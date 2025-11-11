Сегодня 11 ноября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости разработка и производство электроники Китайская YMTC приступила к строительств...
реклама
Новости Hardware

Китайская YMTC приступила к строительству третьего предприятия, чтобы стать четвёртым по величине производителем памяти в мире

Основанная в 2016 году китайская компания YMTC до 2022 года развивалась семимильными шагами, пока не попала под американские санкции. Они вынудили её переключиться на оборудование китайских поставщиков и несколько замедлили темпы наращивания количества слоёв в памяти типа 3D NAND, которую она выпускает. При помощи своего третьего предприятия в Ухане YMTC рассчитывает через пару лет превратиться в четвёртого по величине производителя памяти в мире.

Источник изображения: YMTC

Источник изображения: YMTC

По крайней мере, на это указывает знакомый с планами компании ресурс Nikkei Asian Review. Сейчас, как отмечается источником, YMTC силами двух своих предприятий в Ухане контролирует от 7 до 8 % мировых объёмов выпуска 3D NAND, хотя фактически основную часть своей продукции YMTC реализует внутри Китая. В показателях выручки YMTC по состоянию на второй квартал текущего года контролировала не более 5 % мирового рынка.

Уже в следующем году YMTC может увеличить свою долю на рынке в показателях объёмов производства до 10 %, а за два года сможет потеснить Micron Technology и занять четвёртое место в мировом рейтинге крупнейших производителей твердотельной памяти. Достижению этой цели может способствовать введение в строй третьего предприятия YMTC к 2027 году, которое недавно начало строиться.

YMTC также надеется освоить выпуск микросхем DRAM, поскольку это поможет в конечном итоге наладить производство очень востребованной HBM для нужд китайского рынка. Конкурирующая CXMT тоже работает в этом направлении, но она изначально выпускала DRAM, поэтому ей в этом отношении двигаться к цели будет несколько проще. CXMT решила свернуть выпуск DDR4 по примеру зарубежных конкурентов, чтобы сосредоточиться на выпуске DDR5, поскольку последнюю можно использовать для создания памяти HBM.

YMTC гораздо активнее тратит средства на строительство новых производственных линий и расширение старых, чем основная часть конкурентов на мировом рынке. Фактически, на её долю пришлось 20 % мировых инвестиций в выпуск NAND по итогам текущего года, как считают аналитики Omdia. Приличную часть этих средств пришлось тратить на замещение импортного оборудования для производства памяти. Впрочем, как считают источники, YMTC в этой сфере преуспела благодаря поддержке китайских поставщиков оборудования, включая AMEC.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
YMTC собралась полностью перейти на китайское оборудование для выпуска памяти, но произойдёт это не скоро
Micron прекратит поставлять память для серверов в Китай из-за санкций самого Пекина
У китайских производителей возникли проблемы с созданием скоростной памяти HBM3
Micron задержит строительство мегафабрик памяти в Нью-Йорке на несколько лет
ИИ-бум пошёл на спад — рост выручки TSMC замедлились до минимума за 20 месяцев
Американская Sakuu придумала, как увеличить срок службы электродов в батареях в два раза до 4000 циклов
Теги: micron, cxmt, ymtc, производство микросхем, китайские производители
micron, cxmt, ymtc, производство микросхем, китайские производители
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Epic Games Store разблокировал игру из новой раздачи для российских пользователей, но никому об этом не сказал
«Тарков здорового человека»: пародийный шутер Escape from Duckov оказался не на шутку популярен
Исследование показало, что ИИ ускорил мышление подростков, но есть одна проблема
Zotac выпустила самый компактный в мире ПК с настольной GeForce RTX 5060 Ti 16GB
Microsoft подтвердила, что обновление Windows 11 нарушило работу localhost, «Проводника» и USB-мышей
«Жидкое стекло» Apple можно будет заматировать: представлена нова бета iOS 26.1 12 мин.
Сервисы AWS упали второй раз за день — тысячи сайтов по всему миру снова недоступны 8 ч.
Fujitsu влила £280 млн в британское подразделение в преддверии выплат компенсаций жертвам багов в её ПО Horizon 8 ч.
Календарь релизов 20 – 26 октября: Ninja Gaiden 4, Painkiller, Dispatch и VTM – Bloodlines 2 8 ч.
В Windows сломалась аутентификация по смарт-картам после октябрьских обновлений — у Microsoft есть временное решение 9 ч.
Вместо Majesty 3: российские разработчики выпустили в Steam амбициозную фэнтезийную стратегию Lessaria: Fantasy Kingdom Sim 9 ч.
Слухи: Лана Дель Рей исполнит заглавную песню для «Джеймса Бонда», но не в кино, а в игре от создателей Hitman 10 ч.
Зов сердца: разработчики Dead Cells объяснили, почему вместо Dead Cells 2 выпустили Windblown 11 ч.
Adobe запустила фабрику ИИ-моделей, заточенных под конкретный бизнес 11 ч.
Китай обвинил США в кибератаках на Национальный центр службы времени — это угроза сетям связи, финансовым системам и не только 12 ч.
Президент США подписал соглашение с Австралией на поставку критически важных минералов на сумму $8,5 млрд 18 мин.
Новая статья: Обзор смартфона realme 15 Pro: светит, но не греется 5 ч.
Ещё одна альтернатива платформам NVIDIA — IBM объединила усилия с Groq 5 ч.
Учёные создали кибер-глаз, частично возвращающий зрение слепым людям 6 ч.
Samsung выпустила недорогой 27-дюймовый геймерский монитор Odyssey OLED G50SF c QD-OLED, 1440p и 180 Гц 6 ч.
Акции Apple обновили исторический максимум на новостях об отличных продажах iPhone 17 8 ч.
Представлен флагман iQOO 15 с чипом Snapdragon 8 Elite Gen 5 и батареей на 7000 мА·ч по цене меньше $600 9 ч.
Нечто из космоса врезалось в лобовое стекло самолёта Boeing 737 MAX компании United Airlines 10 ч.
Умные кольца Oura научатся выявлять признаки гипертонии, как последние Apple Watch 11 ч.
Дешёвая корейская термопаста оказалась вредна для процессоров и здоровья пользователей 11 ч.