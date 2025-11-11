Сегодня 11 ноября 2025
Новости разработка и производство электроники Дефицит автомобильных чипов отменяется: ...
Новости Hardware

Дефицит автомобильных чипов отменяется: скандальная Nexperia снова поставляет полупроводники из Китая

«Перетягивание одеяла» между властями Нидерландов и КНР в конфликте вокруг Nexperia могло дорого обойтись всему мировому автопрому, но китайские власти проявили благоразумие, накануне сняв экспортные ограничения на поставки продукции этой марки за пределы КНР для использования в гражданской сфере. Европейски клиенты уже получили первые за время кризиса партии китайской продукции Nexperia.

Источник изображения: Toyota Motor

Источник изображения: Toyota Motor

Об этом со ссылкой на представителей европейского производителя автокомпонентов ZF сообщило издание South China Morning Post. До сих пор считалось, что подобный жест доброй воли со стороны китайских властей должен подтолкнуть власти Нидерландов к возврату контроля за бизнесом Nexperia в Европе китайской компании Wingtech Technology, которая является его законным владельцем с 2019 года. Тем не менее, окончательная сделка в этой сфере пока никак не оговорена, по имеющимся данным.

В понедельник представители ZF пояснили SCMP, что решение китайских властей снять ограничение на поставки чипов Nexperia за пределы страны для использования в гражданской сфере принесло краткосрочное облегчение данному производителю автомобильных компонентов. Пробные партии товара были отправлены из Китая на предприятия и склады ZF, расположенные в ЕС, Великобритании и Северной Америке. Ведётся подготовка к отгрузке дополнительных партий продукции Nexperia из Китая.

В прошлом месяце эти поставки были приостановлены по требованию китайских властей, которые запросили у клиентов Nexperia специальные экспортные лицензии. Теперь их оформление более не требуется — при условии, что поставляемые из КНР чипы Nexperia будут использоваться только в гражданских целях. Штаб-квартира компании в Нидерландах после перехода под контроль местных властей прекратила поставки частично готовых кремниевых пластин в Китай для дальнейшей обработки. Это создало риски для всей мировой автомобильной промышленности. Теперь, когда отгрузка готовых чипов из Китая возобновилась, заинтересованные клиенты Nexperia могут вздохнуть свободно.

Источник:

Теги: nexperia, китай, китайские производители, европа, производство микросхем
