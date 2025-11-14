Google обязали заплатить €572 млн немецким сайтам сравнения цен Idealo и Producto за то, что поисковик мешал их работе

Немецкий суд решил, что Google нарушила антимонопольное законодательство на рынке услуг сравнения цен, и постановил взыскать с компании в общей сложности €572 млн в пользу двух немецких сайтов сравнения цен — Idealo и Producto. Согласно решению суда, Google должна выплатить Idealo около €465 млн, а Producto — €107 млн. При этом сами пострадавшие требовали от поискового гиганта миллиарды евро.

Как пишет TechCrunch, компания Idealo изначально требовала €3,3 млрд, ссылаясь на решение Европейского суда от 2024 года, в котором был установлен факт недобросовестного продвижения собственного веб-сервиса сравнения цен Google Shopping в нарушение правил конкуренции. Тогда Еврокомиссия наложила на Google штраф в размере около $2,7 млрд.

Представитель Idealo заявил, что компания намерена продолжить судебный процесс против Google, чтобы добиться взыскания полной суммы. Соучредитель и генеральный директор Idealo Альбрехт фон Зоннтаг (Albrecht von Sonntag) отметил, что приветствует привлечение Google к ответственности, но «последствия корыстных действий выходят далеко за рамки присужденной суммы».

Google, в свою очередь, сообщила, что намерена обжаловать оба решения, отметив, что изменения, внедрённые в 2017 году, работают эффективно и не требуют дополнительного вмешательства со стороны Европейской комиссии. По словам представителя компании, сегодня в Европе 1550 сервисов сравнения цен участвуют в механизме Google Shopping Unit, тогда как в 2017 году их было всего семь. Google также подчеркнула, что предоставляет конкурентам те же возможности для размещения рекламы, что и собственному сервису, а Google Shopping функционирует как отдельный бизнес и участвует в аукционах наравне с другими сайтами.

Данное судебное решение в пользу Idealo и Producto последовало вскоре после начала расследования Еврокомиссией того, как именно политика Google в отношении спама влияет на ранжирование издателей в поиске. Ранее ЕС уже оштрафовал компанию на €2,95 млрд евро за нарушение антимонопольного законодательства путём продвижения собственных рекламных сервисов.