоторые налоговые преференции при строительстве центров обработки данных, а также гарантии по кредитам под строительство предприятий по производству чипов.

Со страниц социальной сети X генеральный директор OpenAI также сообщил следующее: «Мы также ищем пути продавать вычислительные мощности напрямую другим компаниям (и людям); мы уверены, что миру потребуется много ИИ-облаков, и мы очень взволнованы возможностью предложить это». По сути, OpenAI не скрывает намерений стать своего рода провайдером облачных услуг. Это сделает её конкурентом AWS (Amazon), Microsoft Azure и Google Cloud.

Финансовый директор компании Сара Фрайар (Sarah Friar) ещё в сентябре намекнула, что облачные провайдеры буквально «учатся за счёт» OpenAI, и она не намерена уступать специфические компетенции в этой сфере конкурентам. Если учесть, что за восемь лет OpenAI собирается привлечь около $1,4 трлн на строительство центров обработки данных в США, то превращение в облачного провайдера как раз снабдило бы её стабильным источником дохода, позволяя рассчитываться с инвесторами и кредиторами.

Если Google, Amazon и Microsoft предоставляют облачные услуги сторонним компаниям, то Meta✴ Platforms вкладывается в развитие инфраструктуры для собственных нужд, и динамика акций компании показывает, что инвесторов начало беспокоить отсутствие у неё бизнес-плана по заработку на этой инфраструктуре в дополнение к уже существующим направлениям деятельности. Возможно, опыт Meta✴ в этом смысле будет использован OpenAI для построения собственной стратегии развития бизнеса.