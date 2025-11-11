Phison предупредила, что надо готовиться к долгосрочному росту цен на SSD из-за дефицита флеш-памяти

Глобальный бум в области искусственного интеллекта спровоцировал острый дефицит чипов памяти, что привело к удвоению их цен всего за шесть месяцев, заявил Кхейн-Сенг Пуа (Khein-Seng Pua), генеральный директор Phison Electronics. Он предупредил, что дисбаланс спроса и предложения на флеш-память NAND, вероятно, сохранится в течение нескольких лет, поскольку производители микросхем сохраняют осторожность в вопросе строительства новых заводов.

Рост цен на память в этом году был резким. Пуа отметил, что цены на TLC NAND ёмкостью 1 терабит выросли с $4,80 в июле 2025 года до $10,70 в ноябре того же года. Даже более старые микросхемы MLC низкой плотности подорожали вдвое. Рост ускорился с октября, и цены на некоторые категории микросхем увеличились более чем на 100 % с весны 2025 года.

Phison, крупный поставщик контроллеров NAND, находится на волне роста. Компания сообщила о выручке в размере 18,14 млрд новых тайваньских долларов ($560 млн) за третий квартал 2025 года — на 30 % больше, чем годом ранее. Валовая прибыль выросла до 32,4 %, а чистая достигла 72,27 млрд новых тайваньских долларов, что является самым высоким показателем за три квартала. Выручка компании в октябре 2025 года увеличилась на 90 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года благодаря значительному росту поставок PCIe SSD-контроллеров (на 280 %).

Компания объясняет более высокую рентабельность ростом цен на память и переоценкой своих запасов. Однако увеличение расходов на исследования и разработки в области передовых технологий привело к снижению операционной прибыли, сократив операционную рентабельность до 7,9 %. Phison сохраняет оптимизм в отношении четвёртого квартала 2025 года, ожидая дальнейшего роста.

Пуа пояснил, что высокий спрос со стороны сегмента ИИ стимулирует «структурный рост» в сфере продуктов и сервисов для хранения данных. Поставщики гипермасштабных облачных услуг активно расширяют свои центры обработки данных, чтобы не отставать от растущих потребностей. Эта тенденция также ускоряет переход отрасли с традиционных жёстких дисков (HDD) на более быстрые твердотельные накопители, что ещё больше усиливает давление на поставки NAND-памяти.

По словам Пуа, производители флеш-памяти неохотно расширяют производственные мощности после многих лет низкой рентабельности. Он предупредил, что новые производственные линии, как ожидается, будут введены в эксплуатацию не ранее конца 2027 года. Учитывая продолжающийся рост спроса со стороны ИИ и облачных сервисов, Пуа заявил, что ограниченные поставки, вероятно, станут новым отраслевым стандартом.

Phison обеспечила большую часть поставок NAND-памяти на 2026 год во время затишья в середине 2025 года и продлила долгосрочные соглашения с шестью поставщиками до конца 2026 года. Тем не менее, отмечает Пуа, мощностей всё равно недостаточно, поскольку большинство производителей уже распродали свои запасы до конца следующего года.

Запасы Phison на конец третьего квартала 2025 года составляли 1,02 трлн новых тайваньских долларов ($31,53 млрд), в основном предназначенных для нерозничных рынков. Средняя оборачиваемость запасов составила 224 дня. Пуа отметил, что, хотя уровень запасов может немного снизиться по мере роста цен, сокращение будет ограниченным. В связи с дефицитом Phison отдаёт приоритет своим корпоративным и промышленным клиентам. По словам Пуа, компания намеренно сокращает розничные поставки, чтобы сосредоточиться на более рентабельных заказчиках. Phison ожидает, что к 2026 году продажи корпоративных SSD вырастут до 20–30 % от общей выручки.

Компания также развивает собственное решение AI Adaptive+. Эта технология использует интерфейсы PCIe для повышения эффективности ИИ и снижения энергопотребления. Благодаря партнёрству с крупными поставщиками графических процессоров и серверов программа направлена на компенсацию сокращения использования DRAM на фоне роста её стоимости.

Бизнес Phison в сфере корпоративных систем хранения данных продолжает расти, поскольку крупные поставщики облачных услуг внедряют её SSD. На мобильном рынке набирают долю продукты Phison eMMC и UFS, также растут поставки памяти UFS для автомобильного сегмента.