Разработчики Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 рассказали, как будут улучшать игру до конца 2025 года

Долгожданный вампирский ролевой экшен Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 не оправдал надежд фанатов, однако издатель Paradox Interactive и разработчики из The Chinese Room бросать игру не намерены. Представлен план улучшений.

Как стало известно, до конца 2025 года Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 получит ещё три патча. В том числе вышедшее сегодня, 12 ноября, обновление 1.0.4, которое включает горячо ожидаемое исправление.

В частности, устранили ошибки, из-за которых игра не сохранялась при выходе в меню или из приложения и зависала с ошибкой «Недостаточно памяти», а также ряд других багов (полный список см. по ссылке).

Что касается будущих обновлений, то 1.0.5 принесёт с собой востребованную настройку поля зрения, опцию отключения размытия в движении и улучшения системы сохранения прогресса.

Ближе к новогодним праздникам выйдет патч 1.0.6. Он предложит рождественские элементы индивидуализации для главного героя и детальную настройку сложности:

можно будет отрегулировать стартовое здоровье, строгость Маскарада, уровень осведомлённости врагов и так далее;

можно будет выбрать проходить квесты только Фаир/Фабиана;

пользовательская сложность откроется после первого прохождения и позиционируется как аналог «Новой игры +».

В 2026 году Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 ждёт обновление ко Дню святого Валентина (первый квартал) и два сюжетных аддона — Loose Cannon (второй) и The Flower & the Flame (третий).

Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 вышла 21 октября на PC (Steam, GOG, Epic Games Store), PS5, Xbox Series X и S. В сервисе Valve игра заслужила «смешанные» отзывы (рейтинг 56 %).