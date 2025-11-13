Самая узнаваемая песня в Fallout 4 пропала из игры с выходом юбилейного издания

Приуроченное к 10-летию постапокалиптического ролевого шутера Fallout 4 от Bethesda Game Studios издание Anniversary Edition не только разочаровало фанатов своим качеством, но и лишило их важного элемента игры.

Как подметили пользователи на форуме Reddit, с релизом Fallout 4: Anniversary Edition из игры пропала песня The Wanderer («Скиталец») американского певца Диона Димуччи (Dion DiMucci).

The Wanderer для Fallout 4 имела особое значение. Композиция активно использовалась в рекламной кампании игры (см. пример ниже) и наиболее тесно ассоциировалась с проектом даже у людей, напрямую с ним не знакомых.

Стоит отметить, что в 2017 году Димуччи подавал в суд на ZeniMax (владельца Bethesda) из-за рекламы Fallout 4. Певцу не понравилось, что песню ассоциировали с убийствами и прочими «морально недопустимыми образами».

В итоге артист от претензий отказался, так что с чем именно связано удаление The Wanderer, неясно. Возможно, у Bethesda закончилась лицензия на использование трека, а бередить старые раны в компании не захотели.

Напомним, Anniversary Edition уже заслужила критику фанатов за нестабильность игры после обновления, очередную попытку Bethesda продать пользователям моды и обилие багов (даже больше, чем раньше).

Fallout 4: Anniversary Edition вышла 10 ноября на PC, PS4, PS5, Xbox One, Series X и S, а в 2026 году доберётся до Nintendo Switch 2. С релизом юбилейного издания рейтинг недавних отзывов Fallout 4 в Steam опустился уже до 41 % («смешанные» обзоры).