Сегодня 12 ноября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Искусственный интеллект, машинное обучен... Google ответит в суде за тайную слежку з...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Google ответит в суде за тайную слежку за пользователями через ИИ-помощника Gemini

Google обвинили в использовании помощника с искусственным интеллектом Gemini для незаконного чтения личной переписки пользователей Gmail, служб обмена мгновенными сообщениями и видеоконференций — против компании подан коллективный судебный иск.

Источник изображения: BoliviaInteligente / unsplash.com

Источник изображения: BoliviaInteligente / unsplash.com

Ранее пользователи сервисов Gmail, Google Chat и Meet имели возможность подключать к ним службу ИИ по собственному усмотрению. Но в октябре компания «негласным образом» включила Gemini для всех этих приложений, благодаря чему получила возможность собирать личную информацию «без ведома или согласия пользователей», говорится в поданном накануне коллективном иске в федеральный суд калифорнийского города Сан-Хосе.

Пользователи сервисов Google имеют возможность отключать Gemini, но для этого требуется зайти в настройки конфиденциальности Google и деактивировать инструмент вручную, гласит документ. Если этого не сделать, компания продолжает использовать ИИ «для доступа ко всей истории личной переписки своих пользователей и её анализа, в том числе буквально каждого отправленного и полученного электронного письма и вложения в их учётных записях Gmail».

Своими действиями Google нарушает действующий в Калифорнии «Закон о вторжении в частную жизнь» от 1967 года, утверждается в иске, — этот закон запрещает тайное прослушивание телефонных разговоров и запись сообщений конфиденциального характера без согласия всех участников. Комментариев от Google пока не поступало.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
В «Google Картах» появился ИИ-ассистент Gemini — главное не заболтаться и не пропустить свой поворот
Apple решила, что Siri лучше перевести на движок Google Gemini
Google Gemini достиг 650 млн пользователей в месяц — до популярности ChatGPT ещё очень далеко
Основатели Fireflies.ai целый год выдавали себя за ИИ — теперь стартап стоит $1 млрд
Ведущие разработчики ИИ продолжают публиковать секретные данные на GitHub
ChatGPT не имел права цитировать немецкие песни, решил немецкий суд
Теги: google, gemini, ии, судебные разбирательства
google, gemini, ии, судебные разбирательства
← В прошлое

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Представлен первый российский человекоподобный робот с ИИ — на презентации он рухнул после пары шагов
Учёные отделили память ИИ от его способности рассуждать — и вот что из этого вышло
Microsoft начала «приплачивать» пользователям за отказ от Google Chrome в пользу Edge
Последнее дополнение к Atomic Heart отправит игроков в приключение по «совершенно новым и загадочным местам» — первые скриншоты
Глава Windows заявил, что система «эволюционирует в агентскую ОС» — пользователям это не понравилось
Google ответит в суде за тайную слежку за пользователями через ИИ-помощника Gemini 20 мин.
Основатели Fireflies.ai целый год выдавали себя за ИИ — теперь стартап стоит $1 млрд 2 ч.
«Взломали пространство и время»: CD Projekt Red раскрыла секрет появления в The Witcher 3: Wild Hunt звезды «Игры престолов» 3 ч.
Ведущие разработчики ИИ продолжают публиковать секретные данные на GitHub 4 ч.
ChatGPT не имел права цитировать немецкие песни, решил немецкий суд 4 ч.
Школьный экшен Agefield High: Rock the School в духе Bully позволит вновь почувствовать себя старшеклассником — новый трейлер и подробности 5 ч.
Orion soft представил в zVirt 4.5 папки виртуальных машин и возможность быстрого «переезда» с любых систем виртуализации 6 ч.
ByteDance запустила самого дешёвого ИИ-помощника программиста — от $1,3 в месяц 6 ч.
Все этим занимаются: глава Nexon встал на защиту использования ИИ в Arc Raiders 6 ч.
У «Google Карт» появился режим энергосбережения, но большинство смартфонов его не получит 7 ч.
Их топят, роняют и разбивают о стену: Honor выяснила, как россияне чаще всего ломают смартфоны 2 ч.
ГК Key Point построит коммерческие дата-центры в Санкт-Петербурге и Дагестане 2 ч.
«Земля уходит из-под ног» — производителей аккумуляторов накрыл кризис перепроизводства 2 ч.
Sony представила 27-дюймовый монитор для PS5 с зарядным крюком для контроллера DualSense 2 ч.
Kyocera показала технологию подводной оптической передачи данных UWOC: до 5,2 Гбит/с в пресной воде 2 ч.
Caviar представила тройку золотых iPhone 17 Pro по цене до 6 млн рублей: Palmette, Bitcoin и Solar 2 ч.
Microsoft инвестирует $10 млрд в ИИ ЦОД в Португалии 2 ч.
Планшеты снова не в моде: мировые поставки продолжают падать, особенно у мелких производителей 3 ч.
Китай заявил о прорыве в атомном судоходстве — турбины теперь работают на сверхкритическом CO₂ 3 ч.
Квартальная выручка CoreWeave подскочила более чем в два раза, а объём законтрактованных мощностей вырос до 2,9 ГВт 3 ч.