Сегодня 12 ноября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Приложения для Android Google представила своё частное облако д...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Google представила своё частное облако для усиления обработки данных ИИ с сохранением приватности

Работа систем искусственного интеллекта связана с обработкой больших массивов данных, в которые иногда попадает довольно чувствительная персональная информация. Запрет на её передачу в облако снижает эффективность работы ИИ, поэтому Google для наиболее мнительных, но при этом требовательных пользователей предложила новую облачную платформу, позволяющую конфиденциально обрабатывать их информацию.

Источник изображения: Unsplash, appshunter.io

Источник изображения: Unsplash, appshunter.io

Многие функции сервисов Google типа перевода текстов и видео, транскрибирования аудио и переписки с чат-ботом реализованы таким образом, что пользовательские данные не покидают клиентских устройств. Ресурсы последних при этом ограничены и развиваются медленнее, чем облачная инфраструктура. Google предлагает пользователям разрешить передачу персональной информации в частное облако, чтобы повысить эффективность работы с искусственным интеллектом без угрозы для приватности пользователей.

Новая платформа получила название Private Ai Compute, по своей концепции она повторяет принципы работы Private Cloud Compute компании Apple. Наиболее простые запросы при этом по-прежнему будут обрабатываться на стороне клиентских устройств, то есть, информация будет передаваться в облако выборочно. Доступа к пользовательским данным сама Google иметь не будет, как сообщает The Verge. Расширение вычислительных ресурсов за счёт облака позволит усилить возможности функций искусственного интеллекта на стороне клиентских устройств. Например, записи диктофона можно будет переводить в текстовую форму для большего количества языков, чем это было доступно при использовании только локальных ресурсов.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Google научила «Фото» снимать очки, добавлять улыбку и менять стиль по слову пользователя
OpenAI готова составить конкуренцию Amazon, Microsoft и Google в облачном бизнесе
Google выпустила Arm-процессоры Axion и тензорный ускоритель Ironwood для обучения и запуска огромных ИИ-моделей
Евросоюз собрался принести приватность обычных граждан в жертву ИИ
Google объявила охоту на приложения, «пожирающие» батареи смартфонов
В бесплатном Samsung Health появились платная подписка на тренировки с инструкциями для Galaxy Watch
Теги: google, google gemini, google cloud platform, ии, облачные сервисы
google, google gemini, google cloud platform, ии, облачные сервисы
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Учёные отделили память ИИ от его способности рассуждать — и вот что из этого вышло
Последнее дополнение к Atomic Heart отправит игроков в приключение по «совершенно новым и загадочным местам» — первые скриншоты
Microsoft выпустила первое обновление Windows 10 после завершения поддержки
«Тут плохо всё»: ремастер ролевого экшена Sacred 2: Fallen Angel стартовал в Steam с рейтингом 34 %
«Просто мерзость»: релиз Fallout 4: Anniversary Edition обернулся большим разочарованием для фанатов
Дополнение к Elden Ring Nightreign добавит в игру Арториаса из Dark Souls и не только — первый трейлер и дата выхода The Forsaken Hollows 21 мин.
Google представила своё частное облако для усиления обработки данных ИИ с сохранением приватности 38 мин.
Обновление Windows 11 предлагает новое меню «Пуск» и устраняет проблему клонирования диспетчера задач 5 ч.
Microsoft объявила о прекращении поддержки Windows 11 Home и Pro 23H2 9 ч.
На ПК и консолях вышла сюжетная ролевая игра Rue Valley — дитя Disco Elysium и «Дня сурка» 11 ч.
Google научила «Фото» снимать очки, добавлять улыбку и менять стиль по слову пользователя 12 ч.
iKS-Consulting: российский рынок облачных сервисов вырастет в 2025 году до 416,5 млрд рублей 13 ч.
AMD приобрела ИИ-стартап MK1, созданный ветеранами Neuralink 14 ч.
Музыкальное приключение Mixtape от создателей The Artful Escape не выйдет в 2025 году 15 ч.
Sony разочаровалась в Destiny 2 и признала обесценение активов Bungie 16 ч.
ZincFive представила аккумуляторную систему для ИИ ЦОД — BC 2 AI на основе никель-цинковых элементов 15 мин.
Sony представила специальную версию PlayStation 5 только для японского рынка со сниженной на четверть ценой 2 ч.
Глава AMD Лиза Су рассчитывает, что рынок компонентов для ИИ к 2030 году достигнет $1 трлн 4 ч.
Новая статья: Обзор GIGABYTE GAMING A16 3VH: мне нужен стабильный игровой ноутбук, недорого 8 ч.
Nebius заключила сделку с Meta на $3 млрд, распродав все свои вычислительные мощности и нарастив выручку на 355 % 9 ч.
AMD раскрыла первые подробности о Zen 7 — представлен свежий план выпуска CPU-архитектур 9 ч.
Новая статья: Обзор умных часов HUAWEI WATCH Ultimate 2: теперь по-настоящему флагман 9 ч.
Пищу для астронавтов будут делать из мочи — жителям Земли от этого тоже не скрыться 13 ч.
Бывшая Yandex N.V. взлетела — выручка Nebius подскочила на 355 % после сделки с Meta 15 ч.
Экзоскелет из Death Stranding 2 стал реальностью и скоро поступит в продажу — Кодзима приложил руку 15 ч.