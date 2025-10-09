Сегодня 09 октября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software программное обеспечение AMD и Sony рассказали о технологиях буду...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

AMD и Sony рассказали о технологиях будущих видеокарт и консолей PlayStation: нейронные массивы, ядра Radiance и сжатие данных

Партнёрство Sony и AMD в рамках проекта Amethyst продолжается уже почти год. Сегодня ведущий архитектор PS5 и PS5 Pro Марк Черни (Mark Cerny) и старший вице-президент и генеральный менеджер подразделения вычислений и графики AMD Джек Хён (Jack Huynh) подробно рассказали о технологических прорывах, достигнутых в результате этого партнёрства, таких как нейронные массивы, ядра Radiance и универсальное сжатие. Полное видео их совместного отчёта опубликовано на YouTube.

Источник изображения: Sony

Источник изображения: Sony

Черни и Хён рассказали, как конструкция современных графических процессоров может создавать узкие места. «Сложность заключается в том, как мы реализуем эти системы, — отметил Черни. — Нейронные сети, используемые в таких технологиях, как FSR и PSSR, невероятно требовательны к графическому процессору. Они требуют больших вычислительных мощностей и быстрого доступа к большим объёмам памяти. Природа графического процессора здесь нам в помощь».

Для решения этой проблемы разработчики проекта Amethyst предложили технологию «нейронных массивов» (Neural Arrays). Основная идея заключается в объединении вычислительных блоков для совместного решения крупных задач. «Мы не объединяем весь графический процессор в один мегаблок, — пояснил Хён. — Но мы подключаем [вычислительные блоки] внутри каждого шейдерного движка разумным и эффективным способом. И это меняет правила игры в нейронном рендеринге. Более крупные модели [машинного обучения], меньшие накладные расходы, большая эффективность и гораздо большая масштабируемость по мере роста рабочих нагрузок».

Хён рассказал о роли машинного обучения в современной разработке игр, которое предлагает разработчикам более эффективные способы визуализации, сохраняя при этом технологический потенциал, необходимый для создания масштабных миров. Черни отметил, что концепция нейронных массивов станет переломным моментом для разработчиков, особенно при работе апскейлеров вроде FSR и PSSR или шумоподавлении нового поколения. Хён подчеркнул, что эффективность нейронных массивов откроет совершенно новые возможности для машинного обучения.

Ещё одним предметом исследования в рамках проекта Amethyst стала трассировка лучей. По мнению Черни, текущие версии трассировки лучей достигали пределов возможностей современного оборудования. Чтобы решить эту проблему, AMD и Sony попытались переосмыслить весь конвейер трассировки пути, как в плане аппаратного, так и программного обеспечения.

«Ранее в этом году на выставке Computex мы представили Neural Radiance Caching, ключевой элемент FSR Redstone, — пояснил Хён. — Теперь мы развиваем эту технологию с помощью Radiance Cores — нового специализированного аппаратного блока, предназначенного для унифицированной передачи света. Он обрабатывает трассировку лучей и пути в реальном времени, выводя производительность освещения на совершенно новый уровень. Вместе они формируют совершенно новый подход AMD к рендерингу».

Ядра Radiance берут на себя все технические задачи, связанные с трассировкой лучей, которые обычно выполняют вычислительные блоки, а также управление шейдерным программным обеспечением. Это освобождает вычислительные блоки для решения других задач, в то время как ядра Radiance могут сосредоточиться на трассировке пути, трассировке лучей и обходе лучей, что, как правило, требует значительных вычислительных ресурсов.

В завершении беседы Черни и Хён коснулись ограничений, которые накладывает на современные графические процессоры пропускная способность памяти. Разработанная проектом Amethyst функция, получившая название Universal Compression («универсальное сжатие»), анализирует каждый фрагмент данных, направляемый в память, и сжимает его, когда это возможно. Это позволяет снизить нагрузку на шину памяти, что, по словам Хёна, означает, что «процессор может обеспечивать большую детализацию, более высокую частоту кадров и большую эффективность».

Разработчики уверены, что эта новая технология позволит графическим процессорам превзойти заявленные характеристики пропускной способности памяти благодаря высокой эффективности применяемого метода сжатия. «Это даёт множество преимуществ, включая более низкое энергопотребление, более высокое качество графики и, пожалуй, самое главное, синергию Universal Compression с нейронными массивами и ядрами Radiance, поскольку мы работаем над тем, чтобы предоставить геймерам наилучший игровой опыт», — пояснил Черни.

