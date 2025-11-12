Все этим занимаются: глава Nexon встал на защиту использования ИИ в Arc Raiders

Эвакуационный шутер Arc Raiders от принадлежащей Nexon шведской Embark Studios (The Finals) покорил пользователей, но в очередной раз поднял вопрос использования генеративного ИИ в играх.

Напомним, The Finals раскритиковали за использование ИИ вместо актёров озвучки, однако Embark не отступила. В Arc Raiders применяется та же схема — ключевым героям голоса подарили люди, а отдельные реплики дублировал ИИ.

Решение вновь понравилось не всем. Портал Eurogamer, например, открыто снизил оценку Arc Raiders из-за применения ИИ для озвучки персонажей. Против практики выступают и простые игроки.

На защиту методов Embark в интервью GameSpark встал гендиректор Nexon Чонхун Ли (Junghun Lee). По его словам, «сейчас все игровые компании используют ИИ», и для выживания нужно выбрать конкурентоспособную стратегию.

Ли считает, что ИИ «определённо повысил эффективность» как производства, так и оперирования играми-сервисами, однако роль человеческого таланта в борьбе за лидерство на рынке с приходом технологий машинного обучения стала лишь важнее.

Гендиректор Epic Games Тим Суини (Tim Sweeney) тоже высказался в поддержку технологии: повышение эффективности производства за счёт ИИ приведёт к созданию более качественных игр, а не сокращению разработчиков.

Arc Raiders вышла 30 октября на PC (3220 рублей в Steam и EGS), PS5, Xbox Series X и S. Продажи игры за первые 12 дней с релиза превысили 4 млн копий, что стало лучшим результатом в истории Nexon.