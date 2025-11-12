Sony представила специальную версию PlayStation 5 только для японского рынка со сниженной на четверть ценой

Потенциальные покупатели уже почти смирились с мыслью, что игровые консоли популярных моделей будут только дорожать, причём и за пределами рынка США, где на них могут влиять возросшие таможенные пошлины. Sony решила порадовать покупателей PlayStation 5 на японском рынке, предложив им региональный вариант консоли со сниженной на 25 % ценой.

Как отмечает Financial Times, новая версия PlayStation 5 Digital Edition в Японии будет предлагаться по цене около $357, что делает её на четверть дешевле глобальной версии консоли. По сути, Sony повторяет шаги конкурирующей Nintendo, которая на внутреннем рынке Японии уже предлагает региональную версию консоли Switch 2 со сниженной на $130 ценой.

С момента своего дебюта в 2020 году консоль PlayStation 5 неоднократно дорожала, в этом году её стоимость выросла для покупателей в США, Европе, Великобритании, Австралии и Новой Зеландии. К слову, как гласит недавний квартальный отчёт, это не помешало увеличить общий тираж проданных PlayStation 5 до 84 млн штук. В самой Японии стоимость базовой PlayStation 5 с момента выхода в 2020 году также неоднократно повышалась.

Воспользоваться новой региональной версией PlayStation 5 можно будет, только располагая учётной записью на японском языке в местном онлайн-магазине игр. Заказ на новинку уже можно оформить, японским клиентам она будет поставляться с 21 ноября. Это второй за почти двадцать лет случай выхода игровой консоли Sony с региональной привязкой, ранее подобная версия выпускалась для PlayStation 2. В условиях инфляции на японском рынке новость о снижении цены на PlayStation 5 должна быть с радостью воспринята потенциальными покупателями. В прошлом квартале компании удалось реализовать 3,9 млн игровых консолей этого семейства по всему миру.