Все представленные проектом Amethyst технологии пока существуют только в виде симуляции. Однако результаты партнёрства Sony и AMD, по-видимому, оказались весьма многообещающими, так как Черни пообещал применить их в будущих поколениях консолей. Хён добавил, что ожидает появление этих технологий и на других игровых платформах.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Шринкфляция добралась до Sony: В PS5 Digital Edition уменьшился объём SSD
Sony не увидела угрозы в Nintendo Switch 2 — для «ярких впечатлений на большом экране» нужна быстрая PS5
Sony показала, как улучшила нанесение жидкого металла в приставке PS5 Pro
Apple высмеяла Windows 11 в 8-минутном рекламном ролике про «синий экран смерти»
Gex, Road Rash, Doom и другие хиты: в Telegram появился эмулятор легендарной консоли Panasonic 3DO
Microsoft исправила баг, из-за которого в Windows 11 некорректно работала функция «Обновить и завершить работу»
Теги: sony, amd, технологии, графические процессоры, трассировка лучей, трассировка путей, партнёрство, проект amethyst
sony, amd, технологии, графические процессоры, трассировка лучей, трассировка путей, партнёрство, проект amethyst
← В прошлое

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Легендарную стратегию Dune II эпохи MS-DOS теперь можно запустить в Telegram
Ловкость рук и никакого мошенничества: мегасделки OpenAI на $1 трлн сводятся к передаче денег по кругу
Изгнанные Маском без выходного пособия топ-менеджеры Twitter добились «справедливости» через суд
Ремастер ролевого экшена Sacred 2: Fallen Angel с улучшенной графикой и современным интерфейсом выйдет 11 ноября
Самое большое дополнение в истории Crusader Kings 3 не заставит себя долго ждать — дата выхода и новый трейлер All Under Heaven
MachineGames отметит 15-летие крупным обновлением для Indiana Jones and the Great Circle с «Новой игрой +» и другими востребованными улучшениями 14 мин.
Яркий мультиплеер и бледная кампания: критики вынесли вердикт Battlefield 6 2 ч.
Приложение OpenAI Sora скачали 1 млн раз менее чем за пять дней 3 ч.
Heroes of Might & Magic: Olden Era всё-таки не выйдет в 2025 году, но есть и хорошая новость — в Steam доступна демоверсия 3 ч.
В Steam и на консолях вышел фэнтезийный боевик Absolum — гибрид роглайта и beat ‘em up с духом легендарных аркад прошлого 4 ч.
Российская платформа управления серверной виртуализацией VMmanager получила крупное обновление 5 ч.
Bethesda привлекла авторов фанатской энциклопедии «Древних Свитков» к созданию персонажа в The Elder Scrolls VI 6 ч.
Человечество приняло ИИ быстрее, чем интернет 6 ч.
«Безответственный» ИИ: большинство компаний пока несут финансовые потери, связанные с внедрением ИИ 7 ч.
Доступ в интернет по выходным сохранится — Минцифры отрицает планы по отключению России от всемирной сети 7 ч.
Intel анонсировала процессоры Xeon 6+ — Clearwater Forest с 288 E-ядрами Darkmont 2 ч.
AMD и Sony рассказали о технологиях будущих видеокарт и консолей PlayStation: нейронные массивы, ядра Radiance и сжатие данных 2 ч.
Intel представила 288-ядерные процессоры Clearwater Forest, основанные на ядрах Darkmont и техпроцессе 18A 2 ч.
В Китае запущен первый в мире двухбашенный гелиоконцентратор с умным полем зеркал 2 ч.
Valve запустила массовое производство VR-гарнитуры Steam Frame — анонс ожидается до конца года 3 ч.
Ferrari анонсировала свой первый электрокар Elettrica: четыре мотора, 1000 л.с., запас хода 530 км и усилитель рёва 4 ч.
Blue Origin готовит второй запуск тяжёлой ракеты New Glenn — компания хочет попытаться вернуть первую ступень 4 ч.
Intel представила процессоры Core Ultra 3: техпроцесс 18A, новые ядра Cougar Cove и Darkmont, а также графика Xe3 4 ч.
«МТС Банк» встроил банковскую карту в SIM, и теперь бесконтактная оплата работает даже в кнопочном телефоне 5 ч.
Российские цены на тонкий Apple iPhone Air упали на треть за две недели 5 ч.