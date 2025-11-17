Стало известно, когда на дорогах России появятся беспилотные грузовики без людей в кабине

Развитие беспилотного автотранспорта определяется не только совершенством профильных технологий, но и наличием правовой среды для его эксплуатации. Российские власти в этом направлении сделали очередной важный шаг — уже со следующего года беспилотные грузовики смогут передвигаться в РФ по дорогам общего пользования совсем без людей в кабине.

На этапах экспериментов наличие страхующего водителя за рулём было обусловлено соображениями безопасности. Экспериментальный правовой режим, как отмечает «Коммерсантъ», который ранее позволял беспилотным грузовикам ездить по дорогам общего пользования в РФ, был продлён до 2028 года и расширен по условиям и географии. Во-первых, беспилотные грузовики получили право передвигаться по дорогам общего пользования без присутствия человека в кабине. После выхода на трассы в 2026 году суммарный пробег таких прототипов за последующие два года должен составить 100 000 км. Примечательно, что к участвующим в новой фазе эксперимента грузовикам предъявляются особые требования: машины должны уметь автоматически останавливаться без угрозы для окружающих при сбоях в управляющем программном обеспечении, а страхующие водители не должны иметь судимости.

Экспериментальный правовой режим для испытаний беспилотных грузовиков на дорогах общего пользования в России был введён в 2023 году, теперь постановление правительства № 1790 увеличивает срок его действия до 2028 года включительно. Крупные логистические компании участвовали в эксперименте на протяжении трёх предыдущих лет: 90 прототипов беспилотных грузовиков на трассах М-11 и ЦКАД проехали в общей сложности более 9,5 млн км. Новым постановлением расширяется и география испытаний: к ним присоединятся Башкирия, Пермский край и Свердловская область. Для этого будут задействованы участки трассы М-12, проходящей до Екатеринбурга.

Нормативная документация разделяет высокоавтоматизированные транспортные средства (ВАТС) на две категории. Первая подразумевает наличие страхующего водителя, но теперь ему разрешается располагаться не на водительском месте в кабине, а на пассажирском. Именно такие прототипы сейчас ездят по ЦКАД и М-11. Вторая категория ВАТС появится только в 2026 году — они изначально разработаны таким образом, что наличие в кабине человека не является обязательным, поскольку удалённый контроль за транспортным средством позволяет доверить все операции автоматике.

Требования к безопасности испытуемых ВАТС при этом выросли. Они должны уметь осуществлять «манёвр минимального риска», направленный на минимизацию рисков ДТП и их последствий в случае критического сбоя в работе автоматики. Подобные манёвры должны выполняться с учётом возможности наличия за грузовиком попутного транспорта, исключая негативные последствия экстренного торможения. Раз в полгода владельцы ВАТС будут отправлять регуляторам отчёты с указанием всех инцидентов, произошедших за время эксплуатации беспилотных машин.

За время первой фазы эксперимента по эксплуатации беспилотных грузовиков по М-11 и ЦКАД было перевезено более 20 000 тонн грузов, и не было зарегистрировано ни одного ДТП по вине участников эксперимента. Доказанная этим экспериментом технологическая зрелость ВАТС первой категории позволила сформулировать условия для расширения испытаний. На следующем этапе должен появиться федеральный закон, регулирующий эксплуатацию беспилотных автомобилей. Работа над ним ведётся уже несколько лет. В нём, помимо прочего, будет определяться степень виновности участников движения при ДТП. Очередная попытка внести законопроект на рассмотрение в правительство будет предпринята уже в следующем квартале.