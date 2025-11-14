Google предложила Еврокомиссии поменять подход к рекламе вместо продажи активов

Google предложила упростить издателям и рекламодателям работу со своими рекламными технологиями, чтобы избежать принудительного отчуждения части своего бизнеса по предписанию антимонопольных органов ЕС — радикальная мера призвана устранить конфликт интересов.

Регулирующие органы Европы и США преследуют Google, которая владеет инструментами, используемыми рекламодателями и издателями, а также выступающей посредниками между ними рекламной биржей AdX. В сентябре Еврокомиссия оштрафовала Google на €2,95 млрд за то, что она отдаёт предпочтение собственной службе AdX в ущерб конкурирующим решениям других компаний, а также рекламодателям и издателям. Ведомство также предписало Google устранить конфликт интересов, увидев в этом только один способ — продажу части активов компании.

Компания сообщила, что направила в Еврокомиссию предложение, аналогичное тому, что она ранее направила и в Минюст США в ходе расследования по тому же вопросу. «Наше предложение полностью соответствует решению Еврокомиссии без дестабилизирующего разделения, которое нанесло бы ущерб тысячам европейских издателей и рекламодателей, использующих инструменты Google для развития своего бизнеса. Наш план включает в себя немедленные изменения продуктов, способные положить конец соответствующим действиям, которые оспаривает Комиссия. Мы, в частности, даём издателям возможность устанавливать разные минимальные цены для разных участников торгов при использовании Google Ad Manager», — гласит публикация в блоге компании.

По одной из версий, Еврокомиссия может настоять на принудительном отчуждении части бизнеса Google, если компания продолжит действовать в антиконкурентном ключе — прецедентом служит дело Microsoft двадцатилетней давности, сообщает Reuters. Продажи AdX от Google потребовал и Минюст США, но компания назвала эту меру технически невозможной и предупредила, что она может повлечь длительную неопределённость для рекламодателей и издателей. Слушания в американском суде ещё не окончены. Если он вынесет решение в пользу Минюста, проблема Еврокомиссии разрешится сама собой.