Huawei представит технологию, позволяющую выжать из дефицитных ИИ-чипов максимум

Первичный успех DeepSeek доказывает, что китайские компании в условиях санкций США пытаются добиться прогресса в сфере искусственного интеллекта за счёт более эффективного использования имеющихся ограниченных вычислительных ресурсов. Huawei в эту пятницу намеревается представить очередное программное решение, позволяющее поднять степень загрузки GPU и управлять кластерами на базе разнородных чипов.

Источник изображения: Huawei Technologies

Источник изображения: Huawei Technologies

Об этом сообщает South China Morning Post со ссылкой на китайское издание Shanghai Securities News. В конце этой рабочей недели Huawei должна принять участие в отраслевой конференции, посвящённой искусственному интеллекту, компания рассчитывает представить новейшую технологию оптимизации использования вычислительных ресурсов. Уровень их загрузки удастся поднять до 70 % с нынешних 30–40 %, и в конечном итоге это будет способствовать более эффективному использованию инфраструктуры искусственного интеллекта в КНР.

Более того, новое программное обеспечение Huawei позволит управлять вычислительными ресурсами нескольких кластеров, основанных на чипах разных поставщиков: Huawei, Nvidia и менее известных китайских разработчиков. По сути, это позволит ускорить процесс импортозамещения в китайской ИИ-отрасли, поскольку сейчас многие владельцы вычислительных мощностей сопротивляются переходу на китайские ускорители. Их соседство с привычными компонентами Nvidia позволит сделать процесс более плавным и менее болезненным. Подобную унифицированную платформу для управления разнородными вычислительными ресурсами ранее уже предлагала компания Ran:ai, которую в 2024 году за $700 млн купила американская Nvidia.

Источник:

huawei, huawei technologies, ии, ascend, кластер
