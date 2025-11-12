Сегодня 12 ноября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software PlayStation Разработчики Vampire: The Masquerade — B...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Разработчики Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 рассказали, как будут улучшать игру до конца 2025 года

Долгожданный вампирский ролевой экшен Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 не оправдал надежд фанатов, однако издатель Paradox Interactive и разработчики из The Chinese Room бросать игру не намерены. Представлен план улучшений.

Источник изображений: Paradox Interactive

Источник изображений: Paradox Interactive

Как стало известно, до конца 2025 года Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 получит ещё три патча. В том числе вышедшее сегодня, 12 ноября, обновление 1.0.4, которое включает горячо ожидаемое исправление.

В частности, устранили ошибки, из-за которых игра не сохранялась при выходе в меню или из приложения и зависала с ошибкой «Недостаточно памяти», а также ряд других багов (полный список см. по ссылке).

Что касается будущих обновлений, то 1.0.5 принесёт с собой востребованную настройку поля зрения, опцию отключения размытия в движении и улучшения системы сохранения прогресса.

Ближе к новогодним праздникам выйдет патч 1.0.6. Он предложит рождественские элементы индивидуализации для главного героя и детальную настройку сложности:

  • можно будет отрегулировать стартовое здоровье, строгость Маскарада, уровень осведомлённости врагов и так далее;
  • можно будет выбрать проходить квесты только Фаир/Фабиана;
  • пользовательская сложность откроется после первого прохождения и позиционируется как аналог «Новой игры +».

В 2026 году Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 ждёт обновление ко Дню святого Валентина (первый квартал) и два сюжетных аддона — Loose Cannon (второй) и The Flower & the Flame (третий).

Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 вышла 21 октября на PC (Steam, GOG, Epic Games Store), PS5, Xbox Series X и S. В сервисе Valve игра заслужила «смешанные» отзывы (рейтинг 56 %).

Источники:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Авторы Warhammer 40,000: Boltgun и Vampire Survivors анонсировали Warhammer Survivors — динамичный роглайк в стиле Vampire Survivors
Paradox не бросит Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 после неудачного запуска
«Лучше снова запущу первую часть»: долгожданная Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 разочаровала игроков в Steam
«Безмерно благодарны вам»: продажи Kingdom Come: Deliverance 2 взяли новую высоту
«Взломали пространство и время»: CD Projekt Red раскрыла секрет появления в The Witcher 3: Wild Hunt звезды «Игры престолов»
Школьный экшен Agefield High: Rock the School в духе Bully позволит вновь почувствовать себя старшеклассником — новый трейлер и подробности
Теги: vampire: the masquerade — bloodlines 2, the chinese room, paradox interactive, ролевой экшен
vampire: the masquerade — bloodlines 2, the chinese room, paradox interactive, ролевой экшен
← В прошлое

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Представлен первый российский человекоподобный робот с ИИ — на презентации он рухнул после пары шагов
Microsoft начала «приплачивать» пользователям за отказ от Google Chrome в пользу Edge
Учёные отделили память ИИ от его способности рассуждать — и вот что из этого вышло
Последнее дополнение к Atomic Heart отправит игроков в приключение по «совершенно новым и загадочным местам» — первые скриншоты
Обновление Windows 11 предлагает новое меню «Пуск» и устраняет проблему клонирования диспетчера задач
Разработчики Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 рассказали, как будут улучшать игру до конца 2025 года 16 мин.
Российский корпоративный центр сертификации SafeTech CA получил масштабное обновление 43 мин.
«Безмерно благодарны вам»: продажи Kingdom Come: Deliverance 2 взяли новую высоту 2 ч.
Nintendo показала первый трейлер фильма «Галактика Супер Марио в кино» — фанаты в восторге 3 ч.
Google подала в суд на китайскую киберпреступную группировку — она обманула более миллиона человек в 120 странах 4 ч.
Большинство людей оказалось неспособно различить музыку, созданную ИИ и человеком 4 ч.
Утечка подтвердила научно-фантастический соревновательный шутер Project Scout от Ubisoft — первые скриншоты и подробности 4 ч.
Google ответит в суде за тайную слежку за пользователями через ИИ-помощника Gemini 5 ч.
Основатели Fireflies.ai целый год выдавали себя за ИИ — теперь стартап стоит $1 млрд 7 ч.
«Взломали пространство и время»: CD Projekt Red раскрыла секрет появления в The Witcher 3: Wild Hunt звезды «Игры престолов» 8 ч.
Even Realities представили смарт-очки Even G2 и смарт-кольцо R1 для управления ими 26 мин.
В Париже открылась фотовыставка «Мир, я и ты» — на ней вручили награды победителям фотоконкурса Huawei Xmage Awards 2025 2 ч.
Акции AMD взлетели на 10 %: Лиза Су убедила инвесторов, что расходы на ИИ — «правильная ставка» 3 ч.
В MIT придумали чипирование без хирургии — имплант доберётся в мозг верхом на иммунных клетках 3 ч.
Cooler Master выпустила компактный модульный корпус MasterFrame 400 Mesh с перфорированным фронтом 3 ч.
Криптопроект Сэма Альтмана забуксовал — отсканировано всего 2,5 % глаз из запланированного миллиарда 3 ч.
AMD подтвердила, что в новых Radeon сосредоточится на трассировке лучей и ИИ 4 ч.
В 2026 году по улицам Москвы побегут роботакси — но с подстраховкой 4 ч.
Китайцы первыми в мире добыли редкоземельные металлы из растений 4 ч.
AMD представила Ryzen 5 7500X3D — шестиядерник с расширенным кешем за $269 для бюджетных геймерских ПК 4 ч.