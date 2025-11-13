Сегодня 13 ноября 2025
Цены на флеш-память взлетят на 40–50 %: ...
Цены на флеш-память взлетят на 40–50 %: все производители сократили выпуск NAND

Цикличность рынка флеш-памяти для его участников одновременно является и благом, и проблемой. Когда на рынке наблюдается дефицит, цены на память растут, а вместе с ними увеличивается и прибыль. Если же предложение превышает спрос, цены падают, принося поставщикам убытки. Сейчас рынок находится в той фазе, когда удача сопутствует производителям, в условиях роста цен они находят возможным снижать объёмы выпуска NAND.

Источник изображения: Micron Technology

Источник изображения: Micron Technology

По крайней мере, об этом сообщает TrendForce со ссылкой на южнокорейское издание Chosun Biz. По данным этого источника, крупнейшие поставщики памяти NAND в лице Samsung Electronics, SK hynix, Kioxia и Micron единодушно сократили объёмы производства данной продукции во первой половине текущего года. Это лишь усилило рост цен, который начался на фоне дефицита, вызванного нехваткой твердотельной памяти для нужд инфраструктуры искусственного интеллекта.

С прошлого года цены на NAND топтались на уровне себестоимости производства, поэтому когда конъюнктура развернулась в пользу поставщиков, они с радостью начали предпринимать меры по стимулированию роста цен. Samsung Electronics на правах крупнейшего производителя NAND не только сократила объёмы выпуска продукции на 10–15 % в прошлом полугодии, но и запланировала поднять цены на 20–30 % в следующем году. Одновременно компания собирается наладить выпуск 282-слойной памяти типа QLC со следующего года.

SK hynix сократила объёмы выпуска NAND в прошлом полугодии синхронно с Samsung, а в текущем полугодии собирается уменьшить их ещё на 10 %. Со второй половины следующего года эта компания рассчитывает наладить выпуск 321-слойной памяти типа QLC. Для производителей твердотельной памяти переход на QLC станет одним из способов насытить рынок в серверном сегменте.

Американская Micron Technology придерживалась таких же масштабов сокращения производства NAND в первом полугодии. В случае с SanDisk и Kioxia поставки NAND будут ограничены вплоть до конца 2026 года. Контрактные цены выросли в этом месяце сразу на 50 %.

В целом по отрасли, цены на NAND выросли в текущем квартале на 15 %, но в ближайшие месяцы они могут увеличиться ещё на 40–50 %, как ожидает TrendForce. В текущем квартале контрактные цены вырастут на 5–10 %, а вот на рынке моментальных сделок динамика совершенно иная, только на этой неделе они выросли сразу на 17 % в случае с 512-гигабитными чипами TLC. В следующем квартале спотовые цены могут немного снизиться, если контрактные будут расти слишком быстро, либо спрос по каким-то причинам снизится.

Источник:

nand, производство микросхем, аналитика, samsung, sk hynix
