Сроки окупаемости ускорителей ИИ остаются загадкой для участников рынка

Инвестиционная активность OpenAI является наглядным примером того ажиотажа, который сейчас сопровождает развитие вычислительной инфраструктуры для сферы искусственного интеллекта. В планы компании и её многочисленных партнёров входит вложение до $1,5 трлн в эту сферу за ближайшие восемь лет только на территории США. При этом сроки окупаемости профильного оборудования с трудом определяются даже бывалыми экспертами.

Как поясняет CNBC, отрасль генеративного искусственного интеллекта в её нынешнем виде достаточно молода — её история насчитывает не более трёх лет, поэтому активные инвестиции пока не приносят заметной финансовой отдачи, и просчитать бизнес-модель на этом этапе затруднительно. Google, Oracle и Microsoft исходят из продолжительности жизненного цикла своих центров обработки данных для ИИ до шести лет включительно, и за это время, с бухгалтерской точки зрения, соответствующие активы должны пройти полную амортизацию. Другими словами, стоимость данного оборудования должна быть полностью перенесена на себестоимость услуг указанных компаний за шесть лет или даже быстрее.

Стремительное развитие больших языковых моделей, однако, может потребовать от участников рынка ускорения амортизации, поскольку оборудование может устареть быстрее, чем за шесть лет. Формально, Microsoft в своей финансовой документации указывает срок амортизации от двух до шести лет. Обычно длительные сроки амортизации благотворно влияют на прибыль компании, поскольку затраты на закупку оборудования переносятся на себестоимость услуг и продукции постепенно, малыми частями. В случае с применяемыми для ускорения работы ИИ ускорителями участники рынка пока теряются, на какой срок эксплуатации следует рассчитывать при планировании инвестиций и расчёте окупаемости.

Облачный провайдер CoreWeave исходит из шестилетнего срока амортизации, начиная с 2023 года. По мнению представителей компании, устаревшие GPU получают «вторую жизнь» в рамках постоянно обновляющейся инфраструктуры, поскольку в условиях дефицита вычислительных мощностей они всё равно находят применение и приносят пользу не только клиентам, но и владельцам оборудования.

Что характерно, партия ускорителей Nvidia H100 после трёх лет эксплуатации была недавно вновь введена в оборот по цене на уровне 95 % от изначальной, хотя в целом бывшему в употреблении оборудованию столь высокая остаточная стоимость не присуща. Скептики придерживаются мнения, что рыночный жизненный цикл оборудования в этой сфере не превышает двух или трёх лет при нынешних темпах развития отрасли ИИ.

Примечательно, что разработчики ускорителей перешли на ежегодный выпуск новых поколений продукции. Моду задала считающаяся лидером отрасли Nvidia, недавно её подхватила AMD, а руководство Intel тоже не стало оставаться в стороне от тенденции. Microsoft при закупке ускорителей Nvidia старается равномерно распределять расходы между последующими поколениями продукции этой марки, чтобы не остаться в какой-то момент с большим запасом устаревших ускорителей. Рынок ИИ пока изучен слабо, поэтому владельцы ЦОД стараются придерживаться гибкого подхода к планированию затрат и окупаемости.