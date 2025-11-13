Сегодня 13 ноября 2025
Новости Software
Анонсирована третья экранизация Death Stranding — мультсериал Death Stranding Isolations с новой историей и смелой анимацией

Вслед за полнометражным фильмом и аниме японская студия Kojima Productions под руководством Хидео Кодзимы (Hideo Kojima) анонсировала ещё одну экранизацию своего курьерского экшена Death Stranding.

Источник изображения: Steam (keyboardrunner)

Третья (по порядку анонса) адаптация Death Stranding именуется Death Stranding Isolations (рабочее название) и представляет собой анимационный сериал для стримингового сервиса Disney+. Премьера ожидается в 2027 году.

Death Stranding Isolations создаётся японской анимационной студией E&H Production. Режиссёром выступит Такаюки Сано (Takayuki Sano), а Кодзима взял на себя обязанности исполнительного продюсера.

Анонс сопровождался публикацией концепт-арта за авторством Ильи Кувшинова — дизайнера персонажей аниме-сериала «Призрак в доспехах: SAC_2045». Изображение прикреплено ниже.

Источник изображения: Kojima Productions

Isolations расскажет новую историю из мира Death Stranding, которая развернётся параллельно сюжету первой части и будет посвящена иным персонажам: юноше и девушке, чьи судьбы и надежды переплетаются.

«[Аниме-сериал] идёт по стопам видеоигры Death Stranding в плане духа и идей, отображая мир через смелую и утончённую анимацию мирового уровня и ручной выделки», — гласит описание Death Stranding Isolations.

Что касается других экранизаций, то фильм A24 по мотивам Death Stranding ожидается к премьере в 2027 году, а аниме Death Stranding Mosquito (тоже рабочее название) от ABC Animation сроков выхода пока не имеет.

Теги: death stranding, kojima productions, e&h production, экранизация
