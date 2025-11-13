Сегодня 13 ноября 2025
Waymo выпустила беспилотные такси на шоссе в трёх районах США

Входящая вместе с Google в холдинг Alphabet американская компания Waymo на этой неделе сообщила о запуске сервиса беспилотных такси на скоростных трассах в трёх регионах США, что является важной вехой для развития подобных услуг, поскольку ранее они предоставлялись главным образом в черте городов с присущими данным территориям ограничениями скоростного режима.

Источник изображения: Waymo

Источник изображения: Waymo

Tesla, которая с июня бравирует запуском беспилотных такси в столице Техаса, успела лишь однажды продемонстрировать самостоятельное перемещение выпущенного ею электромобиля со склада до конечного потребителя без людей в салоне, и часть маршрута проходила по пригородным шоссе. При этом фирменные роботакси Tesla продолжают работать в строго ограниченных районах Остина, в их салоне, помимо строго отбираемых пассажиров, находится страхующий специалист, который располагается переднем пассажирском кресле.

К настоящему моменту беспилотные такси Waymo, в салоне которых нет страхующих водителей, функционируют в Атланте, Остине, Лос-Анджелесе, Сан-Франциско и Финиксе. Недавно охват территории сервиса в Калифорнии расширился на Сан-Хосе, где беспилотные такси получили возможность забирать пассажиров из местного аэропорта и доставлять их туда. Главное же нововведение коснулось возможности беспилотных такси Waymo перевозить пассажиров по скоростным участкам шоссе не только в Сан-Франциско и окрестностях, но также в Лос-Анджелесе и Финиксе. В обозримом будущем беспилотные такси Waymo получат право выезжать с пассажирами на борту на скоростные шоссе в Остине и Атланте. При планировании маршрута поездка по шоссе будет выбираться в том случае, если данный участок позволит пассажиру добраться до точки назначения существенно быстрее, как пояснили представители Waymo.

По словам одного из генеральных директоров Waymo Дмитрия Долгова, поездки по шоссе для беспилотных такси являются более простой задачей с точки зрения обучения, но значительно более сложной для реализации с учётом отсутствия за рулём страхующего водителя с точки зрения безопасности и масштабирования услуги. На подготовку к запуску такой услуги ушло немало времени, по его словам. На первых этапах поездки по скоростным трассам осуществлялись с сотрудниками Waymo на борту, которые выступали в роли пассажиров. В целом же испытания беспилотных прототипов на шоссе компания проводит уже более десяти лет. Особое внимание было уделено симуляции разного рода экстренных ситуаций в виртуальной среде, чтобы подготовить бортовые системы управления к подобным инцидентам в реальности.

В общем случае, беспилотные такси Waymo теперь смогут перемещаться по шоссе со скоростью около 104 км/ч, которая является наиболее распространённым ограничением в США. При этом в определённых обстоятельствах роботакси могут превышать эту скорость, если это потребуется из соображений безопасности. Waymo пришлось не только согласовать новые условия эксплуатации с региональными властями в США, но и вложиться в расширение сети зарядных станций на пути следования роботакси, поскольку основную часть эксплуатируемого парка составляют модифицированные электромобили Jaguar I-Pace.

В 2026 году Waymo расширит территорию обслуживания своими беспилотными такси на Майами, Сан-Диего и Вашингтон. Тестирование сервиса ведётся в Нью-Йорке и Токио, а ещё компания запустит его в Лондоне в следующем году. Вместе с японской столицей это будут два первых рынка с левосторонним движением, где будут работать беспилотные такси Waymo.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Теги: waymo, роботакси, беспилотный транспорт, автопилот, шоссе
