Сегодня 12 ноября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости игровые консоли Sony представила специальную версию Play...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Sony представила специальную версию PlayStation 5 только для японского рынка со сниженной на четверть ценой

Потенциальные покупатели уже почти смирились с мыслью, что игровые консоли популярных моделей будут только дорожать, причём и за пределами рынка США, где на них могут влиять возросшие таможенные пошлины. Sony решила порадовать покупателей PlayStation 5 на японском рынке, предложив им региональный вариант консоли со сниженной на 25 % ценой.

Источник изображения: Sony

Источник изображения: Sony

Как отмечает Financial Times, новая версия PlayStation 5 Digital Edition в Японии будет предлагаться по цене около $357, что делает её на четверть дешевле глобальной версии консоли. По сути, Sony повторяет шаги конкурирующей Nintendo, которая на внутреннем рынке Японии уже предлагает региональную версию консоли Switch 2 со сниженной на $130 ценой.

С момента своего дебюта в 2020 году консоль PlayStation 5 неоднократно дорожала, в этом году её стоимость выросла для покупателей в США, Европе, Великобритании, Австралии и Новой Зеландии. К слову, как гласит недавний квартальный отчёт, это не помешало увеличить общий тираж проданных PlayStation 5 до 84 млн штук. В самой Японии стоимость базовой PlayStation 5 с момента выхода в 2020 году также неоднократно повышалась.

Воспользоваться новой региональной версией PlayStation 5 можно будет, только располагая учётной записью на японском языке в местном онлайн-магазине игр. Заказ на новинку уже можно оформить, японским клиентам она будет поставляться с 21 ноября. Это второй за почти двадцать лет случай выхода игровой консоли Sony с региональной привязкой, ранее подобная версия выпускалась для PlayStation 2. В условиях инфляции на японском рынке новость о снижении цены на PlayStation 5 должна быть с радостью воспринята потенциальными покупателями. В прошлом квартале компании удалось реализовать 3,9 млн игровых консолей этого семейства по всему миру.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
За пять лет Sony продала больше PlayStation 5, чем Microsoft — самой успешной модели Xbox
Nintendo продала больше 10 млн Switch 2 за четыре месяца и намерена продать ещё 9 млн до конца марта
Microsoft превратит следующую Xbox в полноценный игровой ПК на Windows, но с консольным интерфейсом
Huawei стала больше зарабатывать на патентах, но на разработки всё равно тратит в десятки раз больше
ЕС готовит полный запрет оборудования Huawei и ZTE в сетях связи
Дефицит автомобильных чипов отменяется: скандальная Nexperia снова поставляет полупроводники из Китая
Теги: sony, playstation 5, япония, игровые консоли, nintendo switch 2
sony, playstation 5, япония, игровые консоли, nintendo switch 2
← В прошлое

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Учёные отделили память ИИ от его способности рассуждать — и вот что из этого вышло
Последнее дополнение к Atomic Heart отправит игроков в приключение по «совершенно новым и загадочным местам» — первые скриншоты
«Тут плохо всё»: ремастер ролевого экшена Sacred 2: Fallen Angel стартовал в Steam с рейтингом 34 %
Microsoft выпустила первое обновление Windows 10 после завершения поддержки
«Китайская SpaceX» потеряла три спутника — твердотопливная ракета Ceres-1 чуть-чуть не дотянула до орбиты
Обновление Windows 11 предлагает новое меню «Пуск» и устраняет проблему клонирования диспетчера задач 4 ч.
Microsoft объявила о прекращении поддержки Windows 11 Home и Pro 23H2 7 ч.
На ПК и консолях вышла сюжетная ролевая игра Rue Valley — дитя Disco Elysium и «Дня сурка» 9 ч.
Google научила «Фото» снимать очки, добавлять улыбку и менять стиль по слову пользователя 10 ч.
iKS-Consulting: российский рынок облачных сервисов вырастет в 2025 году до 416,5 млрд рублей 11 ч.
«Просто мерзость»: релиз Fallout 4: Anniversary Edition обернулся большим разочарованием для фанатов 12 ч.
AMD приобрела ИИ-стартап MK1, созданный ветеранами Neuralink 12 ч.
Музыкальное приключение Mixtape от создателей The Artful Escape не выйдет в 2025 году 13 ч.
Sony разочаровалась в Destiny 2 и признала обесценение активов Bungie 14 ч.
Вышла новая версия WineHelper — программы для запуска Windows-приложений в ОС «Альт» Linux 15 ч.
Sony представила специальную версию PlayStation 5 только для японского рынка со сниженной на четверть ценой 22 мин.
Глава AMD Лиза Су рассчитывает, что рынок компонентов для ИИ к 2030 году достигнет $1 трлн 3 ч.
Новая статья: Обзор GIGABYTE GAMING A16 3VH: мне нужен стабильный игровой ноутбук, недорого 6 ч.
Nebius заключила сделку с Meta на $3 млрд, распродав все свои вычислительные мощности и нарастив выручку на 355 % 7 ч.
AMD раскрыла первые подробности о Zen 7 — представлен свежий план выпуска CPU-архитектур 8 ч.
Новая статья: Обзор умных часов HUAWEI WATCH Ultimate 2: теперь по-настоящему флагман 8 ч.
Пищу для астронавтов будут делать из мочи — жителям Земли от этого тоже не скрыться 12 ч.
Бывшая Yandex N.V. взлетела — выручка Nebius подскочила на 355 % после сделки с Meta 14 ч.
Экзоскелет из Death Stranding 2 стал реальностью и скоро поступит в продажу — Кодзима приложил руку 14 ч.
По телевизорам Samsung начал расселяться ИИ-помощник Bixby на базе Microsoft Copilot и Perplexity 14 ч.