Всё для победы: Пекин вмешался в производство чипов SMIC, чтобы Huawei не отстала в ИИ-гонке

Бурный рост вычислительной инфраструктуры для ИИ в Китае усугубляется геополитическими факторами, поскольку местные разработчики компонентов в большинстве своём лишены доступа к конвейеру TSMC, а потому вынуждены полагаться на возможности китайской SMIC по выпуску чипов. Власти страны уже начали вмешиваться в распределение мощностей этой компании.

Источник изображения: SMIC

Источник изображения: SMIC

Об этом сообщило издание The Wall Street Journal со ссылкой на осведомлённые источники. Вмешательство властей потребовалось для предоставления приоритета на выполнение заказов компании Huawei Technologies по выпуску передовых чипов для ускорителей вычислений, которых всей ИИ-отрасли КНР отчаянно не хватает. Как отмечалось ранее, в этом году DeepSeek уже была вынуждена отложить выпуск своей новейшей большой языковой модели из-за нехватки ускорителей для её обучения.

Американские чиновники не имеют единого мнения по поводу целесообразности сохранения ограничений на поставку передовых чипов американского происхождения в США. Некоторые из них солидарны с главой и основателем Nvidia Дженсеном Хуангом (Jensen Huang), который убеждён, что если китайские компании усилят импортозамещение из-за санкций США, то это только даст им больше шансов на ускорение собственного прогресса. Зависимость Китая от американских компонентов и технологий даёт США больше рычагов для воздействия на ситуацию, как считает Хуанг и его единомышленники. «Китай отстаёт от Америки в сфере ИИ всего лишь на наносекунды», — заявил недавно генеральный директор Nvidia.

По словам представителей китайского МИД, национальная полупроводниковая промышленность покрывает 28 % мировых потребностей в производстве чипов по зрелым литографическим технологиям. Американские аналитики предполагают, что дефицит производственных мощностей в Китае настолько велик, что даже при условии увеличения объёмов выпуска чипов в пять раз покрыть потребности внутреннего рынка не удастся. Китайские чиновники верят, что отставание от США в сфере полупроводникового производства будет сокращаться.

Недавно власти КНР усилили давление на разработчиков ПО и строителей центров обработки данных, предложив им избавиться от импортных ускорителей ради получения государственных субсидий. Отдающие предпочтение китайским ускорителям разработчики, напротив, могут рассчитывать на снижение тарифов на оплату электроэнергии. Это оправдывает себя, поскольку китайское серверное оборудование нередко оказывается более прожорливым, чем американское, а его более низкую производительность приходится компенсировать увеличением численности ускорителей.

Китайские разработчики ускорителей вынуждены использовать более старые техпроцессы, поэтому нередко наращивают быстродействие за счёт увеличения количества чипов в одном ускорителе. По информации The Wall Street Journal, в ноябре китайскую границу должны были пересечь до 16 серверных стоек с ускорителями Nvidia семейства Blackwell, которые попадают в страну обходными путями в условиях экспортных ограничений США. Китайские разработчики ПО также пытаются арендовать облачные вычислительные мощности, использующие чипы Nvidia. Зависимость от программной экосистемы последней делает миграцию на китайские компоненты сложной и болезненной.

Источник изображения: Nvidia

SMIC сталкивается с трудностями при попытках улучшить свои литографические технологии в условиях санкций США. По оценкам Morgan Stanley, по состоянию на прошлый квартал из каждых 100 изготовленных для Huawei чипов Ascend 910C лишь около 5 были полностью готовы к использованию по назначению. Американская промышленность при участии Тайваня способна ежегодно выпускать в 25 раз больше чипов класса Nvidia B300, чем китайская, а к следующему году это отставание вырастет до 40 раз.

Китайские разработчики при этом чувствуют себя достаточно уверенно в условиях таких санкций. Они утверждают, что могут довольствоваться 80 % производительности, достигнутой в такой обстановке с учётом санкций, и оставшиеся 20 % не являются существенной потерей.

Эксперты SemiAnalysis считают, что Huawei в этом году смогла выпустить 805 000 чипов Ascend, а в следующем году производственные мощности её партнёров могут быть удвоены. Действующие власти США при этом благосклонно относятся к идее постепенного снятия ограничений на поставки ускорителей в Китай. Главное, по их мнению, чтобы к моменту начала поставок эти ускорители на несколько поколений отставали от новейших, доступных в США и дружественных по отношению к ним странах.

Теги: huawei, smic, ии, китай, китайские производители
