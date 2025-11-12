Сегодня 12 ноября 2025
AMD подтвердила, что в новых Radeon сосредоточится на трассировке лучей и ИИ

«День финансового аналитика» компании AMD не принёс геймерам никаких существенных новостей. AMD не предоставила никакой информации о преемнике графической архитектуры RDNA 4, за исключением двух пунктов. Компания не сообщила, когда он появится и как будет называться. Однако AMD подтвердила, что следующая архитектура для геймеров будет ориентирована на улучшенный ИИ и трассировку лучей.

Источник изображений: AMD

Источник изображений: AMD

Это означает, что преемник RDNA 4 должен предложить более мощные тензорные ядра и ядра для трассировки лучей, как уже было заявлено в рамках проекта Amethyst — cовместного проекта AMD и Sony по созданию игровых консолей следующего поколения.

По информации инсайдеров, AMD ещё не определилась с новым названием серии будущих игровых видеокарт. Эту информацию подтверждает новая дорожная карта графических продуктов AMD. Компания пока избегает использования названия архитектуры будущих графических процессоров. Будет ли это RDNA 5 или UDNA — пока неизвестно. Возможно, это означает, что AMD пока не может ничего обещать, связанного с Radeon, что весьма прискорбно, учитывая, что компания очень подробно описала свои планы по сериям серверных процессоров EPYC и ИИ-ускорителям Instinct.

Другой важный анонс от AMD связан не с игровыми видеокартами, а с мобильными процессорами Ryzen. AMD наконец-то подтвердила выпуск серий Gorgon Point и Medusa Point. По слухам, Gorgon будет построена на обновлённой версии архитектуры Zen 5, а чипы Medusa будут использовать архитектуру следующего поколения (Zen 6), которая появится в нескольких продуктах Ryzen где-то в 2027 году. В следующем году компания выпустит чипы серии Gorgon Point.

«День финансового аналитика» не является мероприятием, посвящённым запуску новых продуктов. В этом году мероприятие явно ориентировано на рынок ИИ.

Источник:

Теги: amd, amd ryzen, amd radeon, архитектуры
