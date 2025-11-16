Сегодня 16 ноября 2025
«Сбежать из Таркова проще, чем в него зайти»: Escape from Tarkov стартовала в Steam с рейтингом 30 % и пиковым онлайном на уровне The Day Before

Накануне хардкорный эвакуационный шутер Escape from Tarkov от российской студии Battlestate Games наконец вышел в релиз, однако восемь лет бета-тестирования безболезненным запуск не сделали.

Источник изображений: Battlestate Games

Вместе с премьерой серверы Escape from Tarkov прогнулись под нагрузкой из-за наплыва пользователей: технические работы на официальном сайте, проблемы с подключением, сбои авторизации в игре и лаунчере.

Спустя два часа после релиза разработчики принесли «извинения за доставленные неудобства» и заверили, что активно трудятся над стабилизацией игры. По итогам десяти часов, несмотря на усилия команды, проблемы продолжались.

Мемы не заставили себя долго ждать (источник изображения: Сильвестр Никишев в VK)

В результате технических проблем и накопленного за годы негодования Steam-версия Escape from Tarkov заслужила более 12 тыс. «в основном отрицательных» отзывов — рейтинг игры на их основе составляет всего 30 %.

Пользователи хвалят затягивающий геймплей, а сетуют на невозможность поиграть и критикуют разработчиков за неподготовленность к релизу. «Сбежать из Таркова проще, чем в него зайти», — подметил Vobenzim! в положительном обзоре.

Пиковый онлайн Escape from Tarkov в Steam достиг 37,9 тыс. игроков — это хуже, чем у других эвакуационных шутеров, включая Arc Raiders (462,4 тыс.), Escape from Duckov (301,3 тыс.), Gray Zone Warfare (72,5 тыс.) и даже The Day Before (38,1 тыс.).

«Мы благодарим всех игроков, кто разделил этот непростой день вместе с нами, и в ближайшее время начислим всем игрокам внутриигровую компенсацию. Спасибо за понимание!» — поделились разработчики в последнем сообщении.

escape from tarkov, battlestate games, шутер
