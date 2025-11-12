Google ответит в суде за тайную слежку за пользователями через ИИ-помощника Gemini

Google обвинили в использовании помощника с искусственным интеллектом Gemini для незаконного чтения личной переписки пользователей Gmail, служб обмена мгновенными сообщениями и видеоконференций — против компании подан коллективный судебный иск.

Ранее пользователи сервисов Gmail, Google Chat и Meet имели возможность подключать к ним службу ИИ по собственному усмотрению. Но в октябре компания «негласным образом» включила Gemini для всех этих приложений, благодаря чему получила возможность собирать личную информацию «без ведома или согласия пользователей», говорится в поданном накануне коллективном иске в федеральный суд калифорнийского города Сан-Хосе.

Пользователи сервисов Google имеют возможность отключать Gemini, но для этого требуется зайти в настройки конфиденциальности Google и деактивировать инструмент вручную, гласит документ. Если этого не сделать, компания продолжает использовать ИИ «для доступа ко всей истории личной переписки своих пользователей и её анализа, в том числе буквально каждого отправленного и полученного электронного письма и вложения в их учётных записях Gmail».

Своими действиями Google нарушает действующий в Калифорнии «Закон о вторжении в частную жизнь» от 1967 года, утверждается в иске, — этот закон запрещает тайное прослушивание телефонных разговоров и запись сообщений конфиденциального характера без согласия всех участников. Комментариев от Google пока не поступало.