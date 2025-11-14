Доля AMD на рынке настольных процессоров выросла до 33,6 %, по данным Mercury Research

Статистика процессорного рынка Mercury Research на дороге в открытом доступе не валяется, но ресурс PCWorld смог её опубликовать в удобоваримом табличном виде. На данные показатели нередко ссылается и руководство AMD, поэтому их изучение важно для понимания тенденций, происходящих на процессорном рынке.

В третьем квартале, по данным источника, доля AMD на рынке x86-совместимых процессоров без учёта встраиваемых решений и Интернета вещей продолжала расти. Если за год до этого она составляла 24 %, то к прошлому кварталу увеличилась до 25,6 %. Примечательно, что во втором квартале текущего года данный показатель не превышал 24,2 %. То есть, 1,4 процентных пункта процессоры AMD прибавили всего за один квартал.

В целом, как отмечают аналитики Mercury Research, рост рынка x86-совместимых процессоров в третьем квартале этого года оказался ниже сезонного уровня, поскольку возросшие кварталом ранее поставки процессоров для Интернета вещей сформировали эффект высокой базы для сравнения.

Кстати, Arm-совместимые процессоры занимают около 11,6 % рынка, с учётом серверного сегмента, но конкретный отчёт рассматривает только x86-совместимый сегмент. В сфере Arm-совместимых решений доля последовательно выросла с 10,9 %, занимаемых по итогам второго квартала текущего года. По мнению представителей Mercury Research, процессоры с архитектурой Arm прибавили за счёт активности Apple и популярности так называемых «хромбуков».

В настольном сегменте прогресс AMD наиболее заметен, поскольку процессоры Ryzen прибавили 4,9 процентных пункта за год, заняв по итогам третьего квартала 33,6 %. Последовательный прирост составил 1,4 п.п. Год назад Intel занимала 71,3 % настольного сегмента, но теперь её позиции скатились до 66,4 %. Принято считать, что популярности процессоров AMD способствует линейка Ryzen X3D с дополнительной кеш-памятью.

В мобильном сегменте усилия Intel по наращиванию поставок недорогих процессоров не прошли даром, этой компании удалось в годовом сравнении увеличить свою долю с 77,7 до 78,1 %, но последовательно она сократилась на 1,4 п.п. Соответственно, AMD опустилась с 22,3 до 21,9 % год к году, но выросла на 1,4 п.п. по сравнению со вторым кварталом текущего года.

В целом на рынке клиентских процессоров без учёта Интернета вещей AMD по итогам третьего квартала занимала 25,4 %, что соответствует последовательном росту на 1,5 п.п. и годовому росту на 1,4 п.п.