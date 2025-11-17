Сегодня 17 ноября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости Искусственный интеллект, машинное обучен... Стало известно, когда на дорогах России ...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Стало известно, когда на дорогах России появятся беспилотные грузовики без людей в кабине

Развитие беспилотного автотранспорта определяется не только совершенством профильных технологий, но и наличием правовой среды для его эксплуатации. Российские власти в этом направлении сделали очередной важный шаг — уже со следующего года беспилотные грузовики смогут передвигаться в РФ по дорогам общего пользования совсем без людей в кабине.

Источник изображения: Камаз-Лизинг

Источник изображения: «Камаз-Лизинг»

На этапах экспериментов наличие страхующего водителя за рулём было обусловлено соображениями безопасности. Экспериментальный правовой режим, как отмечает «Коммерсантъ», который ранее позволял беспилотным грузовикам ездить по дорогам общего пользования в РФ, был продлён до 2028 года и расширен по условиям и географии. Во-первых, беспилотные грузовики получили право передвигаться по дорогам общего пользования без присутствия человека в кабине. После выхода на трассы в 2026 году суммарный пробег таких прототипов за последующие два года должен составить 100 000 км. Примечательно, что к участвующим в новой фазе эксперимента грузовикам предъявляются особые требования: машины должны уметь автоматически останавливаться без угрозы для окружающих при сбоях в управляющем программном обеспечении, а страхующие водители не должны иметь судимости.

Экспериментальный правовой режим для испытаний беспилотных грузовиков на дорогах общего пользования в России был введён в 2023 году, теперь постановление правительства № 1790 увеличивает срок его действия до 2028 года включительно. Крупные логистические компании участвовали в эксперименте на протяжении трёх предыдущих лет: 90 прототипов беспилотных грузовиков на трассах М-11 и ЦКАД проехали в общей сложности более 9,5 млн км. Новым постановлением расширяется и география испытаний: к ним присоединятся Башкирия, Пермский край и Свердловская область. Для этого будут задействованы участки трассы М-12, проходящей до Екатеринбурга.

Нормативная документация разделяет высокоавтоматизированные транспортные средства (ВАТС) на две категории. Первая подразумевает наличие страхующего водителя, но теперь ему разрешается располагаться не на водительском месте в кабине, а на пассажирском. Именно такие прототипы сейчас ездят по ЦКАД и М-11. Вторая категория ВАТС появится только в 2026 году — они изначально разработаны таким образом, что наличие в кабине человека не является обязательным, поскольку удалённый контроль за транспортным средством позволяет доверить все операции автоматике.

Требования к безопасности испытуемых ВАТС при этом выросли. Они должны уметь осуществлять «манёвр минимального риска», направленный на минимизацию рисков ДТП и их последствий в случае критического сбоя в работе автоматики. Подобные манёвры должны выполняться с учётом возможности наличия за грузовиком попутного транспорта, исключая негативные последствия экстренного торможения. Раз в полгода владельцы ВАТС будут отправлять регуляторам отчёты с указанием всех инцидентов, произошедших за время эксплуатации беспилотных машин.

За время первой фазы эксперимента по эксплуатации беспилотных грузовиков по М-11 и ЦКАД было перевезено более 20 000 тонн грузов, и не было зарегистрировано ни одного ДТП по вине участников эксперимента. Доказанная этим экспериментом технологическая зрелость ВАТС первой категории позволила сформулировать условия для расширения испытаний. На следующем этапе должен появиться федеральный закон, регулирующий эксплуатацию беспилотных автомобилей. Работа над ним ведётся уже несколько лет. В нём, помимо прочего, будет определяться степень виновности участников движения при ДТП. Очередная попытка внести законопроект на рассмотрение в правительство будет предпринята уже в следующем квартале.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Минтранс РФ решил, кто будет виноват в ДТП с беспилотными авто
Беспилотные автомобили выйдут на российские дороги общего пользования к 2027 году
Вокруг Москвы начали кружить беспилотные грузовики
Шанхай намерен заменить официантов и поваров роботами сначала у себя, а потом и в других странах
Капитализация Oracle рухнула на 30 % с того момента, когда её основатель стал богатейшим человеком планеты
Сроки окупаемости ускорителей ИИ остаются загадкой для участников рынка
Теги: беспилотный транспорт, беспилотные автомобили, грузоперевозки, грузовик, автопилот
беспилотный транспорт, беспилотные автомобили, грузоперевозки, грузовик, автопилот
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Первое платное обновление безопасности для Windows 10 принесло в старую ОС новые ошибки
Google готовится к запуску Gemini 3 — это может изменить расстановку сил в сфере ИИ
«Всем не угодишь»: разработчики Heroes of Might & Magic: Olden Era рассказали, чего ждать от игры в раннем доступе
Microsoft увидела негативную реакцию пользователей на пост о будущем Windows 11
Игровой движок Unreal Engine 6 выпустят значительно раньше ожидаемого
Бегун, который так и не вышел на старт: в Techland раскрыли подробности отменённой Dying Light 2 ч.
Глава Microsoft считает, что ИИ не должен обогащать лишь кучку техногигантов 3 ч.
Новая Splinter Cell умерла из-за увлечения Ubisoft играми-сервисами 4 ч.
«Базис» представляет новую версию Basis Dynamix Enterprise с поддержкой программно-определяемых сетей и зон доступности 4 ч.
Apple сократила вдвое комиссию для разработчиков мини-приложений 17 ч.
В Госдуме предлагают штрафовать российские ресурсы за авторизацию пользователей через Gmail 22 ч.
«Сбежать из Таркова проще, чем в него зайти»: Escape from Tarkov стартовала в Steam с рейтингом 30 % и пиковым онлайном на уровне The Day Before 16-11 11:06
Новая статья: Dispatch — помощь уже в пути. Рецензия 16-11 00:01
Новая статья: Gamesblender № 752: три «железных» анонса Valve, новый перенос GTA VI и «конечная» Halo Infinite 15-11 23:39
Grokipedia Илона Маска основывается на сомнительных источниках, заявили учёные 15-11 20:13
Создатель ИИ-гаджета Rabbit R1 перестал платить зарплаты, но ожидает инвестиций на новое устройство 18 мин.
Стало известно, когда на дорогах России появятся беспилотные грузовики без людей в кабине 29 мин.
Huawei раскрыла дату анонса флагманов Mate 80 и складного Mate X7 35 мин.
Silicon Motion представила контроллер SM8388 для QLC SSD с интерфейсом PCIe 5.0 43 мин.
Nokia представила коммутаторы с пропускной способностью до 102,4 Тбит/с 47 мин.
Шанхай намерен заменить официантов и поваров роботами сначала у себя, а потом и в других странах 2 ч.
Realme GT 8 Pro поступит в продажу в России 2 декабря — с ним выйдут смарт-часы Realme Watch 5 3 ч.
Vertiv представила иммерсионные СЖО CoolCenter Immersion на 25–240 кВт 3 ч.
ИИ-производительность японского суперкомпьютера FugakuNEXT превысит 600 Эфлопс 3 ч.
Дефицит памяти в сегменте ПК может продлиться до 2027 года, как минимум 5 ч.