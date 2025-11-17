Основным новшеством iPhone Air второго поколения станет более экономичный 2-нм процессор

Тематические издания недавно начали обсуждать сроки анонса сверхтонкого iPhone Air второго поколения, и даже попытались внушить аудитории мысль о том, что преемник дебютного устройства серии задержится относительно первоначально намеченных сроков. Марк Гурман (Mark Gurman) из Bloomberg убеждён, что Apple и не собиралась представлять iPhone Air 2 в следующем году, поскольку даже наименование первенца лишила числового индекса.

Принято считать, что iPhone Air для Apple стал своего рода «техническим полигоном» в рамках подготовки к анонсу первого складного iPhone, который должен выйти осенью 2026 года. Слухи приписывают Apple стремление добавить преемнику iPhone Air вторую камеру, испарительную камеру в системе охлаждения процессора и увеличить время работы от аккумулятора. Марк Гурман отметает идею со второй камерой, поскольку такое нововведение потребовало бы радикальной переработки компоновки устройства ради не самой востребованной функции. Вряд ли Apple пойдёт на подобные жертвы, как считает автор публикации на страницах Bloomberg.

Он добавляет, что Apple никогда не планировала представлять второе поколение iPhone Air в следующем году, смартфон должен появиться в первой половине 2027 года. Основным новшеством модели станет более экономичный 2-нм процессор, который позволит «малой кровью» с точки зрения компоновочных решений и габаритов увеличить время работы смартфона от аккумулятора.

Изначальные планы Apple подразумевали, что на модель iPhone Air будут приходиться от 6 до 8 % продаж смартфонов, и в этом отношении она не будет выделяться на фоне заменяемого ею iPhone 16 Plus. Особых рыночных ставок на сверхтонкий iPhone компания якобы не делала, как утверждает представитель Bloomberg. Первая модель серии в значительной степени позволила отработать технологии и решения, которые будут применяться при серийном выпуске первого складного iPhone.