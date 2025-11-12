Google представила своё частное облако для усиления обработки данных ИИ с сохранением приватности

Работа систем искусственного интеллекта связана с обработкой больших массивов данных, в которые иногда попадает довольно чувствительная персональная информация. Запрет на её передачу в облако снижает эффективность работы ИИ, поэтому Google для наиболее мнительных, но при этом требовательных пользователей предложила новую облачную платформу, позволяющую конфиденциально обрабатывать их информацию.

Многие функции сервисов Google типа перевода текстов и видео, транскрибирования аудио и переписки с чат-ботом реализованы таким образом, что пользовательские данные не покидают клиентских устройств. Ресурсы последних при этом ограничены и развиваются медленнее, чем облачная инфраструктура. Google предлагает пользователям разрешить передачу персональной информации в частное облако, чтобы повысить эффективность работы с искусственным интеллектом без угрозы для приватности пользователей.

Новая платформа получила название Private Ai Compute, по своей концепции она повторяет принципы работы Private Cloud Compute компании Apple. Наиболее простые запросы при этом по-прежнему будут обрабатываться на стороне клиентских устройств, то есть, информация будет передаваться в облако выборочно. Доступа к пользовательским данным сама Google иметь не будет, как сообщает The Verge. Расширение вычислительных ресурсов за счёт облака позволит усилить возможности функций искусственного интеллекта на стороне клиентских устройств. Например, записи диктофона можно будет переводить в текстовую форму для большего количества языков, чем это было доступно при использовании только локальных ресурсов.