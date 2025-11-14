Сегодня 14 ноября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Новости сети Google обязали заплатить €572 млн немецк...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Google обязали заплатить €572 млн немецким сайтам сравнения цен Idealo и Producto за то, что поисковик мешал их работе

Немецкий суд решил, что Google нарушила антимонопольное законодательство на рынке услуг сравнения цен, и постановил взыскать с компании в общей сложности €572 млн в пользу двух немецких сайтов сравнения цен — Idealo и Producto. Согласно решению суда, Google должна выплатить Idealo около €465 млн, а Producto — €107 млн. При этом сами пострадавшие требовали от поискового гиганта миллиарды евро.

Источник изображения: Wesley Tingey/Unsplash

Источник изображения: Wesley Tingey/Unsplash

Как пишет TechCrunch, компания Idealo изначально требовала €3,3 млрд, ссылаясь на решение Европейского суда от 2024 года, в котором был установлен факт недобросовестного продвижения собственного веб-сервиса сравнения цен Google Shopping в нарушение правил конкуренции. Тогда Еврокомиссия наложила на Google штраф в размере около $2,7 млрд.

Представитель Idealo заявил, что компания намерена продолжить судебный процесс против Google, чтобы добиться взыскания полной суммы. Соучредитель и генеральный директор Idealo Альбрехт фон Зоннтаг (Albrecht von Sonntag) отметил, что приветствует привлечение Google к ответственности, но «последствия корыстных действий выходят далеко за рамки присужденной суммы».

Google, в свою очередь, сообщила, что намерена обжаловать оба решения, отметив, что изменения, внедрённые в 2017 году, работают эффективно и не требуют дополнительного вмешательства со стороны Европейской комиссии. По словам представителя компании, сегодня в Европе 1550 сервисов сравнения цен участвуют в механизме Google Shopping Unit, тогда как в 2017 году их было всего семь. Google также подчеркнула, что предоставляет конкурентам те же возможности для размещения рекламы, что и собственному сервису, а Google Shopping функционирует как отдельный бизнес и участвует в аукционах наравне с другими сайтами.

Данное судебное решение в пользу Idealo и Producto последовало вскоре после начала расследования Еврокомиссией того, как именно политика Google в отношении спама влияет на ранжирование издателей в поиске. Ранее ЕС уже оштрафовал компанию на €2,95 млрд евро за нарушение антимонопольного законодательства путём продвижения собственных рекламных сервисов.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Apple и OpenAI не удалось отвертеться от судебного разбирательства по искам Илона Маска
Google подала в суд на китайскую киберпреступную группировку — она обманула более миллиона человек в 120 странах
Google ответит в суде за тайную слежку за пользователями через ИИ-помощника Gemini
Биткоин упал ниже $95 000 на фоне снижения акций криптобирж и технологических компаний
Google предложила Еврокомиссии поменять подход к рекламе вместо продажи активов
Россияне продолжают смотреть замедленный YouTube — он остался в пятёрке самых популярных соцсетей в России
Теги: google, судебные разбирательства, конкуренция, евросоюз, германия
google, судебные разбирательства, конкуренция, евросоюз, германия
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Sony разрешила оплачивать покупки в PS Store картами из стран без поддержки PSN — возможно, ненадолго
SpaceX начала предлагать спутниковый интернет дешевле наземного — но не для всех
У Opera в разы взлетела популярность на iPhone в Европе после введения DMA
«Улыбка до ушей»: Amazon порадовала фанатов официальным трейлером второго сезона «Фоллаут»
OpenAI не сможет устранить нарушения авторских прав в Sora — ИИ-генератор обучался на украденном контенте
Почитать и покататься: Минцифры расширило список веб-ресурсов, доступных при отключении мобильного интернета 5 мин.
Google обязали заплатить €572 млн немецким сайтам сравнения цен Idealo и Producto за то, что поисковик мешал их работе 10 мин.
Microsoft прикрыла лазейку для бесплатной активации Windows посредством KMS38 17 мин.
Вдохновлённый S.T.A.L.K.E.R. кооперативный шутер Misery вернулся в Steam — разработчики уладили конфликт с GSC Game World 42 мин.
Амбициозный симулятор жизни Paralives не выйдет 8 декабря в раннем доступе Steam — объявлена новая дата релиза 3 ч.
Сюжет со смыслом, опыт Call of Duty и апгрейд торговцев: глава Battlestate Games рассказал, чего ждать от Escape from Tarkov в версии 1.0 4 ч.
Биткоин упал ниже $95 000 на фоне снижения акций криптобирж и технологических компаний 4 ч.
Google предложила Еврокомиссии поменять подход к рекламе вместо продажи активов 4 ч.
Глава Microsoft раскритиковал идею единой доминирующей ИИ-модели на замену человека 4 ч.
Россияне продолжают смотреть замедленный YouTube — он остался в пятёрке самых популярных соцсетей в России 4 ч.
Распахните небо! У вас накурено: выбросы CO₂ от сжигания ископаемого топилва установили новый рекорд 22 мин.
Asus представила GeForce RTX 5060 и RTX 5060 Ti Dual Evo с короткими печатными платами и сдвинутым разъёмом питания 2 ч.
MSI представила плату PRO B840M-P EVO WIFI6E PZ начального уровня с разъёмами питания на обратной стороне 3 ч.
Adata и MSI рассказали о первой потребительской четырёхранговой памяти — 128 Гбайт в одной планке CUDIMM DDR5-5600 4 ч.
Samsung повысила цены на память на 60 % с сентября — строительство ЦОД для ИИ душит поставки для обычных потребителей 4 ч.
Пузырь не страшен: JPMorgan прогнозирует, что затраты на ЦОД и ИИ-инфраструктуру составят $5 трлн, а спрос будет «астрономический» 7 ч.
Рынок отреагировал на Asus Xbox Ally X «крайне положительно» — дошло до дефицита консолей 7 ч.
Астрономы впервые подловили звезду в момент обращения в сверхновую — в этот миг она «родила оливку» 7 ч.
Китайская SMIC отчиталась о росте прибыли на 29 % по итогам третьего квартала 7 ч.
Тройка тайконавтов вернулась на Землю на чужом корабле — у станции остался аппарат с повреждённым иллюминатором 8 ч.