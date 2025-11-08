Не было бы счастья: в октябре продажи электромобилей в России выросли на 20 %

Влияние государственной политики на рынок электромобилей ощущается в разных странах. Сворачивание субсидий в США к концу сентября позволило компании Tesla установить квартальный рекорд продаж. В России к осени сформировался свой фактор, позволивший увеличить объёмы продаж электромобилей год к году на 20 % по итогам октября до 1614 новых машин такого типа.

Как гласят данные агентства «Автостат», в октябре объёмы продаж новых электромобилей в РФ также выросли последовательно, причём сразу на 29 %. Это позволило октябрю стать лучшим месяцем по продажам электромобилей за предыдущие полтора года — с апреля 2024 года. Ускорению продаж электромобилей способствовал рост их импорта, поскольку в первоначальные планы российского правительства входило изменение с 1 ноября правил уплаты утилизационного сбора на транспортные средства, ввозимые по схеме параллельного импорта. Новая тарифная сетка значительно повышает стоимость импортируемых электромобилей, причём подержанные машины становится ввозить даже менее выгодно, чем новые. Минимальными ставками утилизационного сбора по новым правилам смогут отделаться только самые простые электромобили с очень скромными по мощности силовыми установками и приводом на одну ось.

Сроки введения новых правил уплаты утилизационного сбора в итоге перенесли на 1 декабря, но сами ставки при этом пересмотрены не были, и правила игры на российском рынке электромобилей всё равно успеют измениться ещё в этом году. Кстати, усилия по локализации производства электромобилей на территории РФ дали свои плоды, поскольку по итогам октября самым популярным автомобилем такого типа стал АмберАвто A5 калининградской сборки, который был продан в количестве 358 штук. Новинка оказалась востребована во многом благодаря своей привлекательной цене: от начального уровня 2 699 999 рублей можно отнять до 925 000 рублей при использовании программы государственной поддержки, но для этого придётся оформить кредит. Среднеразмерный седан с расчётным запасом хода около 500 км за такие деньги до этого в России просто не предлагался на первичном рынке электромобилей.

Если рассматривать итоги 10 месяцев этого года, то за период в России было поставлено на учёт 9600 электромобилей, что на 37 % меньше результата аналогичного периода прошлого года. При этом по итогам 10 месяцев текущего года лидером остаётся импортируемый неофициально Zeekr 001, поставленный на учёт в количестве 1372 штук. Новые правила импорта электромобилей с 1 декабря резко увеличат стоимость мощных машин, поскольку утилизационный сбор будет привязан к количеству лошадиных сил.