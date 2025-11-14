Сегодня 14 ноября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости разработка и производство электроники Доля AMD на рынке настольных процессоров...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Доля AMD на рынке настольных процессоров выросла до 33,6 %, по данным Mercury Research

Статистика процессорного рынка Mercury Research на дороге в открытом доступе не валяется, но ресурс PCWorld смог её опубликовать в удобоваримом табличном виде. На данные показатели нередко ссылается и руководство AMD, поэтому их изучение важно для понимания тенденций, происходящих на процессорном рынке.

Источник изображения: AMD

В третьем квартале, по данным источника, доля AMD на рынке x86-совместимых процессоров без учёта встраиваемых решений и Интернета вещей продолжала расти. Если за год до этого она составляла 24 %, то к прошлому кварталу увеличилась до 25,6 %. Примечательно, что во втором квартале текущего года данный показатель не превышал 24,2 %. То есть, 1,4 процентных пункта процессоры AMD прибавили всего за один квартал.

В целом, как отмечают аналитики Mercury Research, рост рынка x86-совместимых процессоров в третьем квартале этого года оказался ниже сезонного уровня, поскольку возросшие кварталом ранее поставки процессоров для Интернета вещей сформировали эффект высокой базы для сравнения.

Источник изображения: Mercury Research, PCWorld

Источник изображения: Mercury Research, PCWorld

Кстати, Arm-совместимые процессоры занимают около 11,6 % рынка, с учётом серверного сегмента, но конкретный отчёт рассматривает только x86-совместимый сегмент. В сфере Arm-совместимых решений доля последовательно выросла с 10,9 %, занимаемых по итогам второго квартала текущего года. По мнению представителей Mercury Research, процессоры с архитектурой Arm прибавили за счёт активности Apple и популярности так называемых «хромбуков».

В настольном сегменте прогресс AMD наиболее заметен, поскольку процессоры Ryzen прибавили 4,9 процентных пункта за год, заняв по итогам третьего квартала 33,6 %. Последовательный прирост составил 1,4 п.п. Год назад Intel занимала 71,3 % настольного сегмента, но теперь её позиции скатились до 66,4 %. Принято считать, что популярности процессоров AMD способствует линейка Ryzen X3D с дополнительной кеш-памятью.

Источник изображения: Mercury Research, PCWorld

Источник изображения: Mercury Research, PCWorld

В мобильном сегменте усилия Intel по наращиванию поставок недорогих процессоров не прошли даром, этой компании удалось в годовом сравнении увеличить свою долю с 77,7 до 78,1 %, но последовательно она сократилась на 1,4 п.п. Соответственно, AMD опустилась с 22,3 до 21,9 % год к году, но выросла на 1,4 п.п. по сравнению со вторым кварталом текущего года.

В целом на рынке клиентских процессоров без учёта Интернета вещей AMD по итогам третьего квартала занимала 25,4 %, что соответствует последовательном росту на 1,5 п.п. и годовому росту на 1,4 п.п.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Доля процессоров AMD в настольных ПК достигла нового максимума, но рост в серверном сегменте замедлился
Intel смогла снизить долю на рынке серверных процессоров до 62 %, но доля AMD всё равно меньше
Arm начала агрессивно отбирать долю рынка процессоров у Intel и AMD
Backblaze назвала самые надёжные жёсткие диски — и те, что ломаются чаще других
Anthropic собралась потратить $50 млрд на строительство ЦОД в США в ближайшие годы
Asus предупредила, что поднимет цены на ПК, если дефицит DRAM и NAND сохранится
Теги: mercury research, amd, intel, процессоры, статистика
mercury research, amd, intel, процессоры, статистика
← В прошлое

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
«Алиса» не подслушивает чужих секретов, заверили в «Яндексе» — но как подстраховаться рассказали
Половину всех патентов в мире в прошлом году подала одна страна
«Улыбка до ушей»: Amazon порадовала фанатов официальным трейлером второго сезона «Фоллаут»
До квантового преимущества рукой подать: IBM представила «Козодоя» — квантовый процессор нового поколения
Rockstar подтвердила релиз Red Dead Redemption на PS5, Xbox Series X и S, Switch 2 и смартфонах — дата выхода и подробности улучшений
NVIDIA вновь впереди всех в новом раунде MLPerf Training v5.1 4 ч.
Новая статья: В шаговой доступности: как быстро найти бесплатный Wi-Fi в России 6 ч.
Google научила NotebookLM проводить «глубокие исследования», работать с Microsoft Word и «Google Таблицами» 6 ч.
В браузере Firefox появится прозрачное «Окно с ИИ» со чат-ботом и умным помощником 6 ч.
Google представила геймерского ИИ-агента SIMA 2 — он умеет проходить незнакомые игры 8 ч.
AMD выпустила драйвер Radeon с поддержкой Ryzen 5 7500X3D, а также игр Call of Duty: Black Ops 7, Anno 117: Pax Romana и ARC Raiders 9 ч.
Google грозит новый штраф в ЕС — на этот раз из-за неправильной борьбы со спамом 11 ч.
ИИ Google пробежится по рождественским распродажам за пользователя — сам выберет, сам закажет… и сам воспользуется? 11 ч.
Власти Франции полностью сняли с главы Telegram Павла Дурова запрет на выезд из страны 12 ч.
Анонсирована третья экранизация Death Stranding — мультсериал Death Stranding Isolations с новой историей и смелой анимацией 12 ч.
Доля AMD на рынке настольных процессоров выросла до 33,6 %, по данным Mercury Research 42 мин.
Tesla отзывает более 10 000 домашних аккумуляторов Powerwall 2 — они могут спалить дом из-за дефектных элементов 7 ч.
Baidu анонсировала суверенные ИИ-ускорители Kunlun M100 и M300 для инференса и обучения 8 ч.
Вышла глобальная версия смартфона OnePlus 15 – цена от $900 9 ч.
Steam Machine превратится в «Куб-Компаньон» из игр Portal — Dbrand представила скин для грядущей приставки 9 ч.
Китай испытал самого большого в мире воздушного змея для добычи электричества из подъёмной силы ветра 9 ч.
Google инвестирует €5,5 млрд в дата-центры в Германии 12 ч.
Ретро-консоль Analogue 3D с поддержкой 4K и картриджей Nintendo 64 наконец поступит в продажу на следующей неделе 12 ч.
Меж болот и прерий: Meta начала строительство юбилейного 30-го дата-центра за $1 млрд 12 ч.
DJI выпустила селфи-дрон Neo 2 за €239 на глобальный рынок, но не в США 12 ч.