Сегодня 13 ноября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software PlayStation Самая узнаваемая песня в Fallout 4 пропа...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Самая узнаваемая песня в Fallout 4 пропала из игры с выходом юбилейного издания

Приуроченное к 10-летию постапокалиптического ролевого шутера Fallout 4 от Bethesda Game Studios издание Anniversary Edition не только разочаровало фанатов своим качеством, но и лишило их важного элемента игры.

Источник изображения: Bethesda Softworks

Источник изображений: Bethesda Softworks

Как подметили пользователи на форуме Reddit, с релизом Fallout 4: Anniversary Edition из игры пропала песня The Wanderer («Скиталец») американского певца Диона Димуччи (Dion DiMucci).

The Wanderer для Fallout 4 имела особое значение. Композиция активно использовалась в рекламной кампании игры (см. пример ниже) и наиболее тесно ассоциировалась с проектом даже у людей, напрямую с ним не знакомых.

Стоит отметить, что в 2017 году Димуччи подавал в суд на ZeniMax (владельца Bethesda) из-за рекламы Fallout 4. Певцу не понравилось, что песню ассоциировали с убийствами и прочими «морально недопустимыми образами».

В итоге артист от претензий отказался, так что с чем именно связано удаление The Wanderer, неясно. Возможно, у Bethesda закончилась лицензия на использование трека, а бередить старые раны в компании не захотели.

Напомним, Anniversary Edition уже заслужила критику фанатов за нестабильность игры после обновления, очередную попытку Bethesda продать пользователям моды и обилие багов (даже больше, чем раньше).

Fallout 4: Anniversary Edition вышла 10 ноября на PC, PS4, PS5, Xbox One, Series X и S, а в 2026 году доберётся до Nintendo Switch 2. С релизом юбилейного издания рейтинг недавних отзывов Fallout 4 в Steam опустился уже до 41 % («смешанные» обзоры).

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
«Просто мерзость»: релиз Fallout 4: Anniversary Edition обернулся большим разочарованием для фанатов
Тодд Говард объяснил, почему система диалогов в Fallout 4 никому не понравилась, хотя на её создание ушла целая «вечность»
Слухи: переиздание Fallout 3 будет похоже на The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered
Sony анонсировала первую за четыре года новую Ratchet & Clank, но есть нюанс — это мобильный мультиплеерный шутер
Создатели Lineage и Guild Wars анонсировали MMORPG во вселенной Horizon от Sony — первый геймплей и подробности Horizon Steel Frontiers
Valve добавит поддержку Android-игр в Steam вместе с VR-гарнитурой
Теги: fallout 4, fallout 4: anniversary edition, bethesda game studios, bethesda softworks, ролевой шутер
fallout 4, fallout 4: anniversary edition, bethesda game studios, bethesda softworks, ролевой шутер
← В прошлое

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
«Земля уходит из-под ног» — производителей аккумуляторов накрыл кризис перепроизводства
Microsoft начала «приплачивать» пользователям за отказ от Google Chrome в пользу Edge
Российские компании начнут штрафовать за непереход на отечественное ПО
Всё для победы: Пекин вмешался в производство чипов SMIC, чтобы Huawei не отстала в ИИ-гонке
Valve представила Steam Frame — VR-шлем с фовеальным рендерингом и поддержкой всей библиотеки Steam
Самая узнаваемая песня в Fallout 4 пропала из игры с выходом юбилейного издания 23 мин.
Sony анонсировала первую за четыре года новую Ratchet & Clank, но есть нюанс — это мобильный мультиплеерный шутер 2 ч.
Создатели Lineage и Guild Wars анонсировали MMORPG во вселенной Horizon от Sony — первый геймплей и подробности Horizon Steel Frontiers 4 ч.
ElevenLabs получила разрешение от голливудских звёзд на коммерческое применение их ИИ-голосов 4 ч.
Valve добавит поддержку Android-игр в Steam вместе с VR-гарнитурой 8 ч.
Хоррор об ужасах долговой ямы CloverPit получил хардкорный режим и достиг миллиона проданных копий — разработчики «в полном шоке» 14 ч.
OpenAI представила GPT-5.1 — ChatGPT станет умнее и приятнее в общении 14 ч.
Разработчики Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 рассказали, как будут улучшать игру до конца 2025 года 16 ч.
Российский корпоративный центр сертификации SafeTech CA получил масштабное обновление 16 ч.
«Безмерно благодарны вам»: продажи Kingdom Come: Deliverance 2 взяли новую высоту 17 ч.
Anthropic инвестирует $50 млрд в американскую ИИ-инфраструктуру 25 мин.
Праздник для сборщиков ПК: AeroCool объявляет о масштабной распродаже компонентов и аксессуаров 2 ч.
«Группа Астра» представила семейство ПАК XPlatform для построения ИТ-инфраструктуры «под ключ» 2 ч.
GlobalFoundries рассчитывает тоже извлечь выгоду из бума ИИ 2 ч.
Цены на флеш-память взлетят на 40–50 %: все производители сократили выпуск NAND 2 ч.
OpenAI сжигает миллиарды и зарабатывает крохи — окупаемость может наступить лишь через десять лет 5 ч.
Waymo выпустила беспилотные такси на шоссе в трёх районах США 5 ч.
Foxconn ожидает, что в следующем году поставки ИИ-серверов удвоятся 6 ч.
Microsoft готова использовать разработки OpenAI для совершенствования собственных чипов 7 ч.
На строительство ЦОД в этом году будет потрачено больше, чем на разведку новых месторождений нефти 8 ч.