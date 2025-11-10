К признакам замедления спроса на компоненты ИИ-инфраструктуры некоторые источники склонны относить снижение темпов роста выручки TSMC, как подчёркивает Bloomberg. Этот контрактный производитель чипов по итогам октября увеличил выручку только на 16,9 %, что стало минимальным приростом по сравнению с февралём прошлого года.

Как отмечает источник, в текущем квартале выручка TSMC должна увеличиться в среднем на 16 %, по мнению ряда аналитиков. С начала текущего года акции TSMC успели вырасти в цене на 37 %, поскольку инвесторов не особо испугало возможное снижение спроса на полупроводниковые компоненты. На прошлой неделе некоторые аналитики стали предупреждать о коррекции на фондовом рынке, и весь вопрос заключается в том, испугает ли замедление темпов роста выручки TSMC в октябре оптимистично настроенных инвесторов.

В минувшую субботу глава и основатель Nvidia, которая является одним из крупнейших клиентов TSMC, подчеркнул: «Наш бизнес растёт от месяца к месяцу, становясь всё сильнее и сильнее». Дженсен Хуанг (Jensen Huang) посетил Тайвань, где встретился с действующим генеральным директором TSMC Си-Си Вэем (C.C Wei), попросив у него выпускать больше кремниевых пластин с собственной продукцией. На корпоративном спортивном мероприятии TSMC при этом впервые за всю историю существования компании отсутствовал её основатель Моррис Чан (Morris Chang), который в силу весьма почтенного возраста чувствовал себя не очень хорошо.

Как добавляет Bloomberg, глава Qualcomm Криштиано Амон (Cristiano Amon) на прошлой неделе тоже выразил уверенность, что потенциал роста рынка ИИ пока недооценён. В прошлом месяце Си-Си Вэй заявлял, что TSMC прилагает усилия к тому, чтобы разрыв между спросом и предложением на услуги компании сокращался.