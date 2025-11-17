Шанхай намерен заменить официантов и поваров роботами сначала у себя, а потом и в других странах

Применение роботов в сфере общественного питания получило некоторый толчок в период пандемии, когда контакты персонала с посетителями были чреваты неприятными последствиями. Теперь власти Шанхая хотят развивать инициативу по внедрению роботов на всех этапах обслуживания людей в местных кафе и ресторанах.

Об этом поведало издание South China Morning Post, добавляя, что вместе с использованием роботов будет внедряться автоматизация на уровне обмена информацией, включая и этапы логистики. Меню будут формироваться с использованием тщательной аналитики, закупки продуктов для приготовления блюд также будут осуществляться под руководством искусственного интеллекта. Власти Шанхая намерены превратить этот китайский мегаполис к 2028 году в передовую площадку с точки зрения автоматизации сферы общественного питания.

Участникам местного рынка соответствующих услуг будет предложено радикально модернизировать существующие бизнес-процессы в течение ближайших трёх лет. В сфере обслуживания групповых заказов, быстрого питания и торговли напитками более 70 % операций будут переведены на использование цифровых технологий, а в сегменте классических ресторанов эта долю превысит 50 %.

В Шанхае в рамках эксперимента будут открыты пять «умных кухонь», которые будут обслуживать предприятия общественного питания и торговли, занимаясь приготовлением блюд и их упаковкой для последующей транспортировки в точки сбыта. В дальнейшем китайским сетям общественного питания будет предложено выйти на внешние рынки, власти готовы оказать содействие в формировании цепочек поставок за пределами Китая. По мнению экспертов, данная инициатива в целом приведёт к консолидации рынка и вытеснению с него небольших семейных предприятий общественного питания. Цифровые технологии позволят крупным сетям получить преимущество в себестоимости услуг и высокую скорость территориальной экспансии. Небольшим ресторанам не удастся им ничего противопоставить в попытках выжить.

На рынке труда Китая подобные трансформации тоже скажутся серьёзным образом, поскольку часть вакансий будет замещена роботами и автоматикой. Эксперты не исключают, что вкус приготовленных без участия человека блюд не будет устраивать какую-то часть потребителей, и они продолжат отдавать предпочтение заведениям, в которых людей обслуживают профессиональные повара. Стандартизация техпроцессов также может привести к тому, что вся еда, приготавливаемая роботами, будет однообразной и быстро надоест привередливым клиентам. В погоне за оптимизацией бизнеса также может быть утрачен уникальный колорит национальной кухни, как считают эксперты.

Если же шанхайский эксперимент с заменой поваров на роботов оправдает себя, то полученный опыт можно будет масштабировать на остальные части Китая. Низкооплачиваемый неквалифицированный человеческий труд в результате подобных преобразований может быть заменён роботизированными операциями, но при этом в сфере общепита появятся и новые вакансии, связанные с обслуживанием робототехники и работе с данными, получаемыми и обрабатываемыми в такой экосистеме.