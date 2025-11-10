Сегодня 10 ноября 2025
«Пусть попробуют»: разработчики Escape from Tarkov не боятся бомбардировки негативными обзорами в Steam

Руководитель российской студии Battlestate Games Никита Буянов в интервью PCGamesN прокомментировал угрозу бомбардировки негативными обзорами эвакуационного шутера Escape from Tarkov на релизе в Steam.

Источник изображений: Battlestate Games

За прошедшие восемь лет закрытой «беты» разработчики Escape from Tarkov не раз и не два давали игрокам поводы для возмущения, однако выплеснуть накопленное за годы негодование фанатам до сих пор было негде.

Поклонники уже предрекали Escape from Tarkov «крайне отрицательные» обзоры на запуске в Steam. Буянова такая перспектива не пугает, хотя стратегии для борьбы с бомбардировкой негативными обзорами у студии нет.

По словам Буянова, многие фанаты играют в Escape from Tarkov уже «очень долгое время», и среди этого большого количества неравнодушных есть «небольшой процент, что ненавидит нас».

«Устроят ли они бомбардировку обзорами? Что ж, пусть попробуют. У Steam есть свои протоколы для борьбы с этим. Есть люди, которые хотят бомбить нас — пусть бомбят. Посмотрим, что из этого получится», — заявил Буянов.

Буянов добавил, что релиз в Steam продиктован желанием угодить людям, которые хотят играть через площадку Valve

Предстоящий релиз станет кульминацией разработки Escape from Tarkov: «Хотим просто выпустить игру. Для людей. Поставить восклицательный знак в истории Таркова и дать наконец игрокам эндгейм-контент».

Релизная версия Escape from Tarkov выйдет 15 ноября в лаунчере Battlestate и в Steam. Ранее разработчики подтвердили, что для игры через сервис Valve владельцам изданий с сайта студии придётся купить шутер ещё раз.

