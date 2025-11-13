Анонсирована третья экранизация Death Stranding — мультсериал Death Stranding Isolations с новой историей и смелой анимацией

Вслед за полнометражным фильмом и аниме японская студия Kojima Productions под руководством Хидео Кодзимы (Hideo Kojima) анонсировала ещё одну экранизацию своего курьерского экшена Death Stranding.

Третья (по порядку анонса) адаптация Death Stranding именуется Death Stranding Isolations (рабочее название) и представляет собой анимационный сериал для стримингового сервиса Disney+. Премьера ожидается в 2027 году.

Death Stranding Isolations создаётся японской анимационной студией E&H Production. Режиссёром выступит Такаюки Сано (Takayuki Sano), а Кодзима взял на себя обязанности исполнительного продюсера.

Анонс сопровождался публикацией концепт-арта за авторством Ильи Кувшинова — дизайнера персонажей аниме-сериала «Призрак в доспехах: SAC_2045». Изображение прикреплено ниже.

Isolations расскажет новую историю из мира Death Stranding, которая развернётся параллельно сюжету первой части и будет посвящена иным персонажам: юноше и девушке, чьи судьбы и надежды переплетаются.

«[Аниме-сериал] идёт по стопам видеоигры Death Stranding в плане духа и идей, отображая мир через смелую и утончённую анимацию мирового уровня и ручной выделки», — гласит описание Death Stranding Isolations.

Что касается других экранизаций, то фильм A24 по мотивам Death Stranding ожидается к премьере в 2027 году, а аниме Death Stranding Mosquito (тоже рабочее название) от ABC Animation сроков выхода пока не имеет.