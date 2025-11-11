Китайская YMTC приступила к строительству третьего предприятия, чтобы стать четвёртым по величине производителем памяти в мире

Основанная в 2016 году китайская компания YMTC до 2022 года развивалась семимильными шагами, пока не попала под американские санкции. Они вынудили её переключиться на оборудование китайских поставщиков и несколько замедлили темпы наращивания количества слоёв в памяти типа 3D NAND, которую она выпускает. При помощи своего третьего предприятия в Ухане YMTC рассчитывает через пару лет превратиться в четвёртого по величине производителя памяти в мире.

По крайней мере, на это указывает знакомый с планами компании ресурс Nikkei Asian Review. Сейчас, как отмечается источником, YMTC силами двух своих предприятий в Ухане контролирует от 7 до 8 % мировых объёмов выпуска 3D NAND, хотя фактически основную часть своей продукции YMTC реализует внутри Китая. В показателях выручки YMTC по состоянию на второй квартал текущего года контролировала не более 5 % мирового рынка.

Уже в следующем году YMTC может увеличить свою долю на рынке в показателях объёмов производства до 10 %, а за два года сможет потеснить Micron Technology и занять четвёртое место в мировом рейтинге крупнейших производителей твердотельной памяти. Достижению этой цели может способствовать введение в строй третьего предприятия YMTC к 2027 году, которое недавно начало строиться.

YMTC также надеется освоить выпуск микросхем DRAM, поскольку это поможет в конечном итоге наладить производство очень востребованной HBM для нужд китайского рынка. Конкурирующая CXMT тоже работает в этом направлении, но она изначально выпускала DRAM, поэтому ей в этом отношении двигаться к цели будет несколько проще. CXMT решила свернуть выпуск DDR4 по примеру зарубежных конкурентов, чтобы сосредоточиться на выпуске DDR5, поскольку последнюю можно использовать для создания памяти HBM.

YMTC гораздо активнее тратит средства на строительство новых производственных линий и расширение старых, чем основная часть конкурентов на мировом рынке. Фактически, на её долю пришлось 20 % мировых инвестиций в выпуск NAND по итогам текущего года, как считают аналитики Omdia. Приличную часть этих средств пришлось тратить на замещение импортного оборудования для производства памяти. Впрочем, как считают источники, YMTC в этой сфере преуспела благодаря поддержке китайских поставщиков оборудования, включая AMEC.