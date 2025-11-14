Китайская SMIC отчиталась о росте прибыли на 29 % по итогам третьего квартала

Третий квартал принёс крупнейшему в Китае контрактному производителю чипов — компании SMIC, рост чистой прибыли на 29 % до $191,8 млн, что превысило ожидания аналитиков, которые составили более умеренные $161,2 млн. Выручка увеличилась на 9,7 % до $2,38 млрд, превысив ожидания рынка на скромные $30 млн.

Кстати, сама SMIC ожидала, что её выручка в третьем квартале последовательно увеличится на 5–7 % относительно полученных во втором квартале $2,21 млрд, поэтому фактические итоги третьего квартала оказались лучше собственных ожиданий компании. Степень загрузки конвейера SMIC в прошлом квартале последовательно увеличилась с 92,5 до 95,8 %, что также свидетельствует о высоком спросе на её услуги. Количество обработанных за квартал кремниевых пластин выросло до 2,5 млн штук, что говорит о почти 5-процентном последовательном и 18-процентном годовом приросте. Год назад степень загрузки конвейера SMIC не превышала 90,4 %.

В прошлом квартале 86,2 % своей выручки компания получила в Китае, но 10,8 % выручки обеспечили американские клиенты, а Евразия в целом довольствовалась 3 %. Кремниевые пластины современного типоразмера 300 мм формировали 77 % выручки компании, а 200-мм определяли только 23 % квартальной выручки. По словам руководства SMIC, растёт спрос на аналоговые компоненты китайского производства, которые используются в подсистеме питания мобильных и зарядных устройств.

В текущем квартале SMIC рассчитывает на последовательный рост выручки на 2 % и удержание нормы прибыли в пределах от 18 до 20 %, что заметно ниже текущих 22 %. Скорее всего, темпы роста выручки SMIC в дальнейшем замедлятся. В структуре выручки SMIC в текущем квартале доминировала потребительская электроника (43,4 %), а доля компонентов для смартфонов сократилась последовательно с 25,2 до 21,5 %. Доля автомобильного сегмента выросла с 10,6 до 11,9 %, а вот телекоммуникационное направление и сегмент Интернета вещей сообща сократили свою долю с 8,2 до 8 %. ПК и планшеты увеличили долю с 15 до 15,2 % по сравнению со вторым кварталом, но год назад этот показатель достигал 16,4 %. Выпуск чипов для смартфонов приносил SMIC больше прибыли, чем компоненты для потребительской электроники, поэтому увеличение доли последней категории в структуре выручки и способствует снижению показателей прибыльности компании в текущем квартале.