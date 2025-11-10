Тодд Говард объяснил, почему система диалогов в Fallout 4 никому не понравилась, хотя на её создание ушла целая «вечность»

Глава и творческий руководитель Bethesda Game Studios Тодд Говард (Todd Howard) в приуроченном к 10-летию Fallout 4 интервью журналу GQ рассказал об одном из самых спорных элементов игры — диалоговой системе.

В отличие от прошлых игр, в Fallout 4 диалоги реализованы на манер Mass Effect с динамичной камерой от третьего лица, озвученным главным героем и колесом ответов, передающих характер реплики (сарказм, вопрос).

Фанаты невзлюбили механику ещё на релизе Fallout 4 и недолюбливают до сих пор, несмотря на то, что, по словам Говарда, Bethesda «потратила вечность» на её создание, а сценаристам с трудом давались подобные диалоги.

По словам Говарда, система «действительно не нашла отклик» среди фанатов из-за обманутых ожиданий: «Игроки хотят ролевого отыгрыша, а у нас озвученный герой. Актёры были великолепны, но для многих это был не тот голос, что они слышали у себя в голове».

Примечательно, что уже в следующей одиночной игре Bethesda Game Studios вернулась к традиционной системе: в Starfield диалоги представлены от первого лица, без озвучки протагониста и с полноценными репликами в вариантах ответа.

Говард считает, что в Starfield лучше других игр Bethesda реализована стрельба, в Fallout 3 — вступление, в Fallout 76 — разнообразие пейзажей, а в The Elder Scrolls V: Skyrim — свобода игрока и тон.

Fallout 4 дебютировала 10 ноября 2015 года на PC (Steam), PS4 и Xbox One, а с тех пор появилась также в GOG и Epic Games Store, на PS5, Xbox Series X и S. За первые сутки Bethesda продала 12 млн копий игры, заработав более $750 млн.