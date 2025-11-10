Сегодня 10 ноября 2025
Blue Origin отложила запуск ракеты New Glenn с марсианскими аппаратами из-за погоды

Второй запуск крупной (96,5 м) частично многоразовой ракеты New Glenn компании Blue Origin, намеченный на 9 ноября, был отложен из-за неблагоприятных погодных условий. Следующую попытку запуска с космической станции на мысе Канаверал во Флориде компания планирует предпринять «не ранее» среды, 12 ноября

Источник изображений: Blue Origin

Источник изображений: Blue Origin

New Glenn должна отправить к Марсу два зонда NASA в рамках амбициозной миссии ESCAPADE (сокращение от Escape and Plasma Acceleration and Dynamics Explorers — «исследователи ускорения и динамики плазмы»). Эта космическая программа стоимостью $80 млн станет первой миссией NASA на Марс после запуска марсохода Perseverance в июле 2020 года и первым межпланетным запуском в истории новой ракеты. Спутники ESCAPADE должны выйти на орбиту Марса в 2027 году, где будут измерять магнитное поле и атмосферу планеты.

Первоначально планировалось отправить зонды ESCAPADE на Марс во время первого запуска New Glenn в 2024 году. Однако NASA сняло зонды с миссии из соображений экономии средств и из-за опасений по поводу использования непроверенной ракеты. В итоге ракета New Glenn успешно дебютировала в январе 2025 года, в ходе испытательного полёта на орбиту был выведен прототип космического аппарата Blue Ring компании Blue Origin.

В качестве дополнительной полезной нагрузки New Glenn выведет на орбиту демонстрационную платформу компании спутниковой связи Viasat. Подобные попутные нагрузки являются частью проекта NASA Communications Services Project, направленного на поиск коммерческих партнёров для разработки сетевых возможностей для околоземных спутников.

Blue Origin сообщила об активном сотрудничестве с Федеральным управлением гражданской авиации (FAA) при выборе окна запуска. Компания, по-видимому, получила разрешение отступить от новых правил FAA, запрещающих запуск коммерческих ракет с 6:00 до 22:00. Это чрезвычайное распоряжение вступило в силу 10 ноября для разгрузки воздушного движения во время продолжающегося приостановки работы правительства. Если все пойдёт по плану, прямая трансляция второго полёта New Glenn начнётся за 20 минут до запуска в среду.

Этот запуск станет новой попыткой Blue Origin посадить многоразовую первую ступень ракеты-носителя New Glenn на морскую платформу в Атлантическом океане. Во время первого запуска попытка посадить ускоритель высотой почти 58 метров оказалась неудачной. Успешный запуск и посадка помогут Blue Origin зарекомендовать себя как поставщика услуг по запускам в дальний космос, способного конкурировать с такими известными компаниями, как SpaceX и United Launch Alliance.

Источник:

Теги: new glenn, blue origin, старт, запуск ракеты, спутники, nasa
