Сегодня 14 ноября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости разработка и производство электроники Китайская SMIC отчиталась о росте прибыл...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Китайская SMIC отчиталась о росте прибыли на 29 % по итогам третьего квартала

Третий квартал принёс крупнейшему в Китае контрактному производителю чипов — компании SMIC, рост чистой прибыли на 29 % до $191,8 млн, что превысило ожидания аналитиков, которые составили более умеренные $161,2 млн. Выручка увеличилась на 9,7 % до $2,38 млрд, превысив ожидания рынка на скромные $30 млн.

Источник изображения: SMIC

Источник изображения: SMIC

Кстати, сама SMIC ожидала, что её выручка в третьем квартале последовательно увеличится на 5–7 % относительно полученных во втором квартале $2,21 млрд, поэтому фактические итоги третьего квартала оказались лучше собственных ожиданий компании. Степень загрузки конвейера SMIC в прошлом квартале последовательно увеличилась с 92,5 до 95,8 %, что также свидетельствует о высоком спросе на её услуги. Количество обработанных за квартал кремниевых пластин выросло до 2,5 млн штук, что говорит о почти 5-процентном последовательном и 18-процентном годовом приросте. Год назад степень загрузки конвейера SMIC не превышала 90,4 %.

В прошлом квартале 86,2 % своей выручки компания получила в Китае, но 10,8 % выручки обеспечили американские клиенты, а Евразия в целом довольствовалась 3 %. Кремниевые пластины современного типоразмера 300 мм формировали 77 % выручки компании, а 200-мм определяли только 23 % квартальной выручки. По словам руководства SMIC, растёт спрос на аналоговые компоненты китайского производства, которые используются в подсистеме питания мобильных и зарядных устройств.

В текущем квартале SMIC рассчитывает на последовательный рост выручки на 2 % и удержание нормы прибыли в пределах от 18 до 20 %, что заметно ниже текущих 22 %. Скорее всего, темпы роста выручки SMIC в дальнейшем замедлятся. В структуре выручки SMIC в текущем квартале доминировала потребительская электроника (43,4 %), а доля компонентов для смартфонов сократилась последовательно с 25,2 до 21,5 %. Доля автомобильного сегмента выросла с 10,6 до 11,9 %, а вот телекоммуникационное направление и сегмент Интернета вещей сообща сократили свою долю с 8,2 до 8 %. ПК и планшеты увеличили долю с 15 до 15,2 % по сравнению со вторым кварталом, но год назад этот показатель достигал 16,4 %. Выпуск чипов для смартфонов приносил SMIC больше прибыли, чем компоненты для потребительской электроники, поэтому увеличение доли последней категории в структуре выручки и способствует снижению показателей прибыльности компании в текущем квартале.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
SMIC предупредила, что дефицит памяти ударит по выпуску автомобилей и потребительской электроники в 2026 году
Всё для победы: Пекин вмешался в производство чипов SMIC, чтобы Huawei не отстала в ИИ-гонке
Акции китайских чипмейкеров взлетели, но инвесторы опасаются перегрева рынка
Акции Kioxia рухнули на 23 % — инвесторов разочаровалм итоги квартала
Расслабляться рано: у многих автопроизводителей запасы чипов Nexperia закончатся в декабре
2026 год станет «самым трудным» в жизни сотрудников Tesla, объявило руководство
Теги: smic, производство микросхем, финансы, аналитика, полупроводники
smic, производство микросхем, финансы, аналитика, полупроводники
← В прошлое

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Половину всех патентов в мире в прошлом году подала одна страна
«Алиса» не подслушивает чужих секретов, заверили в «Яндексе» — но как подстраховаться рассказали
SpaceX начала предлагать спутниковый интернет дешевле наземного — но не для всех
Драйверы AMD уличили в создании бесполезной избыточной нагрузки на SSD
Крупные клиенты захваченной Nexperia нашли оригинальный способ получать её чипы
У Opera в разы взлетела популярность на iPhone в Европе после введения DMA 23 мин.
Anthropic обвинила китайских хакеров в использовании Claude Code для шпионажа 33 мин.
Обнаружен вирус-вымогатель Kraken со встроенным бенчмарком для оптимизации ущерба 34 мин.
«От фанатов и для фанатов»: энтузиасты реализовали в браузере легендарный мультиплеер оригинальной Unreal Tournament 46 мин.
Apple и OpenAI не удалось отвертеться от судебного разбирательства по искам Илона Маска 4 ч.
OpenAI тестирует групповые чаты в ChatGPT 4 ч.
Запущен сервис World Labs Marble для ИИ-генерации целых трёхмерных миров 5 ч.
Не только Fallout 3: инсайдер намекнул на ремастер Fallout: New Vegas 6 ч.
«Кватч, который мы заслужили»: художник поразил фанатов реалистичной версией города из The Elder Scrolls IV: Oblivion 7 ч.
Миллионы компьютеров Dell оказались под угрозой взлома — спасительный патч уже вышел 7 ч.
Китайская SMIC отчиталась о росте прибыли на 29 % по итогам третьего квартала 22 мин.
Тройка тайконавтов вернулась на Землю на чужом корабле — у станции остался аппарат с повреждённым иллюминатором 28 мин.
Акции Kioxia рухнули на 23 % — инвесторов разочаровалм итоги квартала 4 ч.
Китайская INF Tech обошла санкции США на доступ к ИИ-чипам NVIDIA Blackwell через индонезийское облако 4 ч.
Расслабляться рано: у многих автопроизводителей запасы чипов Nexperia закончатся в декабре 5 ч.
2026 год станет «самым трудным» в жизни сотрудников Tesla, объявило руководство 5 ч.
iPhone 17 переломил падение продаж Apple в Китае — рост составил 22 % 5 ч.
Blue Origin запустила к Марсу зонды и посадила первую ступень ракеты New Glenn — теперь у США две многоразовые ракеты 5 ч.
Ещё не построенного главного конкурента Starlink — Amazon Project Kuiper — переименовали в Amazon Leo 6 ч.
SMIC предупредила, что дефицит памяти ударит по выпуску автомобилей и потребительской электроники в 2026 году 6 ч.