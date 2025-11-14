Крупные клиенты захваченной Nexperia нашли оригинальный способ получать её чипы

Проблемы, созданные конфликтом Нидерландов и Китая вокруг компании Nexperia, выразились в неспособности китайского предприятия получать кремниевые пластины из Европы и превращать их в готовые автомобильные чипы для клиентов. Последние нашли оригинальный способ обойти эти препятствия, взяв на себя часть логистических и торговых операций, как отмечает Reuters.

По данным источника, некоторые крупные клиенты Nexperia нашли своеобразный выход из ситуации: они самостоятельно выкупают кремниевые пластины на предприятиях Nexperia в Европе, а затем доставляют их своими силами в Китай, где те уже проходят окончательную обработку и превращаются в готовые чипы на всё том же местном предприятии Nexperia, которое занимается подобной работой в обычных условиях. На долю этого предприятия приходится от 70 до 80 % заказов на тестирование и упаковку чипов Nexperia, и в этом контексте штаб-квартира компании рассматривает возможность расширения мощностей по упаковке чипов на территории Малайзии и Филиппин.

Как поясняет Reuters, китайское предприятие Nexperia в условиях конфликта с нидерландской штаб-квартирой изучает возможность закупки кремниевых пластин в Китае, чтобы не зависеть от поставок из Европы. Наконец, клиенты компании задумываются и о переходе на использование изделий конкурентов Nexperia вроде Onsemi и STMicroelectronics, чтобы не зависеть от конкретной геополитической конъюнктуры. Напомним, что нидерландская Nexperia с 2019 года принадлежит китайской Wingtech Technology, начальный этап обработки кремниевые пластины проходят на предприятиях в Германии и Великобритании, а затем поступают в Китай для окончательного превращения в готовые полупроводниковые компоненты, в которых нуждается весь мировой автопром.

Как отмечает Reuters, участие крупных клиентов Nexperia в посредничестве между европейскими и китайским предприятием компании носит временный характер и не может считаться долгосрочным решением проблемы. Недавно китайские власти разрешили экспорт продукции Nexperia для клиентов гражданского сектора, некоторые европейские производители автокомпонентов и транспортных средств подтвердили возобновление поставок. Правительственная делегация Нидерландов на следующей неделе отправится в Китай для проведения дополнительных переговоров по поводу ситуации с Nexperia.