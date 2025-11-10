У бесконечности есть предел: следующее крупное обновление станет для Halo Infinite последним

Спустя всего две недели с анонса Halo: Campaign Evolved разработчики из Halo Studios (в прошлом 343 Industries) объявили о завершении активной контентной поддержки научно-фантастического шутера Halo Infinite, вышедшего на исходе 2021 года.

Как сообщили в Halo Studios, выходящее 18 ноября крупное обновление Operation: Infinite оказалось последним запланированным для Halo Infinite. Испытания, награды и события сообщества продолжатся, но нового контента не будет.

Operation: Infinite включает двойной бонус к заработку карьерного опыта и спартанских очков, операционный пропуск на 100 уровней, восемь наборов брони, новые рейтинговые сезоны и 200 предметов индивидуализации для «Обменника».

Отход от активной поддержки Halo Infinite продиктован текущими нуждами серии. По словам Halo Studios, сейчас в разработке находится несколько игр Halo, включая Campaign Evolved, и команде нужно сосредоточиться на будущем франшизы.

Что касается Halo: Campaign Evolved, то проект представляет собой ремейк одиночной кампании культового шутера Halo: Combat Evolved. Релиз ожидается в 2026 году на PC (Steam, Microsoft Store), PS5, Xbox Series X и S, а также в подписке Game Pass.

Ранее сообщалось, что Halo Infinite станет площадкой Halo Studios для развития серии на следующие десять лет, однако прекращение активной поддержки настигло игру спустя всего четыре года после релиза.

Предполагалось, что на протяжении десяти лет Infinite будет получать крупные мультиплеерные режимы (вроде королевской битвы) и регулярные обновления сюжетной кампании, но судьба распорядилась иначе